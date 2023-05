Ανακάλυψε την αντηλιακή σειρά της L’Erbolario που προστατεύει τα κοράλλι

Ανακάλυψε την αντηλιακή σειρά της L’Erbolario που προστατεύει τα κοράλλια

Προηγμένες φόρμουλες που προσφέρουν προστασία του δέρματος από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας, με σεβασμό στο περιβάλλον! Αυθεντική Ιταλική περιποίηση για το καλοκαίρι! Η εμβληματική αντηλιακή σειρά της L’Erbolario καλύπτει όλη τη γκάμα αναγκών της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο αλλά και μετά από αυτήν, μέσα από μία ολοκληρωμένη συλλογή προϊόντων που σέβονται την επιδερμίδα αλλά και το περιβάλλον. Τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας της L’Erbolario είναι απαλλαγμένα από τα δυο επιβλαβή φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, Octinoxate και Oxybenzone, που απαγορεύονται βάσει της Συνθήκης για τα Κοράλλια της Χαβάης. Το κοράλλι, ένας υπέροχος και πολύχρωμος, υποβρύχιος οργανισμός, θα μπορούσε να κινδυνεύσει να εξαφανιστεί λόγω της δράσης των δύο αυτών φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας.

Γιατί ξεχωρίζει η Αντηλιακή σειρά της L’Erbolario;

Όλα τα προϊόντα της L’Erbolario που διαθέτουν SPF είναι απαλλαγμένα από αυτά τα δύο φίλτρα UV. Η L'Erbolario προσφέρει αποτελεσματικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα για να προστατεύσετε το δέρμα σας από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου και να αποκτήσετε μακρόχρονο, ομοιόμορφο μαύρισμα. Όλα τα προϊόντα της περιέχουν φυσικά παράγωγα συστατικά με μοναδικές ιδιότητες ενυδάτωσης, θρέψης και αναπλήρωσης.

Latte Solare Viso e Corpo SPF 10

Αντηλιακό γάλακτωμα προσώπου και σώματος χαμηλής προστασίας, με καρότο, jojoba και καρύδι. Αδιάβροχο με γρήγορη απορρόφηση. Ένα αντηλιακό γάλακτωμα προσώπου και σώματος για έντονο και με διάρκεια μαύρισμα, ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Χάρη στο αποτελεσματικό ενυδατικό σύμπλεγμά του, το Latte Solare Viso e Corpo Spf 10 εμπλουτίζει την επιδερμίδα με τις τονωτικές ιδιότητες του ελαίου Jojoba και του εκχυλίσματος Καλέντουλας, αφήνοντάς τη βελούδινη και ελαστική. Αδιάβροχο, με δείκτη Χαμηλής Προστασίας SPF10, έχει γρήγορη απορρόφηση και είναι ιδανικό για εσάς που επιθυμείτε έντονο και μακράς διάρκειας μαύρισμα.

Φόρμουλα με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης

Χωρίς σιλικόνες, parabens και βαζελίνη

* Το υπόλοιπο ποσοστό συστατικών εγγυάται τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος.

Face Sun Cream Anti-age formula SPF 25



Aντηλιακή κρέμα αντιγηραντικής δράσης με Aloe Vera και Macadamia. Ανθεκτική στο νερό.

Αυτή η αντηλιακή κρέμα με αντιγηραντική δράση είναι αφιερωμένη σε όσες και όσους αγαπούν τη χρυσή πινελιά του ήλιου στο πρόσωπό τους, αλλά θέλουν να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις στη νεανική εμφάνιση και την ποιότητα της επιδερμίδας τους.

Η Face Sun Cream Anti-age formula SPF 25 εξασφαλίζει ένα μεσαίο επίπεδο προστασίας, χάρη στην πλούσια περιεκτικότητά της σε φυσικά φίλτρα (αλόη, παράγωγα πίτουρου και ρυζιού). Η ενυδατική της σύνθεση βοηθά στην εξουδετέρωση της αφυδάτωσης (βούτυρο Karite, μακαδάμια, αλόη) και προσφέρει ένα καλό επίπεδο βιταμίνης Ε (έλαιο ρυζιού). Καταπολεμά τον σχηματισμό ρυτίδων και βοηθά στην αποφυγή κοκκινίσματος και ξεφλουδίσματος που προκαλούνται από τον άνεμο, τον ήλιο, το αλάτι και το χλώριο.

Φόρμουλα με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης

Χωρίς σιλικόνες, parabens και βαζελίνη

* Το υπόλοιπο ποσοστό συστατικών εγγυάται τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος.

Elasticising Sun Oil SPF 6

Αντηλιακό λάδι για το σώμα με καλέντουλα, τζοτζόμπα και καρύδι. Ένα αντηλιακό λάδι που εξασφαλίζει γρήγορο και έντονο μαύρισμα αφήνοντας την επιδερμίδα σας λαμπερή και ενυδατωμένη. Πρόκειται για ένα ξηρό λάδι ιδιαίτερα ευχάριστο στη χρήση και ανθεκτικό στο νερό. Διαθέτει εξαιρετικά ανάλαφρη και αέρινη υφή που δεν αφήνει καθόλου λιπαρότητα, δεν λερώνει τα ρούχα και δεν «τραβάει» την άμμο στην επιδερμίδα.

Χρήση: Απλώστε το Elasticising Sun Oil SPF 6 στο σώμα και το πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Ανανεώστε την εφαρμογή μετά από το μπάνιο ή το ντους και οπωσδήποτε συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Sun Oil Tan Accelerator SPF 15

Αντηλιακό λάδι σε σπρέι με χαμηλή προστασία (SPF 15) για το πρόσωπο και το σώμα. Προστατεύει ενώ επιταχύνει το μαύρισμα. Ένα υπέροχο λάδι που θα προσφέρει χρυσαφένια λάμψη στο δέρμα σας αφήνοντας το βαθιά ενυδατωμένο και λαμπερό, χωρίς ίχνος λιπαρότητας. Το Sun Oil Tan Accelerator SPF 15 ενισχύει το μαύρισμα χάρη στην ειδική φόρμουλα επιτάχυνσης μαυρίσματος που διαθέτει.

Χρήση: Ψεκάστε απευθείας στο σώμα ή στο χέρι σας και στη συνέχεια εφαρμόστε το στο πρόσωπο. Προτείνεται να ξεκινήσετε την εφαρμογή περίπου μία εβδομάδα πριν από την έντονη έκθεση στον ήλιο και να συνεχίσετε τις επόμενες ημέρες.

Spray Solare Velo d'Estate SPF 50

Διάφανο αντηλιακό σπρέι για το σώμα με λάδι από φραγκόσυκο και χουρμά. Ανθεκτικό στο νερό.

Ένα απολαυστικό διάφανο αντηλιακό σπρέι για το σώμα με SPF 50 για μέγιστη αντηλιακή προστασία. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, το Spray Solare Velo d'Estate Spf 50 περιέχει λάδι από φραγκόσυκο και χουρμά για άμεση θρέψη και ενυδάτωση. Όταν ψεκάζεται στην επιδερμίδα, πολλά μικρά σταγονίδια δημιουργούν ένα λεπτότατο φιλμ που αφήνει στο δέρμα - ακόμα και το πιο ευαίσθητο - μία ευχάριστη αίσθηση χωρίς κανένα ίχνος λιπαρότητας.

Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Απλώστε γενναιόδωρα το προϊόν στο σώμα πριν την έκθεση στον ήλιο και ανανεώστε συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά το μπάνιο. Αποφύγετε την επαφή με τα ρούχα. Δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 3 ετών.

Φόρμουλα με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης

Χωρίς σιλικόνες, parabens και βαζελίνη

* Το υπόλοιπο ποσοστό συστατικών εγγυάται τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος.



Kit Εstate Crema Solare SPF 15

Αντηλιακή κρέμα μαυρίσματος με έλαιο jojoba.

Η ιδανική επιλογή για να διατηρήσετε ακόμα περισσότερο το μαύρισμά σας. Για να αξιοποιήσετε τις επιταχυντικές θρεπτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες της κρέμας, προτείνεται να ξεκινήσετε την εφαρμογή της περίπου μια εβδομάδα πριν από την έντονη έκθεση στον ήλιο και να την συνεχίστε για οκτώ ημέρες.

Η συσκευασία Kit Εstate Crema Solare SPF 15 περιλαμβάνει τσάντα για την παραλία, από υφασμάτινο δίχτυ (100% βαμβάκι), η οποία διατίθεται σε 5 διαφορετικά χρώματα.



Kit Εstate Crema Solare SPF 30

Αντηλιακή κρέμα προσώπου και σώματος με καρότο, σουσάμι και βούτυρο Καριτέ. Ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Ένα εξαιρετικό προϊόν υψηλής αντηλιακής προστασίας, σχεδιασμένο για ευαίσθητες επιδερμίδες. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, είναι ιδανικό για το πρόσωπο αλλά και το σώμα. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά θρεπτικά έλαια, προστατεύει από την ακτινοβολία UVA και UVB, βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού ρυτίδων και διατηρεί το δέρμα βελούδινο και ελαστικό.

Η συσκευασία Kit Εstate Crema Solare SPF 30 περιλαμβάνει τσάντα για την παραλία, από υφασμάτινο δίχτυ ( 100% βαμβάκι), η οποία διατίθεται σε 5 διαφορετικά χρώματα.

Εκτός από τα προϊόντα προστασίας, στην αντηλιακή σειρά της L’Erbolario θα ανακαλύψετε και θεραπείες που προσφέρουν αναζωογόνηση, ενυδάτωση και ανακούφιση της επιδερμίδας μετά την έκθεση στον ήλιο αλλά και την πολυπόθητη διατήρηση του χρυσαφένιου σας μαυρίσματος.

Super-tanning Ointment

Τζελ για βαθύ μαύρισμα, με καρότο, φλοιό καρυδιάς και αλόη. Ανθεκτικό στο νερό – δεν περιέχει δείκτη προστασίας.

Το κατάλληλο τζελ που θα χαρίσει βαθύ μαύρισμα για όσες και όσους διαθέτουν σταρένια επιδερμίδα αλλά και για εκείνες και εκείνους που θέλουν να κάνουν πιο έντονο το μαύρισμά τους. To Super-tanning Ointment δεν περιέχει αντηλιακά φίλτρα αλλά είναι πλούσιο σε ενυδατικά και μαλακτικά συστατικά για να εξασφαλίσει την υγεία και τη λάμψη της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο και μετά από αυτήν.



Χρήση: Απλώστε το ομοιόμορφα με απαλό μασάζ. Η επιδερμίδα γίνεται αμέσως λαμπερή και μεταξένια ενώ το χρώμα της γίνεται πιο έντονο από την παρουσία του εκχυλίσματος Καρυδιάς και του ελαίου Καρότου. Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο νερό αλλά συνιστάται να ανανεώνεται μετά το μπάνιο.

Self-Tanning Cream Face and Body

Για εσάς που αναζητάτε φυσικό χρυσαφένιο χρώμα όλο τον χρόνο. Κρέμα μαυρίσματος με εφέ Golden tan, με χυμό μάνγκο, ερυθρόζη και βιολογικό ηλιέλαιο.

Tι ωραία να μπορούμε να απολαύσουμε όλο τον χρόνο ένα φυσικό χρυσαφένιο χρώμα! Να λοιπόν μια πραγματικά αποτελεσματική κρέμα για μαύρισμα χωρίς ήλιο! Η προηγμένη, τελευταίας γενιάς, σύνθεση της Self-Tanning Cream Face & Body περιέχει δυο βιοτεχνολογικά συστατικά: την Υδροξυακετόνη και την Ερυθρουλόζη, που αντιδρούν με τα αμινοξέα της επιδερμίδας και προκαλούν σταδιακά το σκούρο χρώμα στο δέρμα. Χάρη στα πολύτιμα έλαια Ηλίανθου και Μπαμπασού, το χρώμα γίνεται ακόμα πιο όμορφο, χαρίζοντας στιλπνότητα και ελαστικότητα στην επιδερμίδα.



Χρήση: Απλώστε ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το σώμα, προσέχοντας ιδιαίτερα τα σημεία της επιδερμίδας όπως αγκώνες, γόνατα και παλάμες. Χρησιμοποιήστε την κρέμα καθημερινά για να αυξήσετε σταδιακά το χρώμα έως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πλύνετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση και αφήστε το προϊόν να απορροφηθεί για λίγα λεπτά πριν ντυθείτε ή μακιγιαριστείτε. Πριν την έκθεση στον ήλιο χρησιμοποιήστε αντηλιακό προϊόν με δείκτη προστασίας.

Φόρμουλα με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης

Χωρίς σιλικόνες, parabens και βαζελίνη

* Το υπόλοιπο ποσοστό συστατικών εγγυάται τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος.



After - Sun Soleombra Fluido doposole

Με βούτυρο Καριτέ, έλαιο Αργκάν και πρωτεΐνη από Κινόα

Μετά τη χαρά της έκθεσης στον ήλιο, η επιδερμίδα λαχταρά την πολυπόθητη ξεκούραση. Αφυδατωμένη και ξηρή από τις ακτίνες UVA και UVB, ζεστή από τις υπέρυθρες, ταλαιπωρημένη από το έντονο φως, τον αέρα και την αλμύρα, επιθυμεί διακαώς να ξεδιψάσει και να τραφεί, να ξαναβρεί την ελαστικότητα και την ισορροπία της.

Προσφέρετέ της το γαλάκτωμα After-Sun Soleombra Fluido Doposole. Με μία εκπληκτική περιεκτικότητα 12 φυσικών ενεργών συστατικών μεταξύ των οποίων Βούτυρο Καριτέ, Έλαιο Argan και Πρωτεΐνες Κινόα, θα επαναφέρει άμεσα τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας, θα τη θρέψει σε βάθος και θα ενισχύσει τους αμυντικούς της μηχανισμούς.



Χρήση: Αφού ξεπλύνετε το πρόσωπο και το σώμα και απομακρύνετε αλάτι, άμμο, ιδρώτα και υπολείμματα από αντηλιακά, απλώστε μία γενναιόδωρη ποσότητα από το γαλάκτωμα. Στις περιοχές όπου η επιδερμίδα είναι ερεθισμένη και «τραβάει», χρησιμοποιήστε το σαν μάσκα σε μία παχιά στρώση και αφήστε το να δράσει ανακουφίζοντας την επιδερμίδα.

Rinfresca Sole Refreshing After-sun Cream

Δροσιστικό γαλάκτωμα για μετά τον ήλιο με εκχυλίσματα από νερό Μέντας και Αγγούρι

Αναζωογονητικό γαλάκτωμα που θα ανακουφίσει την επιδερμίδα σας μετά την παραλία. Η ελαφριά υφή του Rinfresca Sole Refreshing After-sun Cream και η φόρμουλα με εκχυλίσματα μέντας και αγγουριού διαθέτει δροσιστικές και μαλακτικές ιδιότητες.

Περιέχει επίσης ευεργετικά συστατικά όπως στερόλες από ρόδι, ικανές να αυξήσουν την ενυδάτωση της επιδερμίδας και Έλαιο Ρυζιού, που είναι γνωστό για την προστατευτική και μαλακτική του δράση. Ένα ιδανικό ενυδατικό-αναζωογονητικό σύμπλεγμα, που ακόμη και μετά από την παρατεταμένη ηλιοθεραπεία, διασφαλίζει τη φυσική ομορφιά και τη νεότητα της επιδερμίδας.

Φόρμουλα με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης

Χωρίς σιλικόνες, parabens και βαζελίνη

* Το υπόλοιπο ποσοστό συστατικών εγγυάται τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος.



After-sun Shower Gel

Αφρόλουτρο με καρότο και καρύδι για παρατεταμένο μαύρισμα.

Αναπλαστικό και δροσιστικό στο τέλος μιας καυτής ημέρας. Ειδικά σχεδιασμένο για να συμβάλλει στη διατήρηση του μαυρίσματος, καθαρίζει την επιδερμίδα από αλάτι, άμμο, ιδρώτα και υπολείμματα αντηλιακών χωρίς όμως να απομακρύνει το πολυπόθητο tanned look μας.

Η καθαριστική βάση του After-sun Shower Gel αποτελείται από επιφανειοδραστικά συστατικά από Καρύδα και Βρώμη, αποτελεσματικά αλλά εξαιρετικά απαλά και με χαμηλό αφρισμό για να μην προκληθεί απολέπιση και απώλεια του μαυρίσματος. Αντίθετα, τα φυσικά εκχυλίσματα Καρυδιάς και Καρότου συνδυασμένα με ένα λιποαμινοξύ που επιμηκύνει το μαύρισμα, σταθεροποιούν και τονώνουν το χρώμα.



Αυτό το αφρόλουτρο είναι πολύτιμο ακόμα και όταν επιστρέψουμε στην καθημερινότητα της πόλης, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το μαύρισμα και την ανάμνηση των διακοπών.

Smoothing and Brightening After sun Cream

Κρέμα λάμψης με λάδι μάνγκο, βούτυρο κακάο και αλόη

Μία κρέμα που φοριέται σαν ακριβό ρούχο στο τέλος μιας ημέρας κάτω από τον ζεστό ήλιο, αφού ακόμα και υπό το φως του φεγγαριού, οι κόκκοι του μαρμαρυγία θα «ντύσουν» την επιδερμίδα σας χαρίζοντάς της μοναδική λάμψη. Πολύτιμα συστατικά όπως το έλαιο Μάνγκο, το Βούτυρο του Κακάο και το τζελ Αλόης θα φροντίσουν την επιδερμίδα σας και θα την καταπραΰνουν, ενώ το Βούτυρο Καριτέ και το λάδι Ελιάς θα την ενυδατώσουν, αφήνοντάς τη μεταξένια και λαμπερή.

200ml, Π.Λ.Τ: 22,30 €

Χρήση: Εφαρμόστε τη Smoothing and Brightening After sun Cream μετά το ντους που θα απομακρύνει τη ζέστη, το αλάτι και την άμμο από το δέρμα. Η επιδερμίδα σας θα τη «δεχθεί» σαν μία πραγματική κούρα ομορφιάς που θα την ξεδιψάσει και θα της χαρίσει λάμψη.

Φόρμουλα με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης

Χωρίς σιλικόνες, parabens και βαζελίνη

* Το υπόλοιπο ποσοστό συστατικών εγγυάται τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του προϊόντος.

