Μπείτε στο My Me Era με τις Limited Edition κρεμώδης και αστραφτερές αποχρώσεις της OPI που σας γιορτάζουν σε όλες τις μορφές για το καλοκαίρι 2024

Αυτό το καλοκαίρι, ζήστε απαράμιλλες τολμηρές κρεμώδης και λαμπερές λάμψεις με τη limited edition συλλογή OPI My Me Era

Εμπνευσμένη από τον εορτασμό της αυτοέκφρασης σε όλες τις μορφές, η μεγάλη γκάμα χρωμάτων θα περιλαμβάνει 12 έντονες κρεμώδης και 9 τολμηρές αστραφτερές αποχρώσεις. Με μια εκτεταμένη παλέτα, το OPI My Me Era θέτει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σας – γιορτάζοντας ότι είστε εσείς.

Η παλέτα διαθέτει παιχνιδιάρικες και φωτεινές αποχρώσεις για χαρούμενη έκφραση που ξεχωρίζει, όπως το έντονο ροζ, το βαθύ μωβ και το ζωντανό πορτοκαλί (My Me Era, I Can Buy Myself Violets, Feelin’ Fire). Οι γήινες αποχρώσεις εξισορροπούν τη συλλογή, προσφέροντας ευέλικτα χρώματα που κάνουν δηλώσεις με μια αίσθηση ηρεμίας και μυστικισμού. Αυτά περιλαμβάνουν βαθύ κόκκινο, τολμηρό μπλε και καταπράσινα (You’ve Been RED, Dream Come Blue, Pricele$$). Τα εντυπωσιακά shimmers μπορούν να φορεθούν μόνα τους ή να τοποθετηθούν σε στρώσεις πάνω από τις κρεμώδης αποχρώσεις και κυμαίνονται από το φωτεινό κίτρινο, το αναζωογονητικό πορτοκαλί και το λαμπερό πράσινο έως το μαγευτικό μπλε, το έντονο ροζ και το μυστικιστικό μοβ.



"Όταν πρόκειται για το χρώμα, περισσότερα είναι περισσότερα. Στην OPI, κλίνουμε πλήρως στη μέγιστη έκφραση και με 21 νέα χρώματα στη συλλογή δεν υπάρχει κανένα όριο στην έκφραση της ατομικότητάς σας σε κάθε δεδομένη στιγμή", αναφωνεί η συνιδρύτρια της OPI Suzi Weiss-Fischmann. «Η παλέτα My Me Era είναι χαρούμενη και δυνατή. Συνδυάστε το ροζ κοραλί, το λαμπερό πράσινο λάιμ και το ηλεκτρικό κουμ κουάτ μαζί για ένα δυναμωτικό μανικιούρ έτοιμο για rave ή καλλιεργήστε χαλαρωτικές δονήσεις με γήινες αποχρώσεις του νεφρίτη και του μπλε του κοβαλτίου. Ανυπομονώ να δω αυτό να ζωντανεύει καθώς όσοι το φοράνε επιδεικνύουν την προσωπικότητά τους».

«Αυτή η συλλογή είναι εμπνευσμένη από την κίνηση και τη ζωή, αγκαλιάζοντας την απόχρωση των καταναλωτών μας όσο θέλουν. Κάθε πινελιά και κάθε χρώμα ζωγραφίζει μια δήλωση που είναι τολμηρή και ατρόμητη. Εμπνευστήκαμε επίσης από την πολύχρωμη σημαία Progress Pride που σχεδιάστηκε από τον Daniel Quasar, η οποία επανασχεδιάστηκε για να περιλαμβάνει τρανς άτομα και LGBTQ+ κοινότητες έγχρωμων» συνεχίζει η Global Director of Color Equity της OPI, Jill Bartoshevich. «Υπάρχουν δύο αποχρώσεις ηρώων. Το My Me Era, είναι ένα ζωντανό, αναζωογονητικό κοράλλι που συνδυάζει το έντονο ροζ με πινελιές κόκκινου και κίτρινου. Η δεύτερη ηρωική απόχρωση, On Cloud Fine, είναι μια λαμπερή γαλαζοπράσινη λάμψη που αποτελεί την επιτομή της ενέργειας του καλοκαιριού."

Οι αποχρώσεις της συλλογής My Me Era σε συνθέσεις GelColor και Nail Lacquer θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής:

You’ve Been RED

Μια έντονη κόκκινη κρεμώδης απόχρωση που θα σας διαβάσει από το χέρι μέχρι τα νύχια

As Real as It Gets

Μια κλασική λευκή κρεμώδης απόχρωση που είναι τόσο αληθινή όσο εσείς

Pricele$$

Μια πλούσια πράσινη κρεμώδης μοναδική απόχρωση

My Me Era

Μια κοραλί ροζ κρεμώδη απόχρωση που δεν συγχωρείτε

Lookin’ Cute-icle

Μια χρυσοκίτρινη κρεμώση που θα σας κάνει να φαίνεστε και να αισθάνεστε χαριτωμένη

I Can Buy Myself Violets

Μια τολμηρή βιολετί κρεμώδη απόχρωση που θα σας κάνει να ανθίσετε

Feelin’ Fire

Μια φλογερή κρεμώδης απόχρωση πορτοκαλιού που θα σας κάνει να νιώσετε ΖΕΣΤΗ

Purrrride

Μια σκούρα καφέ κρεμώδη απόχρωση που είναι purrre χαρά

Dream Come Blue

Μια κρεμώδης μπλε κοβαλτίου τόσο γαλαζοπράσινη όσο εσύ