Μαλλιά: Αυτά θα είναι τα top haircuts το 2023

Ανακαλύψτε τα top haircuts και επιλέξτε το ιδανικό κούρεμα για να υποδεχτείτε τη νέα χρονιά

Η φράση «new year, new me», σημαίνει κάτι διαφορετικό για την καθεμία μας. H αλλαγή των μαλλιών είναι από τα πρώτα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε τη νέα χρονιά και σήμερα έχουμε όλα τα haircut trends που θα πρωταγωνιστήσουν το 2023.

Ένα είναι σίγουρο: Οι πειραματισμοί στα μαλλιά τη νέα χρονιά θα σας συναρπάσουν. Επιστρέφουν τα ανατρεπτικά hair looks με ένταση και χαρακτήρα. Το 2023 χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικη διάθεση, edgy προσέγγιση αλλά και από κλασικές διαχρονικές επιλογές. Αναζητάμε λοιπόν την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα, πειραματιζόμαστε με το κούρεμά μας και δίνουμε το ανάλογο mood boost στην καθημερινότητά μας.

Εμείς ανακαλύψαμε ποια είναι τα κυρίαρχα hair trends και σας τα παρουσιάζουμε για να τα δοκιμάσετε ανάλογα με το προσωπικό σας στιλ.



The Octopus

Instagram/@kaiagerber

To 2023 όλα δείχνουν ότι θα είναι η χρονιά του coolness σε όλα τα beauty trends. Με άλλα λόγια, κάνουν την εμφάνισή τους πολύ ιδιαίτερες τάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και μας προδιαθέτουν για τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις. Το «Οctopus» είναι ένα από αυτά τα trends. Πρόκειται για ένα look που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες και έχει υιοθετήσει με απόλυτη επιτυχία η Billie Eilish. Ακόμη, δεν είναι τυχαίο που πολλά it girls στα social media το λατρεύουν και έχει γίνει viral στο TikTok.

Layered Curve Cut

Instagram/@jlo

Όπως υπάρχει το layering στα ρούχα, έτσι υπάρχει και στα μαλλιά. Είναι μία τεχνοτροπία που δίνει στα μαλλιά λάμψη, προσθέτοντας μερικά highlights, έναν τόνο πιο ανοιχτά από την βάση των μαλλιών. Είναι ουσιαστικά διχρωμίες ή και τριχρωμίες στα μαλλιά που όμως τα κάνουν να δείχνουν πιο εντυπωσιακά!

The Mixie

Instagram/@Leighanne Pinnock

Το mixie look ήρθε για να μείνει. Είναι η τέλεια επιλογή για όσες επιθυμούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Το 2023 το mixie θα είναι πιο φρέσκο και ατημέλητο. Δεν είναι απλά ένα «ανδρικό», κούρεμα, αλλά ένα ανάλαφρο με πολλά layers ή αφέλειες.

The Shag

Instagram/@Billie Eilish

Οι ανέμελες αφέλειες και το φιλάρισμα στα μήκη είναι τα χαρακτηριστικά του κουρέματος αυτού, το οποίο πρώτη φορά είδαμε τη δεκαετία του 1970 στην Farrah Fawcett συνεχίζει να κυριαρχεί και το 2023.

The Box Bob

Instagram/@kristenanniebell

Το box bob αποτελεί την πιο κομψή επιλογή για κάθε γυναίκα που θέλει να αλλάξει τα μαλλιά της. Παραμένει εδώ και χρόνια η αγαπημένη επιλογή πολλών αγαπημένων μας celebrities καθώς τις ανανεώνει και δίνει extra στιλ. Κοντά καρέ, μακριά καρέ, φιλαριστά ή όχι, οι περισσότερες σταρ του Hollywood το έχουν τολμήσει και μας έχουν ενθουσιάσει. Μια υπενθύμιση: Το κοντό μήκος στα μαλλιά δεν σας εμποδίζει σε τίποτα να αλλάζετε χτένισμα κάθε μέρα και να πειραματίζεστε με διαφορετικά στιλ.

Εσείς ποιο θα επιλέξετε;