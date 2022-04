H Sisley Paris ήρθε στην Ελλάδα!

O οίκος καλλυντικών Sisley Paris συστήνεται ξανά στην ελληνική αγορά και το γιόρτασε με ένα διήμερο κάλεσμα σε δημοσιογράφους, beauty editors και bloggers.

O οίκος καλλυντικών Sisley Paris συστήνεται ξανά στην Ελλάδα με τη Sisley Hellas πλέον να δημιουργεί τον δικό της ελληνικό κόσμο σύμφωνα με τις εγχώριες ανάγκες με την πλήρη υποστήριξη ασφαλώς της γαλλικής εταιρείας. Μια εποχή που θα χαρακτηρίζεται από τις γαλλικές αρχές και θα οδηγεί σε ονειρεμένα ταξίδια σύμφωνα με τη γαλλική φιλοσοφία και πάντα με παρακαταθήκη τα 50 χρόνια ιστορίας του θρυλικού Οίκου. Η Sisley Paris, με φιλοσοφία δομημένη πάνω στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση που παρέμεινε οικογενειακή, μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση από τη μία γενιά στην άλλη, σεβόμενη και τιμώντας πάντα τις γυναίκες.

Δύο ημέρες στo μαγευτικό The Villa Margi στη Βουλιαγμένη, με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας να αποτελεί το σταθερό background αποτέλεσαν μόνο την αρχή μιας σχέσης πιο προσωπικής, πιο ουσιαστικής, μιας σχέσης απόλυτης εμπιστοσύνης. Παρόντες και για να δώσουν το στίγμα της γέννησης αυτής της κοινής ζωής και της αναζωογόνησης της αγάπης και της αφοσίωσης τόσων Ελληνίδων όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο Γενικός Διευθυντής Ευρώπης, Emmanuel de Mareuil, ο Αrea Manager, Yann Masson, o Διευθυντής Διεθνούς Εκπαίδευσης Λιανικής, Benjamen Dawson, και ο σούπερ σταρ Christian Guglietta, International Makeup Ambassador. General manager της εταιρείας στην Ελλάδα, ο Μάρκος Μανιάτης, ένας άνθρωπος με μεγάλη πείρα στον χώρο των πωλήσεων ο οποίος θα ηγείται κάθε πτυχής αυτής της νέας εποχής.

Οι προσκεκλημένες ξεναγήθηκαν στην τριώροφη βίλλα που λειτούργησε σαν ένα πραγματικό σπίτι. Τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Hair Rituel by Sisley, τα εμβληματικά αρώματα, η ολοκληρωμένη γκάμα των προϊόντων μακιγιάζ και η αντηλιακή σειρά τοποθετημένα σε καίρια σημεία, για να ακούσουν, να βιώσουν και να γνωρίσουν τα αντικείμενα του πόθου από τα χείλη των ειδικών. Οι ιδιότητες, τα συστατικά, τα πώς και τα γιατί, όλα αναλύθηκαν με λεπτομέρειες σε χαλαρό κλίμα και πάντα tête à tête. Ο τρόπος που μια οικογενειακή επιχείρηση, από τους ισχυρότερους leaders στον κόσμο στον τομέα της, αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις της περιβαλλοντικής συνείδησης και των γυναικείων απαιτήσεων ξεδιπλώθηκε επί τάπητος με στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών.

Οι καλεσμένες απήλαυσαν ένα μακιγιάζ και συμβουλές από τον μετρ Christian Guglietta, παρέα με ένα amuse bouche, έναν καφέ ή φρέσκο χυμό και ένα ποτήρι κρασί. Η αναχώρηση συνοδεύτηκε από μια υπέροχη τσάντα γεμάτη εκπλήξεις, με επιλεγμένα προϊόντα από την κάθε κατηγορία ώστε να μπορέσει να αναβιώσει η κάθε γυναίκα το feeling που έζησε στη Villa, να επιβεβαιώσει στον προσωπικό της χώρο τα όσα εξιστορήθηκαν και με την υπόσχεση ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε.



Νέες αφίξεις προϊόντων

Σταρ του διημέρου οι τρεις νέες αφίξεις της Sisley, η All Day All Year, η Supremÿa La Lotion και το μαγικό κραγιόν Phyto Rouge Shine.

All Day All Year | For skin stronger than its environment

Νew Hope on the horizon, λένε οι Γάλλοι, και πράγματι μιλάμε για την ελπίδα στον ορίζοντα. Aντιγηραντική ασπίδα για όλη την ημέρα που προστατεύει το δέρμα από κάθε «εχθρό» που προκαλεί οξείδωση, ερεθισμούς και γήρανση. Ταυτόχρονα, μέσω των συστατικών της, ενεργοποιεί τους επτά μηχανισμούς αυτό-προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δέρματος.

Supremÿa La Lotion | Sleeping Beauty

H νέα φόρμουλα λειτουργεί θεραπευτικά όσο κοιμόμαστε με αποτέλεσμα να ξυπνάμε με ανανεωμένο και φρέσκο δέρμα. Τα αποστάγματα Grape Leaf and Japonica Flower δίνουν βελούδινη υφή στο δέρμα ενώ όλη νύχτα τα τρία στάδια “switch-off/switch on” της επιδερμίδας ενεργοποιούν τους μηχανισμούς αναζωογόνησης της. Οσο εμείς ονειρευόμαστε, τα κύτταρα ξυπνούν και το τελετουργικό αναγέννησης ξεκινά.

Le Phyto Rouge Shine | Αlways by your side, from dusk to dawn, the loyal companion an best asset

Για όλη την ημέρα, για ενυδάτωση και λάμψη, για ένταση και προστασία. Eνα νέο κραγιόν με μία πολύ μεταξένια υφή που περιβάλλει τα χείλη με ένα λεπτό, λείο και ενυδατικό φιλμ. Προστατεύει και θρέφει συνεχώς. Και αγαπά το περιβάλλον αφού είναι το πρώτο refillable κραγιόν. Σε 12 λαμπερά χρώματα με το zebra look του!

Την άψογη οργάνωση του διημέρου ανέλαβε η The Εvent Company της Αννας Σουρμπάτη.

Φωτογραφίες: Nicky Economou