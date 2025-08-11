Οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες μπορούν να απολαμβάνουν μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα καθημερινά χωρίς παρενέργειες.

Η κανέλα προέρχεται από τον φλοιό διαφόρων ειδών δέντρων κανέλας. Έχει χρησιμοποιηθεί ως μπαχαρικό και φαρμακευτικό φάρμακο εδώ και χιλιάδες χρόνια και όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένα αρωματικό και ευέλικτο συστατικό σε γλυκές και αλμυρές συνταγές. Επίσης έχει μελετηθεί για τα θεραπευτικά της αποτελέσματα, από τη μείωση του σακχάρου και της χοληστερόλης στο αίμα έως τη μείωση της φλεγμονής . Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει στομαχικά προβλήματα, ηπατική βλάβη ή να αλληλεπιδράσει με φάρμακα. Το πώς σας επηρεάζει εξαρτάται από τον τύπο, όπως η Κεϋλάνη ή η Cassia, και από το αν παρασκευάζεται από τον φλοιό, τα φύλλα ή τις ρίζες.

7 σοβαρές παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωση κανέλας

Βλάβη στο ήπαρ

Η κανέλα Cassia περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται κουμαρίνη και η οποία μπορεί να βλάψει το συκώτι. Δεν είναι συνηθισμένο, καθώς τα επίπεδα κουμαρίνης συνήθως δεν είναι αρκετά υψηλά για να προκαλέσουν βλάβη. Ωστόσο, ορισμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ηπατική νόσο, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα σε αυτήν. Υπάρχουν επίσης αναφορές περιστατικών ηπατίτιδας (φλεγμονή του ήπατος) σε άτομα που λαμβάνουν τόσο συμπληρώματα κανέλας όσο και στατίνες (φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη).

Πληγές στο στόμα

Η παρατεταμένη επαφή με κανέλα στο στόμα, ίσως από καραμέλες, τσίχλες ή ακόμα και οδοντόκρεμα, μπορεί να προκαλέσει στοματικές πληγές (στοματίτιδα κανέλας) σε ορισμένα άτομα.

Ερεθισμός του δέρματος

Είναι σπάνιο, αλλά υπάρχουν αναφορές για δερματίτιδα εξ επαφής από έκθεση σε κανέλα στη βιομηχανία τροφίμων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξάνθημα και κνησμό. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ερεθισμό του δέρματος μετά από κατανάλωση τσαγιού βοτάνων με μεγάλη ποσότητα κανέλας, καθώς και κολπικών υπόθετων που περιέχουν έλαιο κανέλας.

Αλλεργική αντίδραση

Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι πιθανό να έχετε αλλεργία στην κανέλα . Τα σημάδια και τα συμπτώματα μιας αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

Δακρυσμένα μάτια

Φτέρνισμα, καταρροή

Βήχας

Κνίδωση

Στομαχικές διαταραχές, διάρροια

Πρήξιμο

Πόνοι στο στήθος

Δυσκολία στην αναπνοή

Αναφυλαξία , μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Έρευνες δείχνουν ότι μια ένωση στην κανέλα που ονομάζεται κινναμαλδεΰδη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μεταβολίζει ορισμένα φάρμακα, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά. Ο φλοιός κανέλας Cassia περιέχει επίσης υψηλά επίπεδα κουμαρίνης, η οποία δρα ως αντιπηκτικό. Για αυτόν τον λόγο, η λήψη μεγάλης ποσότητας κανέλας μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά. Μέτριες ποσότητες είναι απίθανο να προκαλέσουν πρόβλημα. Ωστόσο, η λήψη μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να επηρεάσει φάρμακα όπως:

Φάρμακα υποστρώματος CYP450 2A6, 2C9, 2D και 3A4

Στατίνες

Πιογλιταζόνη (ένα αντιδιαβητικό φάρμακο)

Πεπτικά προβλήματα

Η υπερβολική κατανάλωση κανέλας μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά προβλήματα σε ορισμένα άτομα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πόνος στο στομάχι

Καούρα

Ναυτία

Δυσκοιλιότητα

Διάρροια

Προβλήματα στους πνεύμονες

Οι περισσότεροι δεν θα εμφανίσουν πνευμονικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση κανέλας σε κανονικές ποσότητες. Αλλά η κατανάλωση απλής τριμμένης κανέλας ή κανέλας σε σκόνη πολύ γρήγορα μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, εμετό και αίσθημα καύσου στο στόμα, το λαιμό και τη μύτη. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ρινορραγίες, εμετό και σφίξιμο στο στήθος. Σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα με άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα. Η τυχαία εισπνοή κανέλας στους πνεύμονες μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικά για τη ζωή προβλήματα, όπως:

Φλεγμονή των πνευμόνων

Πνευμονία

Κατάρρευση πνεύμονα

Όταν χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης, οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες δεν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να καταναλώσουν υπερβολική ποσότητα κανέλας. Ωστόσο, όσοι τη λαμβάνουν ως συμπλήρωμα θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται πρώτα τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Πόση κανέλα είναι υπερβολική

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνιστώμενη ημερήσια δόση για την κανέλα. Μισό κουταλάκι του γλυκού ή λιγότερο κανέλας ημερησίως θεωρείται πολύ ασφαλές και είναι απίθανο να προκαλέσει παρενέργειες. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από το προϊόν κανέλας, τα υποκείμενα προβλήματα υγείας και τυχόν φάρμακα που παίρνετε. Για παράδειγμα, ένα μέσο κουταλάκι του γλυκού κανέλας Cassia την ημέρα θα περιείχε αρκετή κουμαρίνη για να αυξήσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης, ειδικά εάν έχετε ήδη ηπατική νόσο. Τα παιδιά μπορεί επίσης να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων από την κανέλα Cassia, ακόμη και σε μικρότερες ποσότητες.

Η κανέλα προσφέρει οφέλη για την υγεία;

Η κανέλα έχει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες που μπορεί να ωφελήσουν τη συνολική υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι η κανέλα μπορεί να βοηθήσει ως εξής:

Σταθεροποιεί το σάκχαρο στο αίμα

Μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων σε άτομα με διαβήτη τύπου 2

Μειώνει τη φλεγμονή που προκαλείται από την παχυσαρκία

Διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και ανακουφίζει από την ένταση λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης

Ισορροπεί τα βακτήρια του εντέρου και βελτιώνει την πέψη

Προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αρκετή έρευνα υψηλής ποιότητας που να υποστηρίζει τη χρήση της για οποιαδήποτε συγκεκριμένη πάθηση. Υπάρχει επίσης έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση, τη δοσολογία ή τους τύπους κανέλας που μπορεί να είναι χρήσιμοι για συγκεκριμένες παθήσεις .

Πώς να χρησιμοποιήσετε την κανέλα με ασφάλεια

Η κανέλα είναι γενικά ασφαλής στις ποσότητες που συνήθως βρίσκονται στα τρόφιμα, ακόμα και όταν πασπαλίζετε λίγο περισσότερο. Μισό κουταλάκι του γλυκού την ημέρα είναι ασφαλές και είναι απίθανο να προκαλέσει παρενέργειες στους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, ο τύπος κανέλας και τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούνται μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα σας. Αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να μην είναι σαφείς στις ετικέτες των προϊόντων. Οι υπερβολικές ποσότητες κανέλας Cassia μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Συζητήστε με έναν γιατρό πριν πάρετε συμπληρώματα κανέλας ή αυξήσετε την πρόσληψη κανέλας πέρα από τις κανονικές ποσότητες, ειδικά εάν έχετε ηπατική νόσο ή λαμβάνετε φάρμακα που μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την κανέλα.Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα καθημερινά χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.