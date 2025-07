Επιδεινώθηκε η υγεία του Μπρους Γουίλις: Δεν μπορεί πλέον να μιλήσει και να περπατήσει

Το είδωλο του Χόλιγουντ αντιμετωπίζει τα χειρότερα συμπτώματα της μετωποκροταφικής άνοιας, σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων.

Πίσω στον Φεβρουάριο του 2023, η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε ότι ο δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια σπάνια μορφή άνοιας, που επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά και τη γλωσσική ικανότητα. Η διάγνωση ήρθε σχεδόν έναν χρόνο μετά την αρχική γνωστοποίηση ότι ο Μπρους Γουίλις αποσύρεται από την υποκριτική λόγω αφασίας - μιας πάθησης που επηρεάζει την ικανότητα ομιλίας και κατανόησης.

2,5 χρόνια μετά τη διάγνωσή του, η υγεία του ηθοποιού φαίνεται πως έχει επιδεινωθεί, καθώς εμφανίζει τα πιο βαριά συμπτώματα της νόσου. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Μπρους Γουίλις δεν είναι πια σε θέση να μιλήσει, να επικοινωνήσει κανονικά με άλλους ανθρώπους, να κινηθεί όπως πριν και, ίσως, να μην θυμάται τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος του. Η μετωποκροταφική άνοια έχει επηρεάσει στο μέγιστο την υγεία του και η κατάστασή του κρίνεται πιο σοβαρή από κάθε άλλη φορά.



According to reports, Bruce Willis can no longer speak or read, and has difficulty walking. pic.twitter.com/JwtdKht2OF

