Ενισχύστε την Αυθεντική Ομορφιά σε κάθε στιγμή με τις νέες υβριδικές καινοτομίες της AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη πέρα από τα μαλλιά

Η AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT είναι κάτι περισσότερο από απλά προϊόντα και προσφέρει λύσεις πέρα από τα μαλλιά. Αντλώντας έμπνευση από μία κοινότητα κομμωτών και καλλιτεχνών, που μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις και αξίες, η Authentic Beauty Concept είναι ένα premium brand, που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει μία πραγματικά ολιστική προσέγγιση προς την αυθεντική ομορφιά.

Οι άνθρωποι του #authenticbeautymovement πιστεύουν ότι η εξωτερική ομορφιά αποτελεί μία αντανάκλαση της εσωτερικής ομορφιάς και γιορτάζουν την αυθεντική ομορφιά σε όλες τις μορφές της. Η αυθεντική ομορφιά έχει να κάνει με την ανάδειξη της ήδη υπάρχουσας φυσικής ομορφιάς. Δεν έχει ανάγκη από σοφιστικέ φωτογραφικά φίλτρα και ωριμάζει με το χαρακτήρα.

Στην Authentic Beauty Concept, είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας αυθεντικής ομορφιάς. Αυτό σημαίνει ότι προχωράμε πέρα απ’ τα μαλλιά και διατηρούμε τη σύνδεση με το νου, το σώμα και την ψυχή στο προσκήνιο όλων όσων κάνουμε, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά, ξεχωριστά αρώματα και memento υπηρεσίες κομμωτηρίου, που έχουν σαν στόχο να προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία ενσυνειδητότητας και να επηρεάσουν το σύνολο: όχι μόνο τα μαλλιά σας.

Με τη σειρά των προϊόντων μας «Beyond Hair» αναπτύσσουμε με ενθουσιασμό πολυεπίπεδες υβριδικές καινοτομίες, που πηγαίνουν πέρα από τα μαλλιά και ενισχύουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο της αυθεντικής ομορφιάς.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT Beyond Hair Προϊόντα:

Τρία premium προϊόντα, που δημιουργήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, κι έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την αυθεντική ομορφιά σε κάθε στιγμή!

Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει ένα μοναδικό προϊόν, που φέρει την υπογραφή της Authentic Beauty Concept, το Eau de Toilette: ένα unisex άρωμα για τα μαλλιά και το σώμα, που αναδεικνύει το φυσικό άρωμα της επιδερμίδας σας αντί να το καλύπτει. Ένα αγνό, φρέσκο άρωμα που ενισχύει την προσωπική σας νότα και συμπληρώνει το χαρακτήρα σας.

Από το Σεπτέμβριο του 2021, δύο νέες υβριδικές καινοτομίες με πολλαπλά οφέλη είναι επιπλέον διαθέσιμες:

1. AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT Hand & Hair Light Cream 75ml

Η σύνθεσή της, που είναι εμπλουτισμένη με Bakuchiol, θρέφει και προστατεύει το δέρμα και τα μαλλιά αναζωογονώντας τις αισθήσεις, χάρη στην εκλεπτυσμένη και καθαρή μυρωδιά της. Δημιουργήσαμε μία ακόμα ανάλαφρη σύνθεση, που απορροφάται άμεσα από την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της απαλή και λεία υφή. Είτε την εφαρμόσετε στα μήκη των μαλλιών σας, είτε τη χρησιμοποιήσετε στο δέρμα για ένα υπέροχο, χαλαρωτικό μασάζ χεριών, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Hand & Hair Light Cream μας, θα σας προσφέρει απτά, όμορφα αποτελέσματα και επαγγελματική περιποίηση.

Η Hand & Hair Light Cream με μία ματιά:

• Είναι μία κρέμα για τα χέρια και τα μαλλιά με ανάλαφρη υφή

• Χάρη στη μοναδική υφή της, απορροφάται άμεσα.

• Δίνει μία λεία αίσθηση σε νωπά ή στεγνά μαλλιά.

• Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και στο δέρμα για ένα χαλαρωτικό μασάζ χεριών

• Δεν περιέχει σιλικόνες

• Πιστοποιημένο από την PETA προϊόν και εγγεγραμμένο στη Vegan Society™

• Συσκευάζεται σε ένα κλιματικά ουδέτερο κουτί, που συμβάλλει στην υποστήριξη των καθαρών ωκεανών *

*Μέσω δωρεάς στο Plastic Bank, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, που αμείβει τη συλλογή και ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων.

Τόσο το Eau de Toilette, όσο και το Hand & Hair Light Cream αποτελούν αγνές, φρέσκιες και κομψές, λουλουδένιες δημιουργίες με σύνθεση από ένα πλούσιο μπουκέτο από λευκή παιώνια αναμειγμένη με τόνους φρεσκοκομμένων φύλλων.

2. AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT Enhancing Water (100ml)

Με Rambutan και μια αναζωογονητική, ανάλαφρη αλλά και περιποιητική υφή, προσφέρει την υγρασία που είναι απαραίτητη για μια άμεση δόση ενυδάτωσης. Ψεκάστε το Enhancing Water πάνω από τα μαλλιά, το σώμα ή το πρόσωπο κάθε φορά που χρειάζεστε λίγη ανανέωση ή για να προσφέρετε υγρασία στα μαλλιά, ή για ένα γρήγορο restyle με επιπλέον λάμψη. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να «ξυπνήσετε» το μυαλό σας κατά τη διάρκεια της πρωινής σας ρουτίνας.

Το Enhancing Water με μία ματιά:

• Είναι ένα leave-in spray mist βαθιάς ενυδάτωσης για τα μαλλιά & το πρόσωπο

• Είναι ελαφρύ, αλλά πολύ περιποιητικό για ένα λαμπερό και υγιές look στα μαλλιά

• Δεν περιέχει σιλικόνες

• Πιστοποιημένο από την PETA προϊόν και εγγεγραμμένο στη Vegan Society™

• Συσκευάζεται σε ένα κλιματικά ουδέτερο κουτί, που συμβάλλει στην υποστήριξη των καθαρών ωκεανών *

* Μέσω δωρεάς στο Plastic Bank, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, που αμείβει τη συλλογή και ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων.

Το Enhancing Water ξυπνά μία απίστευτα φρέσκια, φυσική και πολυτελή αίσθηση χάρη στα έντονα συστατικά πράσινου lime, μανταρινιού και φύλλων πράσινου τσαγιού, που γλυκαίνουν από το premium άρωμα της ίριδας και του λεπτού αρώματος από πέταλα φρέζιας.



Ειδική Συλλογή Δώρων από το AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT

Ένα premium, χριστουγεννιάτικο τσαντάκι για τις πελάτισσες των συνεργαζόμενων με την Authentic Beauty Concept κομμωτηρίων. Είναι ιδανικό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας προϊόντα Authentic Beauty Concept.

Μία ειδικά σχεδιασμένη συλλογή για την εορταστική περίοδο! Περιλαμβάνει ένα limited-edition τσαντάκι καλλυντικών κατασκευασμένο από 100% οργανικό βαμβάκι. Περιέχει:

• 1 σαμπουάν και 1 μάσκα από τις σειρές Glow, Hydrate and Replenish, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πελάτισσας

• Κάθε premium τσαντάκι δώρου περιλαμβάνει κι ένα επιπλέον μοναδικό δώρο: τη νέα Hand and Hair Light Cream

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα προϊόντα, επισκεφτείτε τη σελίδα για το Beyond Hair στην ιστοσελίδα: authenticbeautyconcept.gr. Επιπλέον, μπορείτε να συνδεθείτε με την κοινότητα της AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT στο @authenticbeautyconceptgr στο Instagram και με το #authenticbeautymovement hashtag.