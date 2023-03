5 κόκκινα κραγιόν που θα σου φτιάξουν αμέσως τη διάθεση

Το κόκκινο κραγιόν είναι σύμβολο ομορφιάς, αισθησιασμού και ανεξαρτησίας. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε φοράμε το ωραιότερο κόκκινο και νιώθουμε πιο λαμπερές από ποτέ

Το κόκκινο κραγιόν αναμφίβολα μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και είναι η κίνηση ματ σε κάθε απλό μακιγιάζ για να αναβαθμιστεί. Tα catwalks των πιο διάσημων οίκων το λατρεύουν και η αξία του είναι δεδομένη. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και φοράμε το κόκκινο κραγιόν που θα μας φτιάξει πραγματικά τη διάθεση. Το αξίζουμε.

Στην αγορά υπάρχουν χιλιάδες αποχρώσεις, από τα παραδοσιακά μπλε-κόκκινα έως τις λαμπερές, λακαρισμένες επιλογές. Η επιλογή είναι δική σας.Την άνοιξη μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές κόκκινες αποχρώσεις και αναδείξτε το κάθε look σας, γιατί είναι κοινό μυστικό πλέον ότι μια έντονη απόχρωση κραγιόν μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της εμφάνισής σας.

Οι makeup artists προτείνουν όταν φοράτε κόκκινο κραγιόν, να επιλέγετε και ελαφριά foundation και να ολοκληρώnετε το μακιγιάζ τονίζοντας το βλέμμα με μια απλή mascara. Less is more!

Από ματ μέχρι πιο glossy τελείωμα, επιλέξτε το κόκκινο κραγιόν που θα υπογράψει όλες τις εμφανίσεις σας, είτε τις πιο casual είτε τις πιο glam. Στην παρακάτω gallery θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις.