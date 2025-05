Η τεχνική μακιγιάζ που κάνει το eyeliner πιο σταθερό

Για ένα μακιγιάζ μεγάλης αντοχής και διάρκειας

Το eyeliner είναι το απόλυτο statement του μακιγιάζ: μπορεί να αναδείξει το βλέμμα, να διορθώσει το σχήμα των ματιών και να μεταμορφώσει ένα look από απλό σε σαγηνευτικό. Όμως, το μεγάλο στοίχημα κάθε beauty lover δεν είναι να το εφαρμόσει τέλεια, αλλά να το κρατήσει εκεί για ώρες, χωρίς μουντζούρες ή ξεθώριασμα.

IG @rosiehw





Ο καμβάς

Η λιπαρότητα των βλεφάρων είναι ο no 1 εχθρός του μακιγιάζ ματιών. Καθάρισε καλά την περιοχή και πέρασε λίγη διάφανη πούδρα ή primer ματιών πριν από την εφαρμογή. Προσφέρει ματ φινίρισμα και δημιουργεί βάση για να «καθίσει» σωστά το προϊόν.

Το primer ματιών

Το eyeshadow primer λειτουργεί σαν «κόλλα» για το eyeliner και αποτρέπει το σβήσιμο ή το σπάσιμο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν δεν έχεις, ένα μικρό άγγιγμα από concealer σου μπορεί να κάνει προσωρινά τη δουλειά.

IG @rosiehw

Ζωγράφισε και “σφράγισε”

Εφάρμοσε το eyeliner σου και, πριν στεγνώσει εντελώς, πέρνα από πάνω λίγη σκιά στην ίδια απόχρωση. Αυτό το trick το χρησιμοποιούν συχνά οι makeup artists για extra hold.

Gel ή pen;

Για έντονο, ματ αποτέλεσμα που δεν κουνιέται, προτίμησε gel eyeliner (σε βαζάκι) με λεπτό πινέλο. Θέλει ακρίβεια αλλά χαρίζει πιο σταθερό αποτέλεσμα. Για γρήγορη εφαρμογή on the go, ένα waterproof eyeliner pen είναι το πιο αξιόπιστο.