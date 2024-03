Κλιματική αλλαγή: Νέα έρευνα προειδοποιεί για καταστροφικούς κινδύνους στην Ευρώπη

«Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος»

Με «καταστροφικές» συνέπειες από την κλιματική αλλαγή κινδυνεύει η Ευρώπη, εάν δεν λάβει άμεσα, δραστικά μέτρα, προειδοποιεί μια νέα ανάλυση της Ε.Ε, και πιο συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Η Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση, δεν είναι προετοιμασμένη για τους ταχέως αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Από τις πυρκαγιές, τη λειψυδρία και όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η έκθεση αναφέρει ότι απαιτείται περισσότερη δράση για την αντιμετώπιση των μισών από τους 36 σημαντικούς κλιματικούς κινδύνους. «Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος», με τη θερμοκρασία ανεβαίνει δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η έκθεση, παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι περιοχές της Νότιας Ευρώπης, είναι εκείνες που κινδυνεύουν περισσότερο.

Στην κορυφή της λίστας, βρίσκονται οι κίνδυνοι για τα οικοσυστήματα, κυρίως τα παράκτια και τα θαλάσσια. Ο συνδυασμός καυσώνων, καθώς και η όξυνση και η μείωση του οξυγόνου, αλλά και άλλοι οφειλόμενοι στην ανθρώπινη δραστηριότητα παράγοντες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, επισημαίνει η έκθεση, σύμφωνα με τον Guardian.

