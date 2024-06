NUXE Huile Prodigieuse® Florale Or: Η πολυτελής ροζ λάμψη του σε παρασύρει

Ενυδατώνει, λειαίνει και φωτίζει το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, με μόλις μια κίνηση

Όταν το ακαταμάχητο ιριδίζον λάδι Huile Prodigieuse® Or συναντά τις λουλουδένιες νότες του Huile Prodigieuse® Florale, γεννιέται το νέο μαργαριτάρι της γαλλικής φαρμακολογίας: Huile Prodigieuse®Or Florale. Ανακαλύψτε τη νέα ροζ χρυσαφένια λάμψη που ομορφαίνει όλους τους τύπους και τόνους δέρματος ενώ παράλληλα χαρίζει στο δέρμα τα οφέλη που προσφέρει το εμβληματικό ξηρό λάδι.

«7 χρόνια μετά το λανσάρισμα του Huile Prodigieuse®, το πρώτο μου προϊόν, κυκλοφόρησε η ιριδιζούσα εκδοχή του το 1998: Huile Prodigieuse® Or. Ως πρωτοπόρος των ξηρών λαδιών με λάμψη στα φαρμακεία, η σειρά περιποίησης και λάμψης Huile Prodigieuse® ενέπνευσε στους λάτρεις της συλλογής το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για λάμψη και 20 χρόνια αργότερα, το 2019, εμπλουτίστηκε με το λανσάρισμα μιας λουλουδένιας εκδοχής. Πρόκειται για το ίδιο εμβληματικό ξηρό λάδι αλλά με νέο λουλουδένιο άρωμα. Η επιτυχία ήταν άμεση: Οι λάτρεις της NUXE απέκτησαν εμμονή με τη νέα αρωματική παραλλαγή. Ήταν λοιπόν φυσικό να δημιουργήσουμε το τέλειο εμβληματικό προϊόν που προκύπτει από τα 2 αυτά λάδια σώματος: Huile Prodigieuse® Or Florale, ξηρό λάδι με λουλουδένιες νότες το οποίο χαρίζει μία ροζ χρυσαφένια λάμψη. Ενώ διατηρούμε την ίδια καθαρή, vegan σύνθεση, με 100% φυσικά έλαια και σωματίδια πέρλας φυσικής προέλευσης...Ένα νέο εμβληματικό προϊόν NUXE γεννιέται!» - Aliza Jabès, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ομίλου NUXE

Glow duo

Λάμψη που μαγνητίζει: μπορείτε να επιλέξετε τη λάμψη που σας ταιριάζει μέσα από τα 2 προϊόντα που προσαρμόζονται υπέροχα σε κάθε τύπο επιδερμίδας. Τα δύο λάδια με λάμψη Or προσφέρουν διαφορετικό τελείωμα: η νέα ιριδίζουσα ροζ χρυσαφένια λάμψη του Huile Prodigieuse® Or Florale, έχει λουλουδάτες οσφρητικές νότες, ιδανικές για την ανανέωση της επιδερμίδας. Το Huile Prodigieuse® Or περιέχει χρυσαφένια σωματίδια πέρλας σε πιο ζεστούς τόνους και δημιουργεί μια ιριδίζουσα χρυσή λάμψη που ομορφαίνει κάθε τύπο δέρματος και αναδεικνύει το μαύρισμα.

IRRESISTIBLE in Gold

Πρόσωπο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα λάδια ως μέρος του μακιγιάζ σας, για να ενισχύσετε άμεσα τη λάμψη του δέρματός σας. Εφαρμόστε απαλά μερικές σταγόνες στο πρόσωπό σας με τα ακροδάχτυλά σας ή ένα ίσιο πινέλο. Δώστε έμφαση στις περιοχές που είναι πιο εκτεθιμένες στο φως, όπως είναι το πάνω μέρος των ζυγωματικών, η μύτη ή το μέτωπο.

Σώμα

Ρίξτε μερικές σταγόνες από το χρυσό λάδι σώματος στις παλάμες σας ή σε πινέλο kabuki και απλώστε ομοιόμορφα. Εφαρμόστε τα στα πόδια σας ή ως highlighter σε βασικά σημεία (ώμοι, οστά της κλείδας, ντεκολτέ). Το ιριδίζον τελείωμα δίνει στο σώμα σας μια όμορφη λάμψη που διαρκεί όλη μέρα και όλη νύχτα.

Μαλλιά

Ρίξτε μερικές σταγόνες κατά μήκος των μαλλιών και ψεκάστε αραιά στις άκρες για να δημιουργήσετε όμορφες ανταύγειες που δένουν με τα μαλλιά σας.

Λάμψη: ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αφήστε το νέο ακαταμάχητο λουλουδένιο λάδι σώματος με τη ροζ χρυσαφένια λάμψη να σας παρασύρει. Ενυδατώνει, λειαίνει και φωτίζει το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά σας σε ένα μόνο βήμα. Η vegan(1) και καθαρή(2) σύνθεσή του περιέχει 7 πολύτιμα 100% φυτικά έλαια. Έλαιο ιαπωνικής καμέλιας (tsubaki), μακαντάμια, αργκάν, μπουράντζα, καμέλια, φουντούκι και αμύγδαλο. Χάρη στη συμβατότητά τους με το δέρμα και τα μαλλιά, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη.Το Huile Prodigieuse® Or Florale προσφέρει επίσης αντιοξειδωτική δράση που έχει αποδειχθεί σε δοκιμές in vitro(3). Το μυστικό για απαστράπτουσα ροζ χρυσαφένια λάμψη: τα 4 εξαιρετικά μικρά σωματίδια πέρλας φυσικής

προέλευσης. Η αποτελεσματικότητά του είναι αποδεδειγμένη: Το δέρμα είναι μεταξένια απαλό και όμορφο για το 95% των χρηστών (4), που παρατηρούν πιο απαλή επιδερμίδα και αίσθηση μεγαλύτερης άνεσης (5). Επιπλέον, 100% των χρηστών θεωρούν ότι τα μαλλιά τους δείχνουν

πιο όμορφα (5).

ΤΟ ΕΛΑΙΟ AΡΓΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Το έλαιο αργκάν προέρχεται κυρίως από έναν οπωρώνα στο Μαρόκο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί απόθεμα βιόσφαιρας από την Unesco. Η συγκομιδή των καρπών αργκάν και η διαδικασία της ψυχρής έκθλιψης γίνεται από γυναίκες σύμφωνα με την παράδοση των Βερβέρων. Οι εργαζόμενοι του προμηθευτή μας OLVEA στο Μαρόκο δημιούργησαν την ένωση Marocavie, για να υποστηρίξουν έργα που σχετίζονται με την προστασία του οπωρώνα και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών πληθυσμών. Το 2023, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη NUXE και οργάνωσαν ένα πρόγραμμα προληπτικής μαστογραφίας μεγάλης κλίμακας για γυναίκες στην περιοχή του οπωρώνα (εξετάστηκαν περίπου 600 γυναίκες).

(1) Σύνθεση vegan χωρίς συστατικά ή παράγωγα ζωικής προέλευσης. (2) Καθαρή σύνθεση σύμφωνα με τη NUXE, περισσότερες πληροφορίες στοwww.nuxe.com. (3) Δοκιμή In vitro.

(4) Δοκιμή χρήσης σε 21 εθελοντές. % ικανοποίησης αμέσως μετά την εφαρμογή. (5) Δοκιμή χρήσης σε 21 εθελοντές. % ικανοποίησης αμέσως μετά από 28 ημέρες.