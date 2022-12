H νέα συλλογή MAC X Whitney Houston τιμά το απόλυτο beauty icon

Η Whitney Houston, αποτέλεσε συνώνυμο της φήμης και της επιτυχίας, υπήρξε μια από τις κορυφαίες pop/R&B artists του 20ου αιώνα. Η μουσική της παραμένει ανεξίτηλη στο χρόνο και άξια θαυμασμού. Σήμερα, γιορτάζουμε το εμβληματικό στυλ αλλά και την διαχρονική ομορφιά της, μέσω της limited-edition σειράς μακιγιάζ M•A•C X Whitney Houston

«Η μητέρα μου με δίδαξε πως η ομορφιά βρίσκεται στο ίδιο μας το χαμόγελο»



«Η Whitney αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις γυναίκες, ώστε να νιώθουν όμορφα με τον εαυτό τους σε κάθε περίσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά η Pat Houston, Executor of the Estate of Whitney E. Houston. «Η συνεργασία με τη M•A•C στοχεύει στη δημιουργία μια σειράς προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη, αναδεικνύοντας τις πιο αγαπημένες της αποχρώσεις για τα μάτια και τα χείλη.»

Το εμβληματικό beauty look της Whitney παραμένει επίκαιρο μέχρι και σήμερα: ενυδατωμένο δέρμα, έντονα κόκκινα χείλη, αμυγδαλωτά μάτια και άψογα εφαρμοσμένο μακιγιάζ μέσω του οποίου αναδεικνύονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου. «Η Whitney αγαπούσε τις έντονες αποχρώσεις τόσο στα χείλη όσο και στα μάτια – μάλιστα, το κόκκινο κραγιόν ήταν το αγαπημένο της.» επιβεβαιώνει η Pat. Η αισθητική της μπορεί να χαρακτηριστεί θηλυκή και εξαιρετικά δυναμική – επαναστατική και αυθεντική, χωρίς υπερβολές. Η Whitney φορούσε τα πάντα με τον δικό της τρόπο, αυτό ήταν που την έκανε μοναδική και την κατέστησε ως next-level style queen της οποίας τα looks αποτέλεσαν ορόσημο για την καριέρα της στον χώρο του θεάματος.

Η δημιουργικότητα, το πάθος για την τέχνη του μακιγιάζ και τα εξαιρετικά προϊόντα αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της M•A•C. «Αποτελεί τιμή μας η συνεργασία με το Whitney Houston Estate. Σκοπός μας είναι να δοξάσουμε την Whitney Houston ως την απόλυτη μούσα ομορφιάς με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ένα απαράμιλλο πάθος για λάμψη. Αυτή η συλλογή βασίζεται στις χαρακτηριστικές αποχρώσεις και υφές που χρησιμοποιήθηκαν για τα πιο αξιομνημόνευτα looks της», επιβεβαιώνει η Fatima Thomas, M•A•C Senior Artist. «Σε μια τόσο κομψή και προσεγμένη συλλογή, ο κάθε λάτρης του μακιγιάζ θα βρει αυτό που του ταιριάζει.»

Τα κυριότερα προϊόντα της limited σειράς αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα της Whitney, με τέσσερα κραγιόν σε ουδέτερους και παιχνιδιάρικους ροζ τόνους (Nippy’s Moody Nude and Nippy’s Rose) κι ένα έντονο και φλογερό duo σε αποχρώσεις του κόκκινου (Nippy’s Feist Red and Nippy’s Sensual Red). Από τη συλλογή δε θα μπορούσε να λείπει το λαμπερό Lipglass σε αποχρώσεις του χρυσού και κανέλλας (Nippy’s Shimmery Gold & Cinnamon). Φορέστε τα είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυαστικά ώστε να πετύχετε τα πιο iconic lip looks της Whitney.

Η παλέτα σκιών αποτελείται από οκτώ αποχρώσεις κατάλληλες για την δημιουργία ενός εντυπωσιακού smoky look. Μια ευρεία γκάμα επιλογών ανάμεσα σε αποχρώσεις του μπεζ, μαύρου, μωβ, γκρι με αποκορύφωμα τα αστραφτερά metallics, δημιουργούν την ιδανική παλέτα για να αντιγράψετε το ανεξίτηλο eye look της. Τέλος, για να νιώσετε όσο λαμπερή ήταν και η Whitney, εφαρμόστε το Extra Dimension Skinfinish σε ζεστές και χρυσαφένιες αποχρώσεις – προϊόν ειδικά διαμορφωμένο να τραβά τα βλέμματα πάνω σας σαν αληθινή star.

Με την υποστήριξη της M.A.C., η βιογραφική musical ταινία από τη Sony Pictures που γιορτάζει τη ζωή και το έργο της Whitney Houson, I Wanna Dance With Somebody, θα προβληθεί στις αίθουσες στις 21 Δεκεμβρίου 2022.



LIPSTICK / M·A·C X WHITNEY HOUSTON

Nippy’s Moody Nude Universal brownie pink-beige (Cremesheen)

Nippy’s Rose Pearly coral-pink (Frost) Nippy’s Feisty Red Bricky red (Amplified) Nippy’s Sensual Red Deep plum-red (Matte)

LIPGLASS / M·A·C X WHITNEY HOUSTON

Nippy’s Shimmery Gold Gold sparkle

Nippy’s Shimmery Cinnamon Bricky copper sparkle

POWDER BLUSH / M·A·C X WHITNEY HOUSTON

Nippy’s Plum Rose Raisin red (shimmer)

Nippy’s Pink Rose Washed cranberry (shimmer)

EXTRA DIMENSION SKINFINISH / M·A·C X WHITNEY HOUSTON

Just Whitney Golden bronze



WHITNEY’S NIPPY EYE-CONIC PALETTE

Nippy Sand Dust Light beige Nippy Taupe Dusk Mid-toned taupe Nippy’s Chestnut Mid-toned brown Nippy’s Grape Cool grey

Nippy Platinum Sparkling gunmetal

Nippy’s Melon Warm ochre Nippy’s Crease Plum shimmer Nippy’s Noir Black

80 ROMANTIC LASH /

M·A·C X WHITNEY HOUSTON

NIPPY’S CLUTCH

