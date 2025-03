Ο Μπρους Γουίλις έγινε 70 ετών: Ο χορός με τα παιδιά του, οι φωτογραφίες με τη Ντέμι Μουρ και οι θερμές ευχές

Ο Μπρους Γούλις πέρασε τα γενέθλιά του με την οικογένειά του στο σπίτι

Το 2022, ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (αφασία) και πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τον χώρο της υποκριτικής και να εστιάσει στην υγεία του. Από την πρώτη στιγμή, η οικογένειά του στέκεται στο πλευρό του, φροντίζοντας να ομορφαίνει τις ημέρες του, δείχνοντάς του την αγάπη της. Έτσι, δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στο πλευρό του στα γενέθλιά του.

Στις 19 Μαρτίου, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ συμπλήρωσε 70 χρόνια ζωής και το γιόρτασε μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, Έμα Χέμινγκ, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, αλλά την Ντέμι Μουρ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 13 χρόνια. Να θυμίσουμε πως ο Μπρους Γουίλις έχει αποκτήσει τρεις κόρες από τον γάμο του με τη Ντέμι Μουρ και δύο κόρες από τον γάμο του με την Έμα Χέμινγκ.

Bruce Willis' older daughters are paying tribute to the actor in honor of his 70th birthday. https://t.co/LWEhETOYRg

— TODAY (@TODAYshow) March 20, 2025