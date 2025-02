Ντέμι Μουρ: «Με τον Μπρους Γουίλις θα είμαστε πάντα οικογένεια, απλώς με διαφορετική μορφή»

«Υπάρχει ζωή μετά το διαζύγιο. Υπάρχει τρόπος να μεγαλώνεις από κοινού παιδιά, με αγάπη»

Για τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις και την οικογένειά τους, μίλησε σε νέα συνέντευξή της η ηθοποιός, Ντέμι Μουρ, σημειώνοντας πως ό,τι κι αν συμβεί, θα παραμείνει πάντα δίπλα του. Οι δύο ηθοποιοί ήταν παντρεμένοι από το 1989 μέχρι το 2000, και μαζί απέκτησαν τρεις κόρες. Ακόμα και μετά τον χωρισμό τους, οι σχέσεις τους παρέμειναν κάτι παραπάνω από φιλικές. Μετά τη διάγνωση του με μετωπιοκοταφική άνοια, έναν τύπο άνοιας που επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου και οδηγεί σε αλλαγές στην προσωπικότητα, η Ντέμι Μουρ ήρθε ακόμα πιο κοντά στον Γουίλις.

Τώρα, μιλώντας στο Variety, η ηθοποιός υποστήριξε πως ο Μπρους Γουίλις, θα είναι πάντα η οικογένειά της. «Θα είμαστε πάντα μια οικογένεια, απλώς με διαφορετική μορφή», είπε η Ντέμι Μουρ. «Για μένα, δεν υπήρξε ποτέ ερώτημα. Είμαι εκεί γιατί αυτό κάνεις για τους ανθρώπους που αγαπάς», υποστήριξε. Σύμφωνα με το Variety, η Ντέμι Μουρ επισκέπτεται τον Γουίλις κάθε εβδομάδα και κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει ότι η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, και τα παιδιά του ζευγαριού είναι καλά. «Ελπίζω ότι είναι ενθαρρυντικό για τους άλλους να βλέπουν ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος να γίνουν τα πράγματα», συνέχισε.

