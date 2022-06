Sun Screen On The Move: Tο αντηλιακό που σε ακολουθεί πάντα και παντού, ακόμα και ενώ περπατάς

Αν ένα προϊόν είναι το απόλυτο must για κάθε καλοκαίρι αυτό σίγουρα είναι το αντηλιακό!

Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε: το αντηλιακό είναι απαραίτητο όλο το χρόνο, πόσω μάλλον τις ηλιόλουστες μέρες που διανύουμε.

Η καθημερινότητα, άλλωστε, στην πόλη είναι τόσο απαιτητική, που χρειαζόμαστε ένα αντηλιακό που θα μας προστατεύει αποτελεσματικά, ενώ θέλουμε η εφαρμογή του να γίνεται πανεύκολα και γρήγορα, ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε κίνηση. Η πρακτικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στους ρυθμούς μια γεμάτης ημέρας.

Κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι πολλές γυναίκες θέλουν να ανανεώσουν το αντηλιακό τους μέσα στην ημέρα αλλά φοβούνται μήπως "χαλάσουν" το μακιγιάζ τους με αποτέλεσμα να το αμελούν.

Προσωπικά, το καλοκαίρι διαμορφώνω το νεσεσέρ μου με νέα προϊόντα και συνήθως προτιμώ να είναι πασπαρτού. Για παράδειγμα, θέλω το αντηλιακό μου να με προστατεύει από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, να είναι «άνετο» και να διατηρεί το μακιγιάζ μου όλη μέρα. Φυσικά, να μπορώ και να το εφαρμόζω τόσο στην πόλη όσο και στην παραλία!

Και αν αναρωτιέστε, πώς θα τα βρείτε όλα αυτά σε ένα προϊόν, η απάντηση είναι πιο απλή απ' όσο νομίζετε.

Πρόκειται για το Sun Screen On The Move της Frezyderm, ένα αντηλιακό Super fine Mist ταχύτατης εφαρμογής, που θα γίνει ο απόλυτος σύμμαχός σας για όλες τις ώρες της μέρας. Είμαι σίγουρη ότι θα το λατρέψετε, όπως εγώ, καθώς είναι σε μορφή σπρέι και χάρη στην τεχνολογία "on the move¨", εφαρμόζεται και εν κινήσει δηλαδή, δεν χρειάζεται επάλειψη με τα χέρια. Plus, έχει την ιδανική συσκευασία για να χωράει τέλεια στο νεσεσέρ σας ενώ εφαρμόζεται πανεύκολα.

Επίσης, έχει πολλαπλή εφαρμογή, καθώς μπορεί να ψεκαστεί ομοιόμορφα στο πρόσωπο, ακόμα και σε ειδικές περιοχές, (αυτιά και αυχένας), αλλά και στα μαλλιά, χωρίς να επηρεάζεται το styling.

Xάρη στη Hydro Cosmetic Powder τεχνολογία του, η υφή του SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50 μετατρέπεται σε μια μοναδική αίσθηση πούδρας, χαρίζοντας στην επιδερμίδα ματ όψη και οπτική βελτίωση των ρυτίδων. Παράλληλα, η εμπλουτισμένη του σύνθεση με Flowers Essence φροντίζει την επιδερμίδα καθώς προσφέρει ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού.

Το Sun Screen On The Move SPF 50 διαθέτει μια ανάλαφρη υφή mist και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το αλλοιώνει, κάτι που αναζητάνε πολλές γυναίκες. Plus, έχει SPF 50, φωτοσταθερά φίλτρα και παρέχει προστασία ευρέως φάσματος.

Πώς να ανανεώσετε το αντηλιακό σας On The Μove;

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάζετε ιδανική ποσότητα ομοιόμορφα και κυκλικά από απόσταση 15-20 εκατοστά με τα μάτια κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού και ανανεώνετε συχνά.

Ο νούμερο ένα beauty κανόνας είναι η αντηλιακή προστασία και καλό είναι όλοι μας να τον ακολουθούμε πιστά, αν θέλουμε μια προστατευμένη και νεανική επιδερμίδα. Τώρα με το Sun Screen On The Move SPF 50 το δέρμα σας θα σας ευγνωμονεί.

Απολαύστε το καλοκαίρι σας on the move προσφέροντας πάντα και παντού, εύκολα και γρήγορα την καλύτερη προστασία στην επιδερμίδα σας!