Ποιο χρώμα μαλλιών σου ταιριάζει; Μάθε πώς να διαλέξεις το πιο κολακευτικό

Ο οδηγός που πρέπει να δεις πριν πας στο κομμωτήριο

Δεν είναι όλες οι τάσεις για όλους. Σημασία δεν έχει μόνο τι είναι της μόδας, αλλά και τι σου ταιριάζει. Το ιδανικό χρώμα μαλλιών για εσένα μπορεί να μην είναι αυτό που έχει γίνει viral στο TikTok, αλλά εκείνο που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά σου και τον τρόπο ζωής σου. Η ιδανική απόχρωση είναι εκείνη που μοιάζει να «ανήκει» φυσικά σε εσένα: φωτίζει την επιδερμίδα, αναδεικνύει τα μάτια και ταυτόχρονα ταιριάζει στην καθημερινότητά σου. Πριν πας λοιπόν στο κομμωτήριο, διάβασε προσεκτικά τον παρακάτω οδηγό για να δεις ποιο χρώμα μαλλιών σου ταιριάζει:

Ποιο χρώμα μαλλιών σου ταιριάζει

Τι να διαλέξεις με βάση το χρώμα των ματιών σου

Καστανά μάτια: Ταιριάζουν ιδιαίτερα με ζεστά καστανά και σοκολατί χρώματα στα μαλλιά, καραμελένιες ανταύγειες και honey blonde αποχρώσεις που προσθέτουν βάθος και λάμψη. Αν θέλεις ένα πιο έντονο αποτέλεσμα, δοκίμασε ένα βαθύ χάλκινο ή auburn hair look.

Πράσινα μάτια: Αναδεικνύονται μοναδικά από κόκκινες και χάλκινες αποχρώσεις, όπως copper, cinnamon και warm brown που κάνουν το πράσινο των ματιών να δείχνει πιο φωτεινό και έντονο.

Μπλε ή γκρι μάτια: Οι ψυχροί τόνοι είναι οι πλέον ιδανικοί για εσένα. Αποχρώσεις όπως το ash blonde, το πλατινέ ή το ψυχρό καστανό δίνουν καθαρότητα και κάνουν τα μάτια να φαίνονται πιο φωτεινά.

Μελί μάτια: Συνδυάζουν θερμούς και ψυχρούς τόνους, επομένως δείχνουν υπέροχα με golden brown, bronde και φυσικά balayage που δημιουργούν ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

Τι να διαλέξεις με βάση τον τόνο της επιδερμίδας σου

Θερμός υποτόνος: Αν μαυρίζεις εύκολα και οι φλέβες σου φαίνονται πρασινωπές, προτίμησε ζεστά χρώματα όπως το μελί, το καραμελένιο ξανθό, το χρυσό ξανθό ή το σοκολατί.

Ψυχρός υποτόνος: Αν κοκκινίζεις εύκολα ή σου ταιριάζουν περισσότερο τα ασημί κοσμήματα, οι σταχτί αποχρώσεις, το ψυχρό καστανό και το icy blonde είναι οι πλέον ιδανικές επιλογές για εσένα.

Ουδέτερος υποτόνος: Από φυσικά brunettes μέχρι απαλά copper shades, σχεδόν όλα τα χρώματα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά για εσένα.

Τι να διαλέξεις με βάση το lifestyle σου

Αν δεν θέλεις να πηγαίνεις συχνά στο κομμωτήριο για touch ups: Επίλεξε αποχρώσεις κοντά στο φυσικό σου χρώμα ή τεχνικές όπως balayage και soft highlights, που δεν απαιτούν συχνή συντήρηση στο κομμωτήριο.

Αν θέλεις effortless αποτέλεσμα: Δοκίμασε αποχρώσεις, όπως οι natural brown, bronde ή chocolate brown που επιτρέπουν στα μαλλιά να δείχνουν περιποιημένα χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Αν θέλεις να κάνεις statement: Δοκίμασε αποχρώσεις, όπως το έντονο copper, το πλατινέ ξανθό, το βαθύ espresso brown ή το strawberry blonde, που θα σε γεμίσουν κομπλιμέντα.

Our two cents

Δεν υπάρχει «σωστή» απόχρωση για όλους -υπάρχει μόνο αυτή που σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου, ενώ παράλληλα λειτουργεί πρακτικά στην καθημερινότητά σου. Όταν το χρώμα μαλλιών ταιριάζει τόσο στην εικόνα όσο και στη ζωή σου, τότε το αποτέλεσμα δείχνει πραγματικά φυσικό και διαχρονικά κομψό.