La Dolce Vita: Can't Wait to Glow This Christmas with DUST+CREAM!

Η DUST+CREAM είναι έτοιμη να κάνει τις γιορτές σου μαγικές!

Με τη Limited Edition σειρά La Dolce Vita, το μακιγιάζ σου γίνεται το απόλυτο statement και η λάμψη που προσφέρει σε κάθε look θα είναι ακαταμάχητη! Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με κάθε αγορά άνω των 40€, παίρνεις μέρος στον πιο φανταστικό διαγωνισμό της χρονιάς με δώρα που θα σε αφήσουν άφωνη!

The Most Festive Look is Here

Φέτος, το μακιγιάζ σου είναι το απόλυτο glow-up που χρειάζεσαι για τις γιορτές! Η σειρά La Dolce Vita της DUST+CREAM σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο εντυπωσιακό και λαμπερό look. Δημιούργησε το τέλειο holiday glow με προϊόντα που αναδεικνύουν τη φυσική σου ομορφιά και χαρίζουν την πιο λαμπερή, εορταστική εμφάνιση, σε κάθε στιγμή των γιορτών!

1. Παλέτα Ματιών & Προσώπου GIULIA

Η EYES & FACE PALETTE GIULIA είναι η απόλυτη παλέτα για τα γιορτινά σου μακιγιάζ! Από φυσικά μέχρι πιο έντονα και glam looks, αυτή η παλέτα προσφέρει τα πάντα για το τέλειο αποτέλεσμα. Ο απόλυτος σύμμαχος για να δημιουργήσεις το πιο holiday chic μακιγιάζ!

2. MASCARA BLACK για Dramatic Lashes

Με τo MASCARA BLACK, οι βλεφαρίδες σου αποκτούν όγκο και μήκος που διαρκεί όλη την ημέρα και τη νύχτα. Ό,τι χρειάζεσαι για να χαρίσεις ένταση και λάμψη στο βλέμμα σου.

3. Κόκκινα Χείλη με το LIPSTICK MONICA

Το LIPSTICK MONICA είναι το απόλυτο κόκκινο για τις γιορτές! Το χρώμα του θα μεταμορφώσει τα χείλη σου, δίνοντάς τους ένταση και χρώμα. Μάθε την τέχνη του timeless glam και άφησε το σημάδι σου σε κάθε γιορτινή σου εμφάνιση.

4. Άψογο Lip Line με το LIP PENCIL MONICA

Για τα πιο άψογα σχηματισμένα χείλη, το LIP PENCIL MONICA είναι το απαραίτητο εργαλείο. Ο συνδυασμός με το κραγιόν θα προσφέρει flawless αποτέλεσμα και διάρκεια, για μια εμφάνιση που θα διαρκέσει όλη τη νύχτα!

5. Festive Glam με το Illuminating Cream D'Argento

Η ILLUMINATING CREAM D'ARGENTO θα χαρίσει στο πρόσωπό σου τη φυσική λάμψη που αξίζεις για τις γιορτές. Δώσε στην επιδερμίδα σου το πιο φωτεινό και εορταστικό αποτέλεσμα, με το πιο ανάλαφρο και φυσικό glow!

Και τώρα… η πιο μαγική στιγμή των Χριστουγέννων!

Και η μαγεία συνεχίζεται αφου μπορείς να συνδυάσεις τις αγορές σου με τον Μεγάλο Διαγωνισμό της DUST+CREAM. Με αγορές αξίας 40€ και άνω από τα φυσικά καταστήματα ή το e-shop της DUST+CREAM (μόνο για μέλη beauty+), συμμετέχεις στον πιο exclusive διαγωνισμό της χρονιάς για να κερδίσεις VIP εμπειρίες και δώρα.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού:

1 Ταξίδι στο Μαρακές για 4 ημέρες για 2 με VIP εμπειρίες. Βόλτα με καμήλα στην έρημο Σαχάρα, hammam rituals και private δείπνο στην έρημο

1 Ταξίδι στο Παρίσι για 4 ημέρες για 2 με δείπνο στον Πύργο του Άιφελ

1 iPhone 16

iPhone 16 1 Advent Calendar & 1 Πετσέτα DUST+CREAM

Don’t miss out! Ανακάλυψε το look που θα σε κάνει να λάμψεις και μπες στον διαγωνισμό με τα μοναδικά δώρα σε 87 φυσικά καταστήματα DUST+CREAM και online: https://www.dustandcream.gr/