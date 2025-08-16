Να πώς θα καταλάβεις αν τρως πολύ γρήγορα και τι να κάνεις γι' αυτό

Στην κουλτούρα μας, η οποία είναι γεμάτη με υπερβολικά φορτωμένα προγράμματα και γρήγορους ρυθμούς, θέλουμε τα πάντα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Πολύ συχνά, αυτό περιλαμβάνει ακόμη και τα γεύματά μας.

Η ταραχώδης ζωή μας έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα που βασίζεται στο να τρώμε πολύ γρήγορα και να κάνουμε ταυτόχρονα άλλες δραστηριότητες. Έχουμε σταματήσει να δίνουμε προσοχή στο φαγητό και να το απολαμβάνουμε. Όμως το να καταβροχθίζετε τα γεύματά σας δεν αφαιρεί απλώς μέρος της απόλαυσης του φαγητού, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πεπτικά προβλήματα και αύξηση βάρους.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν τρώτε πολύ γρήγορα

Δεν υπάρχει αυστηρός και γρήγορος κανόνας για το πόσο χρόνο χρειάζεται για να φάτε ένα γεύμα, Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να τρώτε πολύ γρήγορα.

Πνιγμός με τροφή (επειδή καταπίνετε χωρίς να μασάτε καλά)

Αίσθημα φουσκώματος μετά τα γεύματα από την κατάποση αέρα με το φαγητό

Αίσθημα πείνας λίγο μετά το φαγητό

Τρώτε την επόμενη μπουκιά πριν μασήσετε και καταπιείτε την προηγούμενη

Δεν χρειάζεται να κάθεσαι στο τραπέζι για ώρες. Αλλά αφιερώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε γεύμα.

Οι κίνδυνοι για την υγεία από το να τρώτε πολύ γρήγορα

Το να τρέχετε συνεχώς ανάμεσα στα γεύματά σας δεν είναι καλό για εσάς. Μπορεί να σας στερεί την απόλαυση του φαγητού και την ευκαιρία να χαλαρώσετε, ενώ επίσης μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας.

Η πέψη ξεκινά με το σάλιο στο στόμα σας. Όταν μασάτε, το σάλιο αρχίζει να διασπά την τροφή για την πέψη. Επίσης η πράξη της μάσησης αυξάνει τη ροή του αίματος στο στομάχι. Όλα ξεκινούν με την πρώτη μπουκιά. Αν δεν μασάτε καλά, το πεπτικό σας σύστημα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Το καλό μάσημα της τροφής δίνει στα πεπτικά σας ένζυμα την ευκαιρία να ενεργοποιηθούν και να είναι έτοιμα να επεξεργαστούν αποτελεσματικά την τροφή και τα θρεπτικά της συστατικά.

pexels

Το άλλο πρόβλημα με το να τρώτε πολύ γρήγορα είναι ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά και οι ενήλικες που τρώνε γρήγορα είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν υπερβολικό βάρος και σχετικές παθήσεις όπως ο διαβήτης. Το να τρώτε πολύ γρήγορα συχνά σημαίνει υπερκατανάλωση τροφής. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρόσληψη τροφής ξεπερνά την ικανότητα του σώματός σας να σηματοδοτήσει ότι χορταίνετε. Όταν δεν λαμβάνετε αυτό το σήμα, μπορεί απλώς να συνεχίσετε να τρώτε.

Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να ταξιδέψουν τα σήματα από το στομάχι στον εγκέφαλο που σας λένε ότι έχετε χορτάσει. Όταν τρώτε πολύ γρήγορα, είναι εύκολο να αγνοήσετε αυτά τα σημάδια κορεσμού και να συνεχίσετε να τρώτε ακόμα κι΄ αν έχετε χορτάσει. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η υπερκατανάλωση τροφής σε τακτική βάση είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

Πώς να επιβραδύνετε την κατανάλωση φαγητού

Η επιβράδυνση του ρυθμού κατανάλωσης τροφής μπορεί να προσφέρει σωματικά και συναισθηματικά οφέλη. Δείτε μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν να τρώτε πιο αργά και να απολαμβάνετε περισσότερο τα γεύματά σας:

Μην έχετε περισπασμούς: Το να τρώτε μπροστά στην τηλεόραση, ενώ κάνετε scroll στο τηλέφωνό σας ή ενώ οδηγείτε, μπορεί να σας οδηγήσει στο να τρώτε πολύ γρήγορα. Αντ' αυτού, είναι καλύτερο να επικεντρωθείτε στο γεύμα σας και στην απόλαυσή του με φίλους και την οικογένειά σας.

Μην πεινάτε υπερβολικά: Όταν περιμένετε πολλή ώρα για να φάτε, έχετε την τάση να καταβροχθίζετε φαγητό για να καταστείλετε γρήγορα το αίσθημα της πείνας.

Τρώτε με επίγνωση: Η συνειδητή διατροφή σάς επιτρέπει να δίνετε προσοχή στο φαγητό σας (αντί σε άλλους περισπασμούς). Χρησιμοποιήστε όλες τις αισθήσεις σας για να εκτιμήσετε την εμφάνιση, την υφή, τη μυρωδιά και τη γεύση κάθε μπουκιάς. Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεστε για να απολαύσετε πραγματικά αυτό που τρώτε.

Αφήστε κάτω το πιρούνι σας ανάμεσα στις μπουκιές: Αν δεν λειτουργεί τίποτα άλλο, προτείνω να χρησιμοποιήσετε μερικά κόλπα που θα επιβραδύνουν σωματικά τον ρυθμό σας. Δοκιμάστε να αφήσετε κάτω το πιρούνι σας ανάμεσα σε κάθε μπουκιά, να φάτε με το μη κυρίαρχο χέρι σας ή χρησιμοποιώντας ξυλάκια.

Μπορεί να εκπλαγείτε από το πόσο περισσότερο απολαμβάνετε το φαγητό σας όταν επιβραδύνετε τον ρυθμό του φαγητού σας — και πόσο καλύτερα αισθάνεστε επίσης.