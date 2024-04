DARLING: Ο «ambassador» της προστασίας της επιδερμίδας κάτω από τον ήλιο

Το vegan premium brand από την Ιταλία, με τα eye-catching αντηλιακά προσώπου και σώματος, αναβαθμίζει την εφαρμογή SPF μέσα από ‘skin-loving’ συνθέσεις.

Wear SPF, stay pretty forever! Αυτό είναι το μόττο των DARLING, των premium vegan suncare προϊόντων από την Ιταλία που δημιουργήθηκαν για να «ταρακουνήσουν» τον τρόπο που μέχρι τώρα αντιλαμβανόμασταν τη χρήση του SPF, προσφέροντας skin-loving συνθέσεις και eye-catching συσκευασίες. Η καθημερινή εφαρμογή SPF αναβαθμίζεται σε μία ελκυστική και cool διαδικασία μέσα από φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα υψηλής απόδοσης, που διακρίνονται για τον καινοτόμο σχεδιασμό τους και τις βιώσιμες φόρμουλές τους. Η sustainable συλλογή των DARLING για το πρόσωπο και το σώμα αποτελεί τον «ambassador» της προστασίας του δέρματος, καλύπτοντας τις ανάγκες της επιδερμίδας πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από την έκθεση στον ήλιο, μέσα από τις συλλογές BOOST-ME, SCREEN-ME, PROTECT-ME και SOOTHE-ME. Η σειρά ολοκληρώνεται με το βελούδινο gel καθαρισμού σώματος και δύο exclusive kits με τα iconic προϊόντα DARLING. Όλα τα προϊόντα DARLING είναι vegan, cruelty free και δερματολογικά ελεγμένα και απευθύνονται σε όλους, ανεξάρτητα από τον τύπο επιδερμίδας ή των φωτότυπό τους.

SUNCARE MEETS SKINCARE

Εμπλουτισμένα με θρεπτικά συστατικά και σχεδιασμένα με εξαιρετική λεπτομέρεια για να προσφέρουν έναν τέλειο συνδυασμό αντηλιακής φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας, τα DARLING μετατρέπουν την παρουσία στον ήλιο σε μία απολαυστική διαδικασία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας. Τα αντηλιακά DARLING έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προστασίας από τις βλαβερές επιδράσεις των ακτίνων UV και της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών τύπων δέρματος. Για να διασφαλίσει τη μέγιστη προστασία και απόδοση, το brand συνδυάζει τα καλύτερα φίλτρα UV νέας γενιάς μαζί με ισχυρά ενεργά συστατικά περιποίησης με αντιγηραντικές, αντιοξειδωτικές, ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητες, βελτιώνοντας ορατά την εμφάνιση του δέρματος με την πάροδο του χρόνου.

SPF ΣΑΝ ‘HAUTE COUTURE’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Άριστη ποιότητα, eye-catching συσκευασίες. Τα DARLING είναι cool, σαν πολύτιμα αντικείμενα μόδας και design. Σαν ένα φόρεμα Υψηλής Ραπτικής, αντιπροσωπεύουν την καινοτομία, την έρευνα και την έμφαση στη λεπτομέρεια, για να απολαμβάνουμε την εμπειρία κάτω από τον ήλιο, ακόμη και σε επίπεδο αισθητικής. H ονομασία DARLING αντανακλά την αγάπη και τη στοργή, λειτουργώντας ως μια ευγενική υπενθύμιση προκειμένου να δίνετε προτεραιότητα στη διαδικασία της αυτοφροντίδας, μέσα από προϊόντα ενισχυμένης αντηλιακής προστασίας. Τα DARLING είναι πολύτιμα για το δέρμα, όπως ακριβώς οι εκλεπτυσμένες συσκευασίες τους. Είναι μια υπενθύμιση για βιώσιμες και ηθικές επιλογές.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Tα DARLING στηρίζουν τη βιωσιμότητα και δεσμεύονται για τη συνεχή αναζήτηση και έρευνα γύρω από το packaging, τις φόρμουλες και την αλυσίδα παραγωγής ώστε να εγγυώνται τη λιγότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τα DARLING διαθέτουν πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Τα σωληνάρια και οι φιάλες αποτελούνται από δύο βασικά υλικά, το Green PE και το PET, και τα δύο επιλεγμένα για την αντοχή, την ανθεκτικότητα και το πιο «πράσινο» οικολογικό αποτύπωμά τους. Όλα τα προϊόντα είναι Vegan, Cruelty Free, Δερματολογικά Ελεγμένα και Paraben Free.

Οι εξωτερικές συσκευασίες των DARLING είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο χαρτί με πιστοποίηση FSC που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση που παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Τα DARLING πρεσβεύουν 100% τη διαφάνεια ως προς τα συστατικά που χρησιμοποιούν και απορρίπτουν πρώτες ύλες που θεωρούνται επιβλαβείς ή τοξικές ή έχουν συνδεθεί με οποιαδήποτε ευαισθησία της επιδερμίδας.

Gentle reminder: Wear SPF, stay pretty forever!

Face Sunscreen

GLOWY SCREEN SPF 50+ FACE SUNSCREEN

Το αντηλιακό προσώπου GLOWY SCREEN SPF 50+ αναδεικνύει τη φωτεινή όψη της επιδερμίδας εκ των έσω, προστατεύοντάς την αποτελεσματικά από τις βλαβερές ακτίνες UVA και UVB, τους επιβαρυντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και το μπλε φως που προέρχεται από υπολογιστές και κινητά. Το θρεπτικό έλαιο Jojoba και το έλαιο βερίκοκου χαρίζουν λείανση της επιδερμίδας. Επίσης διαθέτει αλλαντοΐνη, εκχύλισμα μύρτιλλου και βιταμίνη Ε, γνωστά για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, που καταπραΰνουν, ενισχύουν και προάγουν τη λάμψη. Η ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα τελειοποιεί την όψη του δέρματος προσφέροντας μια αόρατη προστασία με φυσικό λαμπερό φινίρισμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά και ως βάση μακιγιάζ.

SPF50+ | BLUE LIGHT SHIELD | DARLING ICONIC FRAGRANCE

Vegan | Cruelty-free | Dermatologically tested | Reef safe | Made in Italy

Face and Body Sunscreen

SCREEN-ME FACE AND BODY SUNSCREEN SPRAY SPF30 | SPF50+

Μία πολύπλευρη ασπίδα προστασίας, το SCREEN-ME FACE AND BODY SUNSCREEN SPRAY είναι η go-to ανάλαφρη λοσιόν σε μορφή σπρέι που θωρακίζει την επιδερμίδα σας ενάντια στις επιβλαβείς ακτίνες UVA και UVB και την περιβαλλοντική ρύπανση. Η φόρμουλά της δεν προστατεύει μόνο την επιδερμίδα αλλά διασφαλίζει πως παραμένει ενυδατωμένη και λαμπερή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η νέα σύνθεσή της περιλαμβάνει Next-Gen φίλτρα UV για ακόμα υψηλότερη αποτελεσματικότητα, ενώ διαθέτει πιο «πράσινο» χαρακτήρα που σέβεται τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Ένα ‘skin-loving’ μείγμα που «ξεδιψάει» την επιδερμίδα εμποτίζοντάς τη με υαλουρονικό οξύ, απαραίτητο για τη διατήρηση της υγρασίας, με νιασιναμίδη, που βελτιώνει την όψη των σκούρων κηλίδων και εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος αλλά και δύο εξαιρετικά αντιοξειδωτικά, το επανορθωτικό σκουαλένιο και το μαλακτικό λάδι Kukui που προστατεύουν το δέρμα και βελτιστοποιούν τη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού.

Σε συνδυασμό με το signature άρωμα DARLING, αυτό το αντηλιακό γαλάκτωμα σε μορφή σπρέι θα σας μεταφέρει σε έναν τροπικό παράδεισο μέσα από τις νότες από καρύδα, Tiaré και Monoi.

Vegan | Cruelty-free | Dermatologically tested | Reef safe | Water Resistant | Made in Italy

PROTECT-ME FACE AND BODY SUNSCREEN LOTION SPF30 | SPF50+

Ενυδατώστε και θωρακίστε την επιδερμίδα σας με το DARLING PROTECT-ME, μια αντηλιακή και ενυδατική λοσιόν γεμάτη αντιοξειδωτικά στοιχεία, για καθημερινή χρήση στο πρόσωπο και στο σώμα, για την προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UVA και UVB και την περιβαλλοντική ρύπανση. Μία ‘skin-loving’ φόρμουλα με θρεπτικό έλαιο Jojoba και έλαιο βερίκοκου για λείανση της επιδερμίδας, με αλλαντοΐνη και βιταμίνη Ε για ενυδάτωση και λάμψη αλλά και έλαιο καρύδας, έναν μαλακτικό παράγοντα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που δρα και ως αντιοξειδωτικό που αποκρούει τους πιο επιβλαβείς και στρεσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προστατεύοντας από τη γήρανση και την ηλιακή ακτινοβολία. Η νέα ενισχυμένη eco-conscious σύνθεσή του, με μη-λιπαρή, ανάλαφρη υφή, διαθέτει Next-Gen φίλτρα UV για ακόμα πιο υψηλή αποτελεσματικότητα και έναν «πράσινο» χαρακτήρα που σέβεται τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Vegan | Cruelty-free | Dermatologically tested | Reef safe | Water Resistant | Made in Italy

PROTECT-ME SPF30 | PROTECT-ME SPF50+

Face and Body Treatment

SOOTHE-ME FACE AND BODY AFTER-SUN LOTION

Μία αναζωογονητική λοσιόν για το πρόσωπο και το σώμα, σχεδιασμένη σαν ένα «χάδι» που προσφέρει άνεση και ευεξία στην επιδερμίδα μετά την έκθεση στον ήλιο. Τα ceramides διατηρούν την ενυδάτωση και ενισχύουν τη λειτουργία του φυσικού επιδερμικού φραγμού, η βιταμίνη Ε παρέχει υπέρτατη αντιοξειδωτική προστασία και το «κοκτέιλ» θρέψης με λάδι καρύδας και έλαιο jojoba αναπληρώνει την υγρασία στο δέρμα χωρίς να δημιουργεί λιπαρότητα. Εμπλουτισμένη με εκχύλισμα από Aloe Vera και χαμομήλι, αυτή η ονειρική σύνθεση προσφέρει ανακούφιση, καταπραϋνει τους ερεθισμούς και διατηρεί το δέρμα εξαιρετικά απαλό. Το βούτυρο Καριτέ (Shea Butter) προσφέρει επανόρθωση δημιουργώντας μία αληθινά αναζωογονητική εμπειρία. Η μεταξένια σύνθεσή του απορροφάται άμεσα, καθιστώντας το SOOTHE-ME το νέο απαραίτητο after-sun που επαναφέρει την ενυδάτωση και καταπραϋνει και «ηρεμεί» την επιδερμίδα που έχει εκτεθεί στον ήλιο.

Vegan | Cruelty-free | Dermatologically tested | Reef safe | Water Resistant | Made in Italy

BOOST-ME FACE AND BODY TAN ACTIVATOR

«Ξεκλειδώστε» την πιο λαμπερή μαυρισμένη επιδερμίδα με το BOOST-ME, το μυστικό για sun-kissed αποτέλεσμα. Αυτό το μεταξένιο γαλάκτωμα σώματος προετοιμάζει το δέρμα για γρήγορο, ομοιόμορφο μαύρισμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Isochrysis Galbana (μικροφύκη βιώσιμης προέλευσης) επιταχύνει την παραγωγή μελανίνης, ενισχύοντας τη φυσική άμυνα του δέρματός σας ενάντια στη φωτογήρανση για ένα φυσικό, χρυσαφένιο μαύρισμα. Το βούτυρο Καριτέ και η Aloe Vera διαθέτουν θρεπτικές και προστατευτικές ιδιότητες, ενώ το λάδι καρύδας και το εκχύλισμα από άνθος καλέντουλας παρέχουν ελαστικότητα και προστασία. Το έλαιο από βερίκοκο συμπληρώνει τα ενυδατικά και αντιοξειδωτικά οφέλη. Απολαύστε την κρεμώδη υφή του BOOST-ME που εντείνει την παραγωγή μελανίνης και τονίζει το μαύρισμά σας ακόμη κι αφότου επιστρέψετε από τις διακοπές.

Vegan | Cruelty-free | Dermatologically tested | Reef safe | Water Resistant | Made in Italy



Body Care

BODY WASH GENTLE CLEANSING GEL

Αυτό το τζελ καθαρισμού είναι κάτι περισσότερο από απλό καθαριστικό σώματος – είναι ένα απαλό «χάδι» για το δέρμα σας, μία αληθινή εμπειρία περιποίησης. Απόλυτα ενυδατικό και πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, δημιουργήθηκε για να φροντίζει την επιδερμίδα σας με συστατικά φυτικής προέλευσης που σέβονται το pH του δέρματος. Δημιουργήστε έναν βελούδινο αφρό και απολαύστε τα οφέλη από Aloe vera, χαμομήλι και εκχύλισμα δαμασκηνής τριανταφυλλιάς που συνδυάζονται αρμονικά για να προσφέρουν μια πολυτελή εμπειρία καθαρισμού. Εμπλουτισμένο με ένα σύμπλεγμα αμινοξέων, απομακρύνει τους επιβαρυντικούς παράγοντες από το δέρμα διατηρώντας το ενυδατωμένο και απαλό. Βγείτε από το ντους νιώθοντας ανανεωμένες, αναζωογονημένες και βυθιστείτε στο πολυτελές άρωμα των εξωτικών λουλουδιών Tiarè της Ταϊτής.

Vegan | Cruelty-free | Dermatologically tested | Made in Italy



Suncare Kits

À LA PLAGE Summer Kit

Ένα ονειρεμένο σετ που περιλαμβάνει 3 full-sized προϊόντα DARLING. Σχεδιασμένο για την πολυπόθητη καλοκαιρινή περίοδο, αυτό το premium kit θα αναβαθμίσει την καλοκαιρινή σας ρουτίνα, προσφέροντας ενυδάτωση και προστασία στην επιδερμίδα, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την έκθεση στον ήλιο. Ένα exclusive set μέσα σε ένα κομψό γκοφρέ νεσεσέρ στο iconic ροζ χρώμα των DARLING, για να λάμπετε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά κάτω από τον ήλιο.

Περιλαμβάνει:



- DARLING SCREEN-ME SPF50+ Face and Body Spray Sunscreen 150ml

- DARLING BOOST-ME Face and Body Tan Activator 150ml

- DARLING SOOTHE-ME Face and Body After-Sun Lotion 200ml



THE TRAVEL KIT

Το DARLING Travel Kit είναι η τέλεια παρέα όταν ταξιδεύετε, για να έχετε πάντα μαζί σας τα αγαπημένα σας προϊόντα σε εύχρηστες mini συσκευασίες των 100ml.

Περιλαμβάνει:



- DARLING PROTECT-ME SPF 30 Face and Body Sunscreen Lotion 100ml

- DARLING PROTECT-ME SPF 50 Face and Body Sunscreen Lotion 100ml



Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Όλα τα προϊόντα DARLING διακρίνονται για το signature άρωμα που βασίζεται στο Monoi της Ταϊτής. Ένας «τροπικός παράδεισος» κλεισμένος σε κάθε φιάλη, ένα ελκυστικό μείγμα από καρύδα, Tiaré, Monoi και λευκά λουλούδια συνδυασμένα με νότες από γλυκιά βανίλια και ζουμερά ώριμα φρούτα. Κάθε εφαρμογή ενός προϊόντος DARLING μοιάζει σαν να φοράτε ένα μοναδικό, ιδιαίτερο και απόλυτα ασφαλές για την επιδερμίδα άρωμα, αφού προσαρμόζεται στο pH του δέρματος, ανάλογα με το ποιος το φοράει. Μέσα από τα DARLING, φροντίζετε ταυτόχρονα το σώμα και τον νου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Έφτασε η στιγμή να πείτε «αντίο» στα αντηλιακά με αντιαισθητικές συσκευασίες και να γνωρίσετε ένα εντελώς καινούργιο concept προστασίας από τον ήλιο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει o Alberto Giacobazzi, CEO των DARLING, «Όταν δημιουργούμε προϊόντα ομορφιάς, είναι απαραίτητο να είναι και όμορφα. Σε μία εποχή όπου τα πάντα φωτογραφίζονται για τα social media, είναι σημαντικό να σχεδιάζουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν αισθητικά για το όμορφο packaging. Τα social media έχουν δημιουργήσει μία ισχυρή κουλτούρα γύρω από την εικόνα και οι καταναλωτές αναβαθμίζουν ολοένα και περισσότερο την αισθητική τους. Τα DARLING έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και οι «καθαρές» και απλές γραμμές τους στην πραγματικότητα κρύβουν μία μακρά διαδικασία και έναν υψηλό βαθμό προσαρμογής. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μοναδικά, πρακτικά και αναγνωρίσιμα προϊόντα και γι’ αυτόν τον λόγο επιλέξαμε καθαρές γραμμές και παστέλ χρώματα».

ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Η εγγύηση «Made in Italy», μία διαχρονική «υπογραφή» ομορφιάς, κομψότητας και δεξιοτεχνίας, αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα DARLING. Οι συσκευασίες διακρίνονται για τον σοφιστικέ σχεδιασμό τους και «κλείνουν» μέσα τους τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας του brand και τις ιδιαίτερα προσεγμένες, ανάλαφρες και εξαιρετικά αποτελεσματικές συνθέσεις.