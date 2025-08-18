Είναι η νέα ταινία στο Netflix αυτό που χρειαζόμαστε για μετά τις διακοπές; Ξεκάθαρα ναι

Murder mystery, χιούμορ και ατμόσφαιρα Άγκαθα Κρίστι. Και με πολύ δυνατό καστ

Κάθε φορά που το Netflix φέρνει στη βιβλιοθήκη του προτάσεις μυστηρίου με καυστικό χιούμορ και με ατμόσφαιρα Άγκαθα Κρίστι, είναι δεδομένο πως θα βρούμε χρόνο για να τις δούμε. Τέτοιες ταινίες και σειρές εκπληρώνουν το σκοπό τους: να περάσουμε, δηλαδή, ευχάριστα αυτές τις δύο ώρες. Μία τέτοια έρχεται να προστεθεί σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου.

Πρόκειται για το best seller μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Όσμαν, «Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης», το πρώτο της σειράς που έχει κυκλοφορήσει. Αυτό σημαίνει πως αν πάει καλά η ταινία στο Netflix, τότε ίσως να δούμε την μεταφορά και των υπόλοιπων βιβλίων. Murder mystery, χιούμορ και ατμόσφαιρα Άγκαθα Κρίστι σε ένα γηροκομείο που θα αγαπήσουμε ξανά. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Κρις Κολόμπους και το σενάριο στις Κέιτι Μπραντ και Σουζάν Χίθκοουτ, ενώ η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης έχει και εντυπωσιακό καστ, για το οποίο ο Κολόμπους δήλωσε: «Αυτό είναι το καλύτερο καστ με το οποίο έχω συνεργαστεί από την εποχή του Χάρι Πότερ. Είναι τρομεροί και αυτό γιατί τα κάνουν όλα - θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο».

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε την Έλεν Μίρεν (η πρώην κατάσκοπος Ελίζαμπεθ), τον Μπεν Κίνγκσλεϊ (ο πρώην ψυχίατρος Ιμπραήμ), Πιρς Μπρόσναν (ο πρώην ακτιβιστής των συνδικάτων Ρον) και τη Σίλια Ίμρι (η πρώην νοσοκόμα Τζόις).

Netflix / Giles Keyte

Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας του Netflix

Η Λέσχη της Πέμπτης ακολουθεί τέσσερις συνταξιούχους που περνούν τον χρόνο τους στο γηροκομείο, εξιχνιάζοντας υποθέσεις φόνων, για τη διασκέδασή τους και μόνο. Μέχρι που τελικά βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια αληθινή υπόθεση. Κάπως έτσι ξεκινά η περιπέτειά τους.

«Υπάρχει ένα υπέροχο μυστήριο στον πυρήνα της ιστορίας, οπότε οι λάτρεις του είδους θα μείνουν πολύ ικανοποιημένοι», είπε ο Κολόμπους στο Tudum και πρόσθεσε: «Αλλά θεματικά, είναι ενδιαφέρον το ότι έχουμε τέσσερις ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν σε μια κοινότητα συνταξιούχων και είναι γοητευμένοι από τον θάνατο και τον φόνο. Αντιμετωπίζουν το δικό τους τέλος, αλλά ταυτόχρονα είναι εμμονικοί με την επίλυση ανεξιχνίαστων υποθέσεων. Ερωτεύτηκα θεματικά αυτό το στοιχείο. Είναι κωμικό, αλλά και πολύ συγκινητικό».