Ώριμο δέρμα: Τα makeup tips για αψεγάδιαστη εφαρμογή foundation

Ο ιδανικός τρόπος εφαρμογής foundation, κάνει το δέρμα να δείχνει πιο φρέσκο και λαμπερό

Όταν η επιδερμίδα είναι πιο ώριμη, το foundation μπορεί να είναι ο καλύτερός της φίλος ή ο μεγαλύτερος εχθρός της. Η σωστή τεχνική εφαρμογής, χρησιμοποιώντας foundation με τέλεια απόχρωση και υφή για τον τύπο του δέρματός σου, μπορεί να κάνει το δέρμα να φαίνεται ομοιόμορφο, λείο και, ναι, πιο φρέσκο και λαμπερό.

Τι πρέπει να προσέχεις για να έχεις πάντα το αποτέλεσμα που επιθυμείς από το foundation σου:

Υπερβολική ποσότητα

Εάν εφαρμόσεις υπερβολική ποσότητα βάσης ή πούδρας, θα εισχωρήσει σε γραμμές και ρυτίδες και στην πραγματικότητα θα τις τονίσει αντί να τις κρύψει.

Τι πρέπει να κάνεις: Εφάρμοσε ενυδατική κρέμα και άφησέ τη να απορροφηθεί για λίγα λεπτά πριν κάνεις το μακιγιάζ σου για να αποφύγεις το cakey αποτέλεσμα. Επίσης, να θυμάστε ότι less is more. Εφάρμοσε μόνο την ποσότητα βάσης και πούδρας που χρειάζεσαι, πιέζοντάς την στο δέρμα με το σφουγγαράκι μακιγιάζ ή το πινέλο. Αυτό, θα σου επιτρέψει να χρησιμοποιήσεις λιγότερο προϊόν.

Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσεις ένα concealer σε πιο ελαφριά φόρμουλα αντί για μια βάση για να παρέχει κάλυψη μόνο στα σημεία που το θέλεις.

Εφαρμογή της βάσης αμέσως μετά το primer

Η χρήση primer πριν την εφαρμογή του foundation είναι μια πολύ καλή ιδέα γιατί παρέχει ένα φιλμ μεταξύ του μακιγιάζ και του δέρματος, επιτρέποντάς του να φαίνεται πιο λείο. Αν ωστόσο, δεν αφήσεις το primer για μερικά λεπτά να στεγνώσει για να προσθέσεις foundation μπορεί να το φινίρισμα να δείχνει ανομοιόμορφο σε κάποια σημεία.

Η φόρμουλα του foundation

Το foundation που μπορεί να ήταν το αγαπημένο σου στα 20 δεν είναι απαραίτητα το foundation που θα έπρεπε να χρησιμοποιείς τώρα. Καθώς το δέρμα αλλάζει με την ηλικία, αλλάζουν και οι foundation που του ταιριάζουν περισσότερο.

Η απόχρωση

Το foundation έχει μια δουλειά που κάνει εξαιρετικά καλά: έχει σχεδιαστεί για να θολώνει μικρές ατέλειες και να δημιουργεί μια ομοιόμορφη βάση. Εάν επιλέξεις μια βάση που είναι πολύ ανοιχτή για το δέρμα σου ή αντίθετα πολύ σκούρα, τότε δεν θα δείχνει αρμονικό με το δέρμα στο υπόλοιπο σώμα. Επίλεξε ένα foundation που ταιριάζει με τον τόνο του δέρματός σου και πρόσθεσε concealer και σκούρες αποχρώσεις contouring εάν θέλεις να δημιουργήσεις ένα μακιγιάζ με διαστάσεις.