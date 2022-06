H Caudalie μας χάρισε μια υπέροχη beauty εμπειρία στη Μύκονο

Έζησα το απόλυτο καλοκαιρινό διήμερο με την αγαπημένη μου Caudalie

Φέτος για μένα το καλοκαίρι ξεκίνησε πιο νωρίς και μάλιστα με ένα ταξίδι που σκεφτόμουν να κάνω εδώ και χρόνια και όλο το αμελούσα. Σύμπαν, σε ευχαριστώ που εισακούστηκε η ευχή μου!

Ήθελα λοιπόν να ταξιδέψω μέχρι την μαγευτική Μύκονο και η Caudalie μου έδωσε αυτή την ευκαιρία.

Ήταν η πρώτη φορά που θα βρισκόμουν στο νησί των ανέμων και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσα να χαθώ στα σοκάκια, στις υπέροχες παραλίες και φυσικά να βγάλω φωτογραφίες με φόντο τους περίφημους ανεμόμυλους.

Ήταν ένα απολαυστικό διήμερο που τα είχε όλα: υπέροχη παρέα, νόστιμες λιχουδιές και φυσικά πολλά beauty νέα! Αν κάτι αγαπώ περισσότερο αυτό είναι χωρίς αμφιβολία, τα ταξίδια. Αυτό το μοναδικό συναίσθημα να ανακαλύπτεις διαφορετικά μέρη και να γεμίζεις με νέες πανέμορφες εικόνες το μυαλό σου που θα σε συντροφεύουν για πάντα, προσωπικά δεν το αλλάζω με τίποτα.

Η Caudalie φρόντισε για μία ακόμη φορά να μου χαρίσει μια από τις ωραιότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σαν beauty editor.

Το φως που αντανακλάται στα λευκά σπίτια και στη θάλασσα, τα μελτέμια, η ατμόσφαιρα στα στενά σοκάκια της Χώρας, τα ηλιοβασιλέματα στη Μικρή Βενετία, το διάσημο nightlife και οι πανέμορφες παραλίες, με έκαναν να την αγαπήσω πραγματικά! Όλα αυτά κάνουν το νησί γοητευτικό και αξέχαστο.

Η ομάδα της Caudalie δημιούργησε την πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα και μας παρουσίασε όλα τα νέα λανσαρίσματα και μη, που είμαι σίγουρη ότι θα σας ενθουσιάσουν όσο εμένα! Η παρουσίαση έγινε με θέα την υπέροχη Χώρα της Μυκόνου και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να απολαύσω εκείνη την υπέροχη θέα.

Aς δούμε λοιπόν μαζί όλα τα beauty news της Caudalie…

Χαρίστε λάμψη στο δέρμα σας και πείτε αντίο στις κηλίδες

Θα ξεκινήσουμε από το πώς μπορούμε να χαρίσουμε λάμψη στην επιδερμίδα μας και να εξαφανίσουμε τις πανάδες. Το απαραίτητο στάδιο κάθε ρουτίνας περιποίησης και το κλειδί για μια όμορφη και νεανική επιδερμίδα είναι κατάλληλα προϊόντα.

Αν παρατηρείτε κηλίδες και πανάδες στην επιδερμίδα σας, όπως εγώ, δεν έχετε παρά να εμπιστευθείτε το Vinoperfect Radiance Serum Complexion Correcting της Caudalie. Οι κηλίδες απασχολούν πολλές γυναίκες και δυσκολεύονται να τις αντιμετωπίσουν δραστικά. Εμείς όμως μόλις σας αποκαλύψαμε το must – have προϊόν για τις κηλίδες.

Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους κηλίδων και όλους τους φωτότυπους δέρματος. Πρόκειται για τον Νο1 ορό κατά των κηλίδων στα φαρμακεία της Γαλλίας, με ένα μπουκαλάκι να πωλείται ανά 3 δευτερόλεπτα παγκοσμίως.

Το κύριο συστατικό της σύνθεσης αυτού του best-seller προϊόντος είναι η Βινιφερίνη, ένα πατενταρισμένο από τα εργαστήρια της Caudalie δραστικό συστατικό. Αυτή η φυσική αντιοξειδωτική ουσία περιέχει πολυφαινόλες που βρίσκουμε στον χυμό του αμπελιού, ρυθμίζει τη διαδικασία του χρωματισμού και περιορίζει την υπερβολική παραγωγή μελανίνης.

Προσωπικά, εφαρμόζω τον ορό με απαλές κινήσεις στα σημεία που παρατηρώ ότι έχω κηλίδες και νιώθω ότι έχουν μειωθεί αισθητά. Plus, δεν ερεθίζει ακόμη και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες ενώ προέρχεται από 97% συστατικά φυσικής προέλευσης.

Όλη η Vinoperfect best-seller σειρά της Caudalie κατά των κηλίδων θα ανανεώσει την επιδερμίδα σας και είμαι βέβαιη ότι θα την λατρέψετε από την πρώτη εφαρμογή!

Επόμενο βήμα είναι η αντηλιακή προστασία

Η Caudalie μας σύστησε τη Very High Protection Lightweight Cream SPF50+ Vinosun.

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φυσικής Φόρμουλας της Caudalie απάντησε στην πρόκληση να δημιουργήσει ένα αντηλιακό υψηλής προστασίας με πανάλαφρη υφή και ταυτόχρονα αόρατη πάνω στην επιδερμίδα. Ευχάριστο στην εφαρμογή, είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά από τη ρουτίνα περιποίησής σας, αλλά και ως βάση μακιγιάζ προστατεύει αποτελεσματικά από τις βλάβες του ήλιου (UVA, UVB, φωτογήρανση). Πλούσιο σε ένα πατενταρισμένο αντιοξειδωτικό σύμπλοκο με πολυφαινόλες, μπλοκάρει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν την πρόωρη γήρανση.

Είναι σημαντικό ότι η Caudalie έχει μειώσει τη χρήση των επιβλαβών φίλτρων στις συνθέσεις της, για να προσφέρει ολοκληρωμένη και υψηλή προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

Η συσκευασία της είναι από ανακυκλωμένο και 100% ανακυκλώσιμο πλαστικό στοχεύει στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Η σύνθεση της παρέχει προστασία και ασφάλεια κάτω από τον ήλιο, και προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και στον πιο ευαίσθητο.

Tip: Για το τέλειο μαύρισμα χωρίς καφέ κηλίδες και πανάδες, πριν τη χρήση του αντηλιακού, εφαρμόστε το Caudalie Anti-Dark Spot Radiance Serum. Thank me later!

Απολαύστε το video από την υπέροχη beauty εμπειρία που έζησα στη Μύκονο:

Ευχαριστώ πολύ την Caudalie και την εκπληκτική ομάδα της για αυτό το μαγευτικό ταξίδι!

Until next time…