Γνωρίστε τις MAC Connect In Colour Eye Shadow παλέτε

Από πότε μία παλέτα σκιών μπορεί να σας παρασύρει σε μία μοναδική digital εμπειρία; Από αυτή τη στιγμή!

Δημιουργήστε μοναδικές εμφανίσεις με τις νέες επανασχεδιασμένες παλέτες σκιών, που έχουν επιμεληθεί οι ίδιοι οι Artists και χαρίζουν υψηλή απόδοση με ένα μόνο πέρασμα. Κάθε παλέτα διαθέτει ένα scannable QR code που σας παρέχει όλα τα εργαλεία για δημιουργία και αυτοέκφραση μέσα από το μακιγιάζ. Κάθε παλέτα αποτελεί μία δίοδο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διαδικτυακό κόσμο εκπαίδευσης, δημιουργικότητας, έμπνευσης και περιεχομένου που δημιουργήθηκε από Καλλιτέχνες, influencers, tastemakers και λάτρεις της M∙A∙C σε όλο τον κόσμο.



Οι παλέτες ματιών Connect in Colour έχουν επανασχεδιαστεί για να προσφέρουν περισσότερα looks, περισσότερες τεχνικές και περισσότερη δημιουργικότητα από ποτέ. Το καλλιτεχνικό σας πνεύμα απογειώνεται. Από Pro tips, για το ιδανικό smoky eye look έως τις ιδέες που σας παρακινούν να ακολουθήσετε το #MACTrend, οι νέες παλέτες πρωτοστατούν στα προϊόντα μακιγιάζ και σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτοξεύσετε το look σας. «Από μόνες τους αυτές οι παλέτες σκιών απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα», λέει ο Anton Zimin, M∙A∙C Senior Artistry Manager, APAC. «Με περισσότερη έμπνευση από ποτέ μέσα από το σκανάρισμα ενός QR code, τίποτα δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε οποιοδήποτε eye look αναζητάτε με μία κίνηση!»

Δημιουργήστε αμέτρητες εμφανίσεις με την πιο πλούσια σε χρωστικές ουσίες σκιά ματιών - τώρα σε τέσσερις απαλές υφές από εξαιρετικά ματ έως και μεταλλικές αποχρώσεις. «Η νέα απαλή υφή των σκιών είναι απίστευτη», συνεχίζει η Zimin.

«Ματ, βελούδινες, μεταλλικές, λαμπερές, αστραφτερές... τα εγκεκριμένα από τους artists φινιρίσματα είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστούν με επίπεδα ή fluffy πινέλα - ή ακόμα και με τα δάχτυλά σας!» Η μοναδική σύνθεση απλώνεται ομοιόμορφα στα βλέφαρα – διευκολύνοντας την εφαρμογή και τη δυνατότητα δόμησης και ανάμειξης, καθώς μπορείτε να τις προσαρμόζετε στα μάτια σας με τον δικό σας τρόπο. Επιπλέον, κάθε σκιά ματιών είναι σχεδιασμένη με έως και 25% υψηλότερο φορτίο χρωστικών ουσιών σε σύγκριση με προηγούμενες παλέτες σκιών ματιών της M∙A∙C.

Αυτή η άκρως φουτουριστική συλλογή διαθέτει τρεις 12-pan παλέτες- κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από συμπληρωματικά χρώματα για την δημιουργία των πιο hot εμφανίσεων.



Το Unfiltered Nudes είναι μια ευέλικτη και εύχρηστη εκδοχή των καθημερινών φυσικών αποχρώσεων με μια ποικιλία κολακευτικών ματ nudes, λαμπερών μπεζ και όμορφων μπρονζέ αποχρώσεων που απογειώνουν το βλέμμα σας. Από ζεστές έως ψυχρές, από ματ έως μεταλλικές, καμία απόχρωση δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτη σε αυτή την απόλυτη nudes συλλογή.

Το Future Flame εμπνέεται από την ζεστασιά των θερμών χάλκινων αποχρώσεων, με τα ωχρά και κεχριμπαρένια χρώματα να προσδίδουν chic νότες στις εμφανίσεις σας. Από ηλιόλουστες έως και θερμές, οι φλογερές αποχρώσεις τις παλέτας είναι βέβαιο πως θα απογειώσουν το eye look σας - και όλα αυτά δημιουργώντας απαράμιλλο βάθος και διάσταση.

Το Hi-Fi Colour διαθέτει ένα φάσμα από νέον και κλασικά χρώματα για απεριόριστες artistic εμφανίσεις. «Αυτή η παλέτα με εμπνέει να δημιουργώ καθημερινά νέες δυναμικές εμφανίσεις», λέει ο Yi Sung-Wooc, M∙A∙C National Artist, Κορέα. «Όπως συμβαίνει με όλες αυτές τις πρωτοπόρες υφές, μπορείτε να τις εφαρμόζετε είτε με το δάχτυλό σας, είτε με το πινέλο 239S ή 230S ή να αναμειγνύετε με το Fix+ για να δημιουργήσετε ένα ζωντανό liner look. Το Hard lime, το cosmic lemon, το cyborg cobalt, το hot fuchsia αλλά και το ultraviolet ενισχύουν την ένταση και δημιουργούν μια τόσο καθαρή χρωματική παλέτα αλλά όσο και παιχνιδιάρικη. «Αισθάνομαι το #ColourClash trend», δηλώνει η Sung-Wooc. «Οι διχρωμίες στα μάτια είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσουν μια hi-fi στιγμή styling για τη Gen Z γενιά»

Υπάρχουν τρόποι για να εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε και να δημιουργήσετε με τέσσερις σειρές 6-PAN που φιλοξενούνται σε ελκυστικές και εύχρηστες παλέτες:

Η Embedded In Burgundy αποτελεί μια πολυχρηστική συλλογή από βαθιά καστανά, μπορντό και rose golds για ζωηρά αλλά και εκλεπτυσμένα looks.

Η Rose Lens διαθέτει ένα φρέσκο μπουκέτο από απαλές ροζ, μπεζ και καφέ αποχρώσεις για τις καθημερινές αλλά και για τις πιο εκκεντρικές σας εμφανίσεις.

Η Encrypted Kryptonite Προσφέρει μια moody μίξη από αχνά ματ χρώματα και μεταλλικές αποχρώσεις για ατελείωτες στυλιζαριστές επιλογές από διακριτικά έως και άκρος εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η Bronze Influence προσφέρει μια εκλεπτυσμένη συλλογή γήινα χρυσά, αποχρώσεις του πράσινου της ελιάς και taupes για απεριόριστες, απλές αλλά πολυτελείς εμφανίσεις.

«Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε μια παλέτα σκιών που αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα, τη διάθεση και τον τρόπο ζωής σας», λέει ο Romero Jennings, M-A-C Director of Makeup Artistry.

Κάθε παλέτα είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικά και εξωτερικά με σουρεαλιστικές εικόνες σχεδιασμένες από την LA-based 3D Artist Kathryn Blake (@blakekathryn), κατασκευασμένες ειδικά ώστε να επιτρέπουν στο compact να παραμένει ανοιχτό σε κάθε γωνία και έναν καθρέφτη για εύκολη εφαρμογή όπου και αν βρίσκεστε. Η εικονική πραγματικότητα συναντά την πραγματικότητα. «Αυτές οι παλέτες γεννήθηκαν με ένα σχεδιασμό και μια σειρά αποχρώσεων ιδανική για την επόμενη γενιά», λέει η Sung-Wooc.

THE FUTURE IS CONNECTED IN COLOUR.

Σαρώστε, εξερευνήστε και μοιραστείτε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήτε το eye look σας με το

#MACConnectInColour και τη @maccosmeticsgreece.