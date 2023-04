H Olivia Palermo έκανε το πιο stylish καρέ και τώρα το θέλουμε κι εμείς

Το bob είναι το κούρεμα της άνοιξης και ίσως η νέα beauty εμμονή των celebrities

Η Olivia Palermo δοκίμασε το μεγαλύτερο hair trend της σεζόν και έκοψε τα μαλλιά της σε ένα stylish καρέ που αναμφίβολα της ταιριάζει πολύ. Αποχαιρέτησε τα πλούσια και μακριά μαλλιά της και επέλεξε ένα κούρεμα που θα της χαρίσει extra πόντους στην εικόνα της.

Η ίδια μοιράστηκε όλη τη διαδικασία με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram. Το νέο της hair look επιμελήθηκε ο hairstyilst Andre J Davis και το τελικό αποτέλεσμα τον δικαίωσε απόλυτα!

To μήκος φτάνει στο πιγούνι αλλά εσυ μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να φτάνει μέχρι και την κλείδα, εξαρτάται την αίσθηση που θέλεις να δώσεις, είτε πιο αυστηρό, είτε πιο cool. Πρόκειται για ένα ευέλικτο haircut που προσαρμόζεται στο προσωπικό σου look. Plus, μπορεί να έχει αφέλειες, φράντζα ή χωρίστρα.

Φρέσκο, αέρινο, ανάλαφρο το καρέ της Olivia είναι ακριβώς αυτό που αναζητάμε για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και αν διστάζεις να το τολμήσεις επειδή πιστεύεις ότι χρειάζεται υπερβολικό styling, να σε ενημερώσουμε ότι η τάση φέτος θέλει τα μαλλιά μας φυσικά και ατημέλητα.