Τα gift sets που θα σας κάνουν να ανυπομονείτε για τα Χριστούγεννα

Τα νέα fancy τσαντάκια με τους πιο αγαπημένους κωδικούς της YOUTH LAB. είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Τα Χριστούγεννα είναι αναμφισβήτητα η πιο λαμπερή εποχή του χρόνου και φυσικά αποτελούν την ιδανική αφορμή για μια ριζική ανανέωση που θα μας φτιάξει τη διάθεση και θα μας επιτρέψει να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά πιο φρέσκες από ποτέ. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, είναι τα skincare προϊόντα.

Φέτος, η YOUTH LAB. δημιούργησε το απόλυτο xmas gift που μας κάνει να ανυπομονούμε για τα Χριστούγεννα ακόμα περισσότερο: Τρία fancy τσαντάκια με τους πιο αγαπημένους κωδικούς του brand, σε full size συσκευασίες, με κέρδος έως και 40% της αξίας των προϊόντων!

Το TIGHT ME UP, το GLOW UP και το HEAD TO TOE είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν κάθε ανάγκη και εμείς ετοιμάσαμε έναν οδηγό για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα εκείνο που σας ταιριάζει.

Για τη Selfie Girl: TIGHT ME UP

Για εκείνες που θέλουν να καταπολεμήσουν τα πρώτα σημάδια του χρόνου, το TIGHT ME UP είναι η ιδανική xmas πρόταση.Τη νέα χρονιά αφήστε στην άκρη τα φίλτρα του Instagram και αφεθείτε στην αγκαλιά των μοναδικών προϊόντων της YOUTHLAB., που υπόσχονται την τέλεια εορταστική selfie. Περιλαμβάνει τo Restoring Serum (30 ml) και best-selling Peptides Spring Hydra-Gel Eye Patches (30 ζευγάρια).

Restoring Serum

Πρόκειται για έναν δραστικό κρεμο-ορό με πεπτίδια, σταθεροποιημένη βιταμίνη C, υαλουρονικό οξύ και πατενταρισμένα συμπλέγματα που δίνουν άμεσο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα σύσφιξης. Είναι σχεδιασμένος να ξυπνά τον μεταβολισμό της επιδερμίδας, να λειαίνει τις ρυτίδες και να χαρίζει ομοιόμορφο τόνο, ενώ επαναφέρει τη σφριγηλότητα και τη λάμψη της και επανορθώνει ρυτίδες και δυσχρωμίες. Θα δείτε άμεσα την επιδερμίδα σας να γίνεται πιο λαμπερή, λεία, ελαστική και σφριγηλή, με τονωμένο το οβάλ του προσώπου.. ενώ δίνει αποτέλεσμα αντίστοιχο με ένεσης κολλαγόνου, σε 15 μέρες! Προλαβαίνετε κορίτσια..

Peptides Spring Hydra-Gel Eye Patches_30 ζευγάρια

Τα αγαπημένα και best seller ατομικά επιθέματα ματιών από υδροτζέλ της YOUTH LAB., με την άμεση αντιρυτιδική και συσφιγκτική δράση, χαρίζουν ότι ακριβώς ονειρεύεστε: Πιο νεανικό και ξεκούραστο βλέμμα. Tα συγκεκριμένα επιθέματα εξασφαλίζουν την πλήρη αναδόμηση της περιοχής των ματιών σε μόλις 20 λεπτά, από την 1η κιόλας εφαρμογή! Δε βραβεύτηκαν τυχαία ως “Καινοτόμο Προϊόν της Χρονιάς 2020”... Μια πραγματική «Πηγή Πεπτιδίων», όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, ενυδατώνουν και επανορθώνουν τις φθορές στο λεπτό κι εύθραυστο δέρμα της περιοχής των ματιών, βελτιώνοντας άμεσα την όψη των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, το «πόδι της χήνας» και τους μαύρους κύκλους. Το βάζο με τα 30 ζευγάρια είναι ιδανικό για «εντατική θεραπεία» μηνός.. and you can thank us later!

Για τη skincare junkie: GLOW UP

Το GLOW UP αποτελεί το ιδανικό gift set για τις γυναίκες που θέλουν να επαναφέρουν τη νεανική λάμψη και την ελαστικότητα της επιδερμίδας τους. Αυτό το σετ είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνη τη φίλη σας που ξέρει όλα τα μυστικά περιποίησης, αναζητά τις τελευταίες τάσεις και ψάχνει το κάτι παραπάνω: μια γνήσια skincare junkie. Περιλαμβάνει το Youth Shot For Eyes (15ml) και τη Wrinkles Erasure Cream (50ml).. και τα δύο σε αεροστεγείς συσκευασίες, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι το τέλος...

Youth Shot For Eyes

Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η συγκεκριμένη κρέμα ματιών είναι ένα «σφηνάκι» νεανικότητας και λάμψης σε μια hi-tech συσκευασία με εργονομικό απλικατέρ από κράμα μετάλλων ΖΑΜΑΚ (ψευδάργυρο, αλουμίνιο, μαγνήσιο και χαλκό) που δίνει άμεση αίσθηση δροσιάς και τόνωση στην περιοχή. Μακροπρόθεσμα καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης, χαρίζοντας ορατά πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για ένα εξειδικευμένο «beauty tool» που προσφέρει την αναζωογονητική εμπειρία της κρυοθεραπείας μέσα από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις μασάζ, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της γύρω περιοχής. Ιδανικό για «φρεσκάρισμα» της περιοχής των ματιών μέσα στην ημέρα!

Wrinkles Erasure Cream

Η Wrinkles Erasure Cream διαθέτει δηλαδή όλα εκείνα τα συστατικά που ξυπνούν τον μεταβολισμό της επιδερμίδας, διορθώνουν τις ρυτίδες και δίνουν νεανική λάμψη.. Πρόκειται για μια 24ωρη κρέμα προσώπου με πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε που επαναφέρει τη νεανική λάμψη και την ελαστικότητα της επιδερμίδας, λειαίνει πρώτες γραμμές και ρυτίδες ενώ ενεργοποιεί τις μεταβολικές λειτουργίες των κυττάρων, επιταχύνοντας την κυτταρική ανανέωση.

Για τo party girl: HEAD TO TOE

Το HEAD TO TOE είναι το ιδανικό δώρο για όσες θέλουν να χαρίσουν μια ολοκληρωμένη περιποίηση στον εαυτό τους. Η διασκέδαση περιμένει τις απανταχού party lovers και φέτος τα Χριστούγεννα, αλλά η περιποίηση αποτελεί το Α και το Ω πριν ή και μετά το εορταστικό ξενύχτι! Περιλαμβάνει το Shimmering Dry Oil (100 ml), τα Candy Scrub & Mask (50 ml) και ένα ζευγάρι των best-selling Peptides Spring Hydra-Gel Eye Patches.

Shimmering Dry Oil

Ένα μοναδικό ιριδίζον ξηρό λάδι προσώπου, σώματος και μαλλιών με υπέροχο άρωμα που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και θρέψη, ενώ έχει αντιοξειδωτική δράση για προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και την πρόωρη γήρανση. Ενισχύει την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας, καταπραΰνει τους ερεθισμούς ενώ δίνει μια ωραία, διακριτική λάμψη.. ό,τι πρέπει για τις festive μέρες που έρχονται. Όσον αφορά στα μαλλιά, συμβάλλει στην περιποίησή τους, καθώς καταπολεμά τον στατικό ηλεκτρισμό και προστατεύει το χρώμα, ενυδατώνοντας την τρίχα εκ των έσω.

Candy Scrub & Mask

Πρόκειται για ένα μοναδικό combo: Κρεμο-μάσκα και πίλινγκ μαζί που αφαιρεί αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα και τους ρύπους, ενώ απελευθερώνει τους φραγμένους πόρους και τους εξυγιαίνει, δίχως να ερεθίζει την επιδερμίδα. Μάλιστα, αν το αφήσετε λίγο χρόνο παραπάνω, λειτουργεί και ως μάσκα, ενυδατώνοντας την επιδερμίδα και συσφίγγοντας τους διεσταλμένους πόρους. Είναι ιδανικό ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα, αφού δεν προκαλεί ερεθισμούς και δεν διαταράσσει το pH, χάρη στους πολύ λεπτούς κόκκους περλίτη και κυτταρίνης που περιέχει. Η μυρωδιά του δε.. σκέτο ζαχαρωτό!

Peptides Spring Hydra-Gel Eye Patches_μονοδόση

Τα eye patches της YOUTH LAB. χαρίζουν στη στιγμή ξεκούραστο βλέμμα, καθώς συμβάλλουν στην πλήρη αναδόμηση της περιοχής των ματιών σε μόλις 20 λεπτά. Συγκεκριμένα, ενυδατώνουν και επανορθώνουν τις φθορές στο λεπτό κι εύθραυστο δέρμα της περιοχής των ματιών, βελτιώνοντας άμεσα την όψη των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, το «πόδι της χήνας» και τους μαύρους κύκλους. Ό,τι πρέπει δηλαδή για το βράδυ του ρεβεγιόν!

Όποιο από τα παραπάνω gift sets και αν διαλέξετε, να θυμάστε ότι ο μεγαλύτερος σύμμαχός σας για λαμπερές εμφανίσεις είναι πάντα η καλή διάθεση. Μπείτε, λοιπόν, σε festive mood, επιλέξτε το ιδανικό σετ για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα και ετοιμαστείτε για τα πιο λαμπερά Χριστούγεννα της ζωής σας… γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα γιορτάσουμε και φέτος!