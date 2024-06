Kaffeepause: Η σκανδιναβική τάση που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να βγήκε από περιοδικό

Κυριολεκτικά, το Kaffeepause μεταφράζεται ως «διάλειμμα για καφέ»

Εάν αγαπάς κι εσύ τον καφέ, όπως εμείς, τότε θα συμφωνήσεις στο ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή της ημέρας από την πρώτη γουλιά καφέ. Είναι απλώς, σκέτη απόλαυση, γι΄αυτό και η σκανδιναβοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια τάση στο interior design που φέρει το όνομα: «Kaffeepause».

Κυριολεκτικά, το Kaffeepause μεταφράζεται ως «διάλειμμα για καφέ» και, θα μπορούσαμε να πούμε, πως είναι εμπνευσμένο από τη νορβηγική παράδοση της υποδοχής των καλεσμένων σε ένα σπίτι, με πρόθεση την ύπαρξη ενός φιλόξενου σκηνικού. Ουσιαστικά, αποτελεί μια νορβηγική ιδέα που αφορά στην επιμέλεια των χώρων με τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνεται μια φιλόξενη ατμόσφαιρα όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαμβάνει την παρουσία των αγαπημένων του προσώπων. Η ίδια ιδέα, μπορεί να υιοθετηθεί και σε στιγμές που κάποιος επιθυμεί να περάσει μόνος του λίγες ώρες χαλάρωσης. Είναι κάτι, σαν μια σκανδιναβική συνήθεια, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου που αποπνέει ηρεμία.

Η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Νίκι Μπράντμαρκ, ιδρύτρια του My Scandinavian Home και συγγραφέας του βιβλίου «Lagom: The Swedish Art of Living a Balanced, Happy Life», λέει ότι το «kaffeepause» έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα που υπάρχει σε έναν χώρο. «Είναι επίσης σημαντικό, να υπάρχει ένα "koselig" (ζεστό) σκηνικό για απόλυτη άνεση».

Ωραία, και πώς πετυχαίνεις έναν χώρο εμπνευσμένο από το Kaffeepause;

Πες «ναι» στα cozy έπιπλα



Προτίμησε τον απαλό φωτισμό

Πειραματίσου με το layering

Εμπιστεύσου τους γήινους τόνους