Τα προϊόντα ομορφιάς που αγαπάνε οι Millenials

Προϊόντα που ενισχύουν την φυσική ομορφιά και έχουν εύκολη on the go εφαρμογή

Λαμβάνοντας υπόψη τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς με τον οποίους οι Millennials αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας, κανείς δεν αναζητά πιο πρακτικές και γρήγορες λύσεις – ακόμα και σε θέματα ομορφιάς - περισσότερο από εμάς. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα μακιγιάζ σε μορφή stick αποτελούν την ιδανική επιλογή γιατί απλώνονται εύκολα, χάρη στη συμπαγή τους μορφή και εφαρμόζονται εξίσου καλά με τα δάχτυλα, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε στη διάθεσή μας απαραίτητα beauty blenders ή πινέλα. Οι κρεμώδεις υφές των προϊόντων αυτών εναρμονίζονται με την επιδερμίδα, χαρίζοντας ένα υπέροχο φυσικό αποτέλεσμα. Τα προϊόντα μακιγιάζ σε μορφή stick εκτός του ότι προσφέρουν εύκολη εφαρμογή, επανεφαρμόζονται επίσης εύκολα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό, τα καθιστά εξαιρετικά για την τσάντα μας και makeup touch up, on the go.

IG @lorena

Φυσικό φινίρισμα

Για εμάς τους Millennials, είναι ξεκάθαρο πως το layering προϊόντων και το contouring είναι πλέον ξεπερασμένα. Θέλουμε η επιδερμίδα μας να είναι φωτεινή και λαμπερή, χωρίς να αισθανόμαστε «βαριά» τα προϊόντα μακιγιάζ που εφαρμόζουμε πάνω στο δέρμα μας. Αυτό ακριβώς υπόσχονται οι σύγχρονες συνθέσεις των προϊόντων σε μορφή stick.

Beauty editor’s favourites

IG @lorena

Dior Forever Skin Perfect Multi-use Foundation Stick – Βρες το εδώ

Bobbi Brown Skin Corrector Stick – Βρες το εδώ



Sisley Paris Phyto-Blush Twist – Βρες το εδώ

YSL Loveshine Candy Glow Butter Balm – Βρες το εδώ



Haus Labs by Lady Gaga Color Fuse Longwear Glassy Lip + Cheek Balm Blush Stick – Βρες το εδώ