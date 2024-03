Zadig&Voltaire: Δύο νέα αρώματα εμνευσμένα από την ζωντανή Παριζιάνικη ατμόσφαιρα

Aσυμβίβαστοι. Τολμηροί. Γενναίοι. Χωρίς όρια. THIS IS REALLY HER! and THIS IS REALLY HIM!

Νύχτα & Μέρα στο Παρίσι. Αστραφτερό φως. Μεταλλική λάμψη. Εμπνευσμένα από την ζωντανή νυχτερινή ατμόσφαιρα του Παρισιού, δύο ελεύθερα πνεύματα τολμούν να ζήσουν την δική τους ιστορία αγάπης. Η επιθυμία, οι παρορμήσεις, η λαχτάρα συνεχώς εκρήγνυνται. Το παθιασμένο τους ταξίδι τελειώνει το ξημέρωμα. Και στο περβάζι τους; Ένα χαρακτηριστικό άρωμα. Διαχρονικό. Από τη μέρα στη νύχτα. Και από την νύχτα στη μέρα.

Aσυμβίβαστοι. Τολμηροί. Γενναίοι. Χωρίς όρια. Ποτέ ένα άρωμα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό, τόσο ισχυρό. Ο Zadig&Voltaire αποκαλύπτει δύο νέα αρώματα που προστίθενται στην ιστορία του.

THE DESIGN!

Μια μεταλλική συνύπαρξη

Η έμπνευση; Η μόδα του οίκου Zadig&Voltaire είναι, όπως πάντα, τρόπος ζωής. Το τσαλακωμένο

δέρμα είναι μία από τις υπογραφές του Παριζιάνικου οίκου. Για το THIS IS REALLY!, η ετικέτα του μπουκαλιού είναι διακοσμημένη με το ειδικό μεταλλικό εφέ, όπως ακριβώς απεικονίζεται στα σχέδια της Cecilia Bönström’s. Εμβληματικά και διαχρονικά, μπορούν να φορεθούν σε κάθε περίσταση, μέρα και νύχτα. Τολμηρό. Αποπλανητικό. Μεθυστικό. THIS IS REALLY HIM! Οι χρωματιστές ασημί και ανθρακί πινελιές του, θυμίζουν το παιχνίδι των νυχτερινών σκιών στα πιο όμορφα κτίρια της γαλλικής πρωτεύουσας. Άμεσα συνδεδεμένο με το κοινωφελές πρόγραμμα VoltAIRe, η συσκευασία του έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το μπουκάλι της συσκευασίας είναι κατασκευασμένο από 15% ανακυκλωμένο χαρτί και το βάρος του έχει μειωθεί κατά 13%.*

THE FRAGRANCES

Ένα οσφρητικό παιχνίδι υφών και αντιθέσεων

Μεταλλικές αντανακλάσεις. Παιχνίδια φωτός. Ζωντανές σκιές. Στο μεταίχμιο μεταξύ μέρας και νύχτας, η οσφρητική ενέργεια επιβεβαιώνεται. Με τα νέα THIS IS REALLY HER! και THIS IS REALLY HIM!, ο οίκος Zadig&Voltaire αποκαλύπτει τα πιο έντονα αρώματα της συλλογής του.

THIS IS REALLY HER!

BY SIDONIE LANCESSEUR

Μοναδικό, σαν την Παριζιάνικη νύχτα. Έντονο, σαν ερωτικός ενθουσιασμός. THIS IS REALLY HER! υμνεί τον αισθησιασμό και την τόλμη, τόσο την ημέρα αλλά και τη νύχτα. «Για να δώσω ζωή σε αυτό το chiaroscuro οσφρητικό φαινόμενο, έχω παίξει το παιχνίδι των αντιθέσεων σε κάθε επίπεδο» δηλώνει η Sidonie Lancesseur, αρωματοποιός και η δημιουργός του αρώματος. Στην κορυφή, νότες ροζ πιπεριού, χάρη στις πικάντικες νότες κεχριμπαριού και ρούμι. Στην καρδιά, ένα εκθαμβωτικό μπουκέτο τριαντάφυλλα με πρωτότυπες μεταλλικές αποχρώσεις, προκαλεί την εμβληματική συμφωνία του κάστανου. Μια οσφρητική περιπέτεια που ολοκληρώνεται με τον αισθησιασμό της βανίλιας και του πατσουλί.

THIS IS REALLY HIM!

BY NATHALIE LORSON

Χωρίς όρια. Το THIS IS REALLY HIM! αψηφά κάθε συμβιβασμό. Είναι ο μοναδικός του κανόνας; H Nathalie Lorson, αρωματοποιός της Firmenich, δηλώνει σχετικά: «Το νέο αυτό άρωμα φωτίζει και ζεσταίνει τις σκιές της παριζιάνικης νύχτας, με το νυχτερινό αυτό ταξίδι να ξεκινά με μια συνάντηση των εσπεριδοειδών. Οι σπινθηροβόλες νότες από grapefruit και λεμόνι γίνονται εντονότερες κατά την επαφή τους με μια μεταλλική συμφωνία από άνθη πορτοκαλιάς. Όλα αυτά προηγούνται μιας λεπτής ξυλώδους συμφωνίας του Palo Santo που θερμαίνεται από κεχριμπαρένιες νότες που βάζουν την δική τους σφραγίδα στην παριζιάνικη νύχτα».

THE CAMPAIGN!

ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΝΥΧΤΑ

Για ακόμα μια φορά, οι Maya Stepper & Mikkel Jensen, μοντέλα από την Γερμανία και τη Δανία αντίστοιχα, ενώνονται για τις ανάγκες της καμπάνιας THIS IS REALLY! Πρώτη ματιά, πρώτη συνάντηση, πρώτο παιχνίδι αποπλάνησης... Εδώ αρχίζει η ιστορία τους. Ένα ειδύλλιο πάντα αυθεντικό και μια τέλεια χημεία μεταξύ τους. Η μυθοπλασία συλλαμβάνει την πραγματικότητα. Γιατί οι δύο πρωταγωνιστές είναι ζευγάρι και στην πραγματική ζωή. Μια έντονη ιστορία αγάπης. Σε παλλόμενους ρυθμούς, γινόμαστε μάρτυρες της συνάντησής του στο νυχτερινό Παρίσι. Μια ιστορία σε τρία κεφάλαια. Δυναμικοί. Ελεύθεροι. Really Us. Κάτω από τα φώτα ενός club, καθώς η αστραφτερή ζεστασιά της νύχτας εντείνεται. Αυτή, σαν μια χρυσή μεταλλική αύρα, κυματίζει κάτω από τους προβολείς. Αυτός, σαν υπνωτισμένος, δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Λάμπει σαν φάρος. Όταν κανείς δεν κοιτάζει, γλιστράει το άρωμά της στο χέρι του, πριν εξαφανιστεί μέσα στη νύχτα. Συναντιούνται ξανά στον Saint-Sulpice. H περιπέτεια μπορεί να ξεκινήσει. Στο ξέφρενο ταξίδι τους κατά μήκος του Παρισιού, φτάνουν στο Île Saint-Louis. Η μέρα ξεκινά. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου προβάλουν δειλά. Αυτό το νυχτερινό ταξίδι τελειώνει όταν το σκοτάδι μετατρέπεται σε φως. Αγκαλιάζονται. Το άρωμα της μπερδεύεται με το άρωμά του. Ακόμα ερωτευμένοι. Ακόμα μαζί!

THE LINE!

ZADIG&VOLTAIRE’S OLFACTIVE WARDROBE

THIS IS! HER&HIM

Η επαναστατική εκδοχή του Zadig&Voltaire. Ένα δίδυμο εμβληματικών αρωμάτων, όπως ένα δερμάτινο biker jacket, που υμνεί την τέχνη και τη ροκ. Για εκείνη - ένα λευκό μπουκάλι. Για εκείνον - ένα μαύρο μπουκάλι. Το κοινό τους: ένα πλούσιο και εθιστικό σανταλόξυλο.

THIS IS US!

Ένα άρωμα για εκείνη, για εκείνον, για εμάς... Τhis is us! Eίναι η ενσάρκωση της φυλής Zadig. Ένα άρωμα που συνδυάζει σανδαλόξυλο, πατσουλί και βανίλια: τόσο απαλό όσο το εμβληματικό κασμιρένιο πουλόβερ Zadig&Voltaire.

THIS IS! VIBES OF FREEDOM

Μια στιγμή ελευθερίας. This is! Vibes of Freedom. Ένα κάλεσμα για ένα διάλειμμα από τα πάντα, φορώντας απλά μια μεταξωτή μπλούζα. Για εκείνη, μια λουλουδάτη ανάσα, με την θέρμη μιας κρεμώδους συμφωνίας καστανιάς. Για εκείνον, η ενέργεια και η φρεσκάδα του μανταρινιού

THIS IS! UNDRESSED

This is! Undressed. Η αυθεντική ιστορία δύο εθιστικών αρωμάτων, τόσο αισθησιακών όσο και το γυμνό δέρμα. Το κοινό τους: μια συμφωνία γυμνού δέρματος που φωτίζεται από άνθη πορτοκαλιού και την θέρμη του σανδαλόξυλου.

THIS IS REALLY!

Μεταλλικές αποχρώσεις, ένα fashion statement. Σαν ένα δερμάτινο τσαλακωμένο σακάκι που σε ταξιδεύει από μέρα σε νύχτα. Και από νύχτα σε μέρα. Για εκείνη, ένα αυθεντικό τριαντάφυλλο, το οποίο συναντά το εμβληματικό Chestnut Accord. Για εκείνον, μια πολύπλευρη συμφωνία από άνθη πορτοκαλιάς, η οποία γίνεται εντονότερη όταν συναντά ένα δίδυμο εσπεριδοειδών.