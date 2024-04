PETROS TASOULIS: Σχεδιάζοντας κοσμήματα που θα σας συνδέουν για πάντα με την ημέρα του γάμου σας

Με one of a kind επιλεγμένα κοσμήματα η ομάδα του PETROS TASOULIS προτείνει τους πιο ονειρεμένους συνδυασμούς bridal κοσμημάτων.

Η αρχή της κοινής ζωής σας εμπνέει την ομάδα του PETROS TASOULIS να επιλέξει μαζί σας ή να δημιουργήσει για εσάς κοσμήματα που θα σας συνδέουν για πάντα με την ημέρα του γάμου. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, σχεδιάζουν βέρες που θα συμβολίζουν το βάθος και την ουσία της ένωσης δύο ανθρώπων.

Στα PETROS TASOULIS stores σας ξεναγούν στα σχήματα και στις κοπές των διαμαντιών συνθέτοντας promise rings και μονόπετρα, diamond ολόβερα, μοναδικά κολιέ και σκουλαρίκια σε baguette, emerald, oval, cushion cut ή σε πιο κλασικές εικόνες, brilliant cut diamonds βασισμένα στην προσωπικότητα και στην αισθητική σας.

Στα boutique καταστήματα του brand PETROS TASOULIS στην Κηφισιά, Κυριαζή 30 και στο Σύνταγμα, Πανεπιστημίου 20 θα περιηγηθείτε ανάμεσα σε διαμάντια που συμβολίζουν την διάρκεια στο χρόνο και την παντοτινή αγάπη ανακαλύπτοντας halo, solitaire or three stone rings. Έτσι δίνουν στο shopping jewelry experience τη δυνατότητα να εξελίσσεται μέσα από shop by shape or shop by setting.

Personalised κατασκευές σε σκουλαρίκια κολιέ και βραχιόλια που θα απογειώσουν τη θηλυκότητα και την κομψότητα της εικόνας σας!

Fancy χρωματιστά διαμάντια ή πολύχρωμες ορυκτές πέτρες απο την COLORFUL Collection για μία δυναμική και εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και ένταση. Η ομάδα του PETROS TASOULIS σχεδιάζει κάθε κόσμημα ξεχωριστά όσο ξεχωριστή είναι και η αγάπη που αντιπροσωπεύει.

Our Stores:

Πανεπιστημίου 20, Σύνταγμα

Κυριαζή 30, Κηφισιά

Πατησίων 157, Αθήνα

Βερανζέρου 29, Αθήνα

Τ. 2103636999 / 6976761963

email: [email protected]

Online Store:

www.petrostasoulis.gr/com