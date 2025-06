Make 'Em Jelly: Η OPI κάνει statement τις απόλυτες sheer & crème αποχρώσεις για το καλοκαιρινό μανικιούρ

Το φετινό καλοκαίρι “ανήκει” στα άκρα σου

Το φετινό καλοκαίρι, το μανικιούρ γίνεται πιο παιχνιδιάρικο, πιο δημιουργικό και – πάνω απ’ όλα – πιο “διάφανο”. Οι κορυφαίες τάσεις στα νύχια για το 2025 φέρνουν στο προσκήνιο glazed, jelly & glossy υφές, με layering, pop χρώματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που μοιάζουν να "λιώνουν" πάνω στο νύχι. Το “sheer is more” είναι το νέο μανιφέστο ομορφιάς, με τις ημιδιάφανες αποχρώσεις να επιτρέπουν στο φυσικό νύχι να διαφαίνεται και να συνυπάρχει με έντονες, neon ή παστέλ πινελιές, προσδίδοντας έναν δυναμικό κι αυθεντικό χαρακτήρα σε κάθε nail look.

Σε αυτό το κλίμα αυτοέκφρασης και glam, η OPI δημιούργησε τη νέα συλλογή της για το καλοκαίρι, με τον παιχνιδιάρικο και προκλητικό τίτλο “Make ‘Em Jelly” – μια ωδή στην αυτοπεποίθηση και την αισθητική ελευθερία. Εμπνευσμένη από την Ballroom σκηνή, όπου η δημιουργικότητα και η διαφορετικότητα είναι κανόνας, η καμπάνια Make ‘Em Jelly φέρνει στο προσκήνιο την ιδέα ότι το μανικιούρ μπορεί να γίνει τρόπος δήλωσης – για το ποια είσαι, πώς νιώθεις, τι σε κάνει να χαμογελάς.

#OPIMakeEmJelly

Η νέα συλλογή Make ‘Em Jelly της OPI είναι μια πρόσκληση για τη δημιουργία μανικιούρ (και πεντικιούρ) με χρώμα, χωρίς περιορισμούς. Glossy, ημιδιάφανες jelly αποχρώσεις που μοιάζουν με καραμέλα, glittery highlights και γεμάτες, κρεμώδεις επιλογές – όλες σχεδιασμένες για να δώσουν στο μανικιούρ σου την αίσθηση του fresh, juicy, fun. Είναι (κυριολεκτικά) το καλοκαίρι σε μορφή βερνικιού.

Με 12 αποχρώσεις διαθέσιμες σε Nail Lacquer & GelColor Intelli-Gel System™, και 12 ακόμη σε Infinite Shine, η συλλογή Make ‘Em Jelly της OPI σου επιτρέπει να παίξεις με τις υφές και τις τεχνικές, χωρίς να χάσεις σε διάρκεια ή ένταση. Η χρωματική παλέτα κινείται από έντονα χρώματα βατόμουρου και candy pink αποχρώσεις (Pearl-Clutching Behavior, Baby, Pink Again Cotton Candied Clawz, Make ‘Em Jelly Blushin’ Pride, Servin’ Pink, Strawberry Slay, Drop It Like It’s Hawt, Beet for the Gawdz) μέχρι και ηλεκτρικά λουλακί (Blue Them All Away, IndiGO Off, It’s in Your Jeans, Dust the Competition). Η συλλογή Make ‘Em Jelly της OPI προσφέρει μία ωδή στην ασυγκράτητη τόλμη και τη μοναδική δημιουργικότητα.

Υδάτινα πράσινα (Pose-in Ivy, CelebrATE That, Jelly Green with Envy), έντονα κίτρινα (Daffodil Duck Walk, Keep Up Buttercup, Your OPIness), ηλεκτρικά πορτοκαλί (Prideful Peach, Vogue Into the Sunset), και δραματικά μωβ (Vogue en Violet, Drop to the Florchid) συμπληρώνουν τη συλλογή Make ‘Em Jelly της OPI, προσφέροντας αποχρώσεις για να τραβήξεις τα βλέμματα, είτε το look σου είναι demure, είτε είναι τολμηρό. Ποια απόχρωση θα επιλέξεις;