«Apocalipsis» Evening: O οίκος Dior γιόρτασε το επαναλανσάρισμα του iconic Rouge Dior

Το εμβληματικό κραγιόν του οίκου Dior ξαναγεννιέται, παραμένοντας πιστό στην κληρονομιά της υψηλής ραπτικής

Η Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στο Ωδείο Αθηνών, μετατράπηκε σε μια «αναγεννησιακή» βραδιά, όπως θα έλεγε κανείς, στα χρώματα του κόκκινου και εμβληματικού Rouge Dior του Christian Dior.

Εκείνη η βραδιά επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις για όλους εμάς τους καλεσμένους της. Ξεκινώντας από το Red Gallery, έναν χώρο έκθεσης, αφιερωμένο στην ιστορία και την κληρονομιά του Rouge Dior. Μια κληρονομιά που μετρά πάνω από 70 χρόνια από την ημερομηνία που πρώτο-λανσαρίστηκε το πρώτο Rouge Dior, και μας ταξίδεψε στο χρώμα, στη σύνδεση με τη μόδα, το σινεμά και φυσικά στην τέχνη, γιατί το μακιγιάζ και ειδικά το Rouge Dior είναι χρώμα και έμπνευση. Το πρώτο προϊόν μακιγιάζ που δημιούργησε ο Christian Dior το1953 και έκτοτε ντύνει το χαμόγελο κάθε γυναίκας σε κάθε περίσταση.

Αυτό το εμβληματικό κραγιόν ξαναγεννιέται και συνεχίζει να δίνει στις γυναίκες τη δύναμη να εκφράζουν τις διαφορετικές προσωπικότητές τους, παραμένοντας πιστό στην κληρονομιά της υψηλής ραπτικής με καθαρή σύνθεση και γκάμα 69 αποχρώσεων.

Στη συνέχεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι μεταφερθήκαμε σε έναν αμφιθεατρικό χώρο, όπου είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε on stage τρία διαφορετικά live make up looks από τους star του μακιγιάζ, κατευθείαν από τα backstage των επιδείξεων μόδας του Christian Dior. Δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τα 3 εκλεκτά μέλη της ομάδας του Peter Philips, Δημιουργικού διευθυντή και διευθυντή εικόνας του μακιγιάζ Dior.

Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα μίνιμαλ backstage περιβάλλον και ο Μάρκελος Σίβογλου - International Pro-team Make-up Artist της Ελλάδας, Jose Texteira - International Pro-team Make-up Artist της Πορτογαλίας και ο Maciej Slomkowski - International Pro-team Make-up Artist της Πολωνίας μάγεψαν το κοινό τους με τη δεξιοτεχνία τους και φυσικά με τα make up looks που δημιούργησαν με κεντρικό ήρωα το θρυλικό Rouge Dior!

Φυσικά από την βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει το πάρτυ, γιατί όπως ανέφερε ο Μάρκελος Σίβογλου «Μετά από κάθε επίδειξη μόδας, γιορτάζουμε!», έτσι και την βραδιά της 14ης Φεβρουαρίου, μεταφερθήκαμε σε ένα «Dior Club» όπου μπήκαμε στον ρυθμό και απόλαυσαμε από κοντά τους 3 καλεσμένους μαθαίνοντας όλα τα tips & tricks τους, για μακιγιάζ υψηλού επιπέδου!