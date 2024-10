Sisley Paris x Fee Greening: To Eau De Soir limited edition και η «παραμυθένια» χριστουγεννιάτικη καμπάνια

Η Sisley Paris συνεργάζεται με τη Βρετανίδα καλλιτέχνη και εικονογράφο Fee Greening, η οποία διαμορφώνει την αισθητική ταυτότητα του σύμπαντος του γαλλικού οίκου για τα φετινά Χριστούγεννα

Η Βρετανίδα καλλιτέχνης και εικονογράφος Fee Greening διαμορφώνει την αισθητική ταυτότητα του σύμπαντος της Sisley για τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2024. Το Eau de Soir Limited Edition, το Advent Calendar και τα σετ δώρων με προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ και αρωμάτων που σχεδιάστηκαν ειδικά για την περίοδο των εορτών κοσμούνται με τις μαγικές εικονογραφήσεις της με θέμα το Παρίσι.

ΤΟ EAU DU SOIR LIMITED EDITION 2024 ΑΠΟ ΤΗΝ FEE GREENING (100ml)

Το στυλ της Fee Greening ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Η τεχνική που εφαρμόζει είναι η παραδοσιακή εικονογράφηση με πένα και μελάνι, εμπνευσμένη από τη μεσαιωνική, τη γοτθική και τη φλαμανδική τέχνη.

«Όταν ήμουν παιδί μου έδωσαν δώρο μια πένα και ένα μελανοδοχείο. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί εξαιρετική δεξιοτεχνία. Στην αρχή, μπορεί να χαράσσεις το χαρτί χωρίς να έχει τρέξει το μελάνι, και, ξαφνικά, ένας μεγάλος λεκές καλύπτει όλη την εικονογράφησή σου. Μου πήρε λίγο χρόνο για να τελειοποιήσω τη δεξιοτεχνία που απαιτεί αυτή τη διαδικασία, αλλά μόλις έμαθα τον τρόπο, μου άρεσε τόσο πολύ η τεχνική αυτή που δεν θέλησα να την αλλάξω ποτέ», λέει η καλλιτέχνης.

Για το Eau de Soir Limited Edition, όπως και για την υπόλοιπη εορταστική καμπάνια του 2024, η Fee Greening μας προσκαλεί στο δικό της, βγαλμένο από τα παραμύθια, Παρίσι, κάτω από τον έναστρο ουρανό του. Σε μια βόλτα στο Παρίσι η οποία περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Πόλης του Φωτός, τα οποία η καλλιτέχνιδα επανεξετάζει με ένα χαρούμενο στυλ, παραπέμποντας άμεσα στην περίοδο των εορτών.

«Μια επίσκεψη στο Παρίσι είναι πάντα μαγική. Η βόλτα στους δρόμους του και κατά μήκος του Σηκουάνα αλλάζει πάντοτε την ψυχολογία μου. Γίνομαι πιο ρομαντική, πιο στοχαστική, αποκτώ μεγαλύτερη έμπνευση. Προσπάθησα να αποτυπώσω τη γοητεία αυτής της πόλης, η οποία σε κάνει να αισθάνεσαι σαν ήρωας μιας παιδικής ιστορίας εποχής», εξηγεί η Fee.

Η σύνθεση του Eau du Soir

Νότες Κορυφής: Μανταρίνι, Γκρέιπφρουτ, Πιπέρι

Νότες Καρδιάς: Πασχαλιά, Γιασεμί, Τριαντάφυλλο

Νότες Βάσης: Βρύα, Πατσουλί, Musk

FEE GREENING ΚΑΙ SISLEY

«Παρότι ήδη γνώριζα τη Sisley, η Christine [d'Ornano] ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μου από όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο. Έτσι, συνεργάζομαι με το brand εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Το must-have προϊόν για μένα είναι η All Day All Year, είναι μέρος της ρουτίνας ομορφιάς μου και δεν μένω ποτέ χωρίς αυτή, χρησιμοποιώ επίσης την Black Rose Cream Mask όταν η επιδερμίδα μου χρειάζεται λίγη επιπλέον φροντίδα».

FEE GREENING ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που εικονογράφησα ολόκληρη τη καμπάνια της Sisley για τα Χριστούγεννα του 2024. Λατρεύω αυτή την εποχή του χρόνου. Η φύση γύρω από το σπίτι μου είναι ιδιαίτερα άγρια τον χειμώνα. Έτσι, το να περάσω μέσα από καταιγίδες και το χιόνι για να βρεθώ στις κουζίνες των αγαπημένων μου προσώπων, να γελάσω και να γιορτάσω μαζί τους την περίοδο των εορτών αποτελεί πραγματική περιπέτεια».

ΤΟ ADVENT CALENDAR ΤΟΥ 2024 ΑΠΟ ΤΗΝ FEE GREENING

Για να σας κρατήσει σε αναμονή μέχρι τα Χριστούγεννα, η Sisley συνεργάστηκε με τη Fee Greening για να δημιουργήσουν ένα νέο Advent Calendar. Τα κουτιά του, διακοσμημένα με παραδοσιακά εορταστικά μοτίβα, είναι γενναιόδωρα και περιέχουν τα εμβληματικά προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ, αρωμάτων και μαλλιών. Το εξωτερικό του κουτιού είναι ονειρικά διακοσμημένο με το Παρίσι, ενώ έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να φυλαχτεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση κοσμημάτων ή άλλων μικρών θησαυρών. Όλα τα κουτιά φέρουν δύο όψεις οι οποίες εναλλάσσονται ώστε να αποκαλυφθεί η αριθμημένη πλευρά τους.

Το Advent Calendar περιλαμβάνει:

Lyslait 30ml

Gentle Purifying Shampoo 50ml

Floral Toning Lotion 30ml

Velvet Nourishing Cream 10ml

Restructuring Conditioner 50ml

Regenerating Hair Care Mask 50ml

Supremÿa At Night Anti-Aging Skin Care Lotion 10ml

Supremÿa At Night The Supreme Anti-Aging Cream 5ml

Supremÿa at Night The Supreme Anti-Ageing Skincare 5ml

All Day All year 10ml

Izia La Nuit 10ml

Ombre Éclat Liquide 2 Cooper 6.5ml

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge 5ml

Black Rose Precious Face Oil 3ml

Ceramic Fragrance Diffuser

Eye Contour Mask 30

Black Rose Cream Mask 10 ml

Velvet Nourishing Body Cream 15ml

Volumizing Spray 30ml

Phyto-Lip Twist Litchi 1g

Phytogel Doux Gentle Bath & Shower Gel 50ml

The Cream 230 15ml

Eau Rêvée d’Hubert 10ml

Phyto-Rouge Shine 11 Sheer Blossom 3 ml

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge La Cure 10ml

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 2024

ΣΕΤ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

EAU DU SOIR 100ml

Eau du Soir 100ml

Fragranced moisturising cream 150ml

EAU DU SOIR 30ml

Eau du Soir 30ml

Fragranced moisturising cream 50ml

EAU DE CAMPAGNE

Eau de Campagne 100ml

Phytogel Doux gentle bath & shower gel 250ml

IZIA

Izia 30ml

Fragranced moisturising cream 50ml

ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

SISLEY ESSENTIALS

Ecological Compound Advanced Formula 125ml

Express Flower Gel 60ml

All Day All Year 10ml

SISLEYA L'INTÉGRAL ANTI-ÂGE DUO

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge 50ml

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Eye and Lip Contour Cream with massage tool 15ml

Sisleÿa Essential Skin Care Lotion 15ml

BLACK ROSE DUO

Black Rose Cream Mask 60ml

Black Rose Skin Infusion Cream 50ml

Black Rose Precious Face Oil 3ml

ΣΕΤ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

PROGRAMME DECOUVERTE MASCARA PHYTO-NOIR

Mascara Phyto-Noir

Phyto Lip Twist Litchi 1g