Οι καλύτερες mascara της αγοράς για φυσικό αποτέλεσμα

Είναι η mascara το ωραιότερο beauty item; Η απάντηση είναι ναι!

Το βλέμμα γίνεται πιο έντονο και τα μάτια δείχνουν πιο μεγάλα μόνο με λίγες στρώσεις. Οι βλεφαρίδες δείχνουν πιο πυκνές και μεγάλες και το μόνο που χρειάζεστε είναι να βρείτε την ιδανική για εσάς.

Αν δεν θέλετε το αποτέλεσμα να είναι έντονο μπορείτε φυσικά να δημιουργήσετε ένα πιο ζεστό look μόνο με στρώση. Αυτό το φυσικό look είναι τέλειο για το μακιγιάζ το πρωί αλλά και για τις βραδινές σας εμφανίσεις αν θέλετε να πετύχετε ένα πιο natural makeup look. Το “less in more” ταιριάζει πάντα στο μακιγιάζ και είναι ένας από τους πλέον βασικούς κανόνες που ακολουθούν οι περισσότεροι makeup artists.

Ακόμη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε τη mascara και στις κάτω βλεφαρίδες προκειμένου το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο.

Παρακάτω θα βρείτε τις καλύτερες mascara της αγοράς για να διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει:

Paradise Mascara Brown L’ Oreal Paris Mascara Ink Black Shiseido Black Ecstasy Mascara,Armani Paradise Mascara Black L’ Oreal Paris NYX Professional Makeup Worth the Hype Volume Mascara Lancome