Οδηγός καλοκαιρινής φροντίδας των φυτών μας

Το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη εποχή για τα περισσότερα καλλωπιστικά φυτά. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να σας παρουσιάσω έναν αναλυτικό οδηγό καλοκαιρινής φροντίδας

Πότισμα. Ποτίζουμε πάντα τις απογευματινές ώρες αφού πέσει ο ήλιος. Αν έχουμε ποτιστικό σύστημα το ρυθμίζουμε να ποτίζει μετά τις εννέα το βράδυ. Με αυτό τον τρόπο τα φυτά μας θα έχουν όλο τα χρόνο να συνέλθουν από τις ζεστές ώρες της ημέρας. Tip. Απλώστε φλοιό εδαφοκάλυψης στην επιφάνεια κάθε γλάστρας. Με αυτή την πρακτική το χώμα δεν στεγνώνει γρήγορα ενώ ταυτόχρονα αναπνέει.

Προστασία από τον ήλιο. Πολύ λίγα καλλωπιστικά φυτά αντέχουν να ψήνονται στον ήλιο τις ζεστές μεσημεριανές ώρες. Όσο μικρότερα σε ηλικία και μέγεθος τόσο πιο ευάλωτα στη ζέστη. Φροντίστε λοιπόν για τη σκίασή τους είτε τραβώντας τις κουρτίνες, είτε κατεβάζοντας τις τέντες, είτε χρησιμοποιώντας δίκτυ σκίασης, είτε μεταφέροντας τα σε σκιερές θέσεις στο χώρο σας. Τις βραδινές ώρες όμως μην παραλείπετε να ανεβάζετε τις τέντες για να κυκλοφορήσει ο αέρας και η δροσιά.

Τροφή. Η λίπανση κατά την περιόδο που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς δεν συνιστάται για κανένα φυτό. Ο ήλιος και η τροφή που παίρνουν από το νερό είναι υπέρ αρκετές για τις ανάγκες τους. Tip. Aποφεύγουμε τις μεταφυτεύσεις για τις νέες αγορές μας.

Τέλος σε περίπτωση εντομολογικής προσβολής ψεκάζουμε όσο πιο αργά γίνεται. Ο συνδυασμός των φυτοφαρμάκων της ζέστης και του καυτού ήλιου είναι ότι χειρότερο για τα φυτά μας.

Ραντεβού την άλλη Κυριακή!!

