Αυτό το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις στιλιστικές επιλογές, από αέρινες λινές και tailored βερμούδες μέχρι τα κλασικά σορτς και τα πολυσυζητημένα jorts.

Κάθε είδος σορτς αποτελεί go -to κομμάτι του καλοκαιριού και φυσικά υπάρχει σε κάθε γυναικεία καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, πώς θα φορέσεις όμως τα αγαπημένα σου jorts για να δείχνεις πάντα στιλάτη και αέρινη στις διακοπές σου χωρίς να χάσεις λεπτό την ευελιξία σου;

Δες παρακάτω πέντε στιλάτους τρόπους για να φορέσεις τα jorts στις διακοπές για updated εμφανίσεις.

5 τρόποι να φορέσεις τα jorts στις διακοπές σου και να είσαι πάντα στιλάτη

Με λευκό top

Αν θες να είσαι κομψή και δροσερή ταυτόχρονα, δοκίμασε να συνδυάσεις το jean short σου με ένα λευκό στιλάτο top και ένα ζευγάρι πέδιλα. Είναι η ιδανική επιλογή για μια απογευματινή βόλτα στο νησί ή ένα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα.

Oversized πουκάμισο

Για ένα ultra chic αποτέλεσμα συνδύασέ το με ένα λινό, oversized πουκάμισο, ιδανικό για τις μέρες που θέλεις να είσαι casual αλλά προσεγμένη στις διακοπές σου.

Με cowboy boots

Οι cowboy boots έχουν γίνει το αγαπημένο κομμάτι των γυναικών για αυτό το καλοκαίρι και ναι, μπορείς να τις φορέσεις με το jean short σου για μια πιο rock και εκκεντρική εμφάνιση. Επέλεξε είτε ένα t-shirt είτε ένα απλό τοπ με λεπτή τιράντα και δεν θα το μετανιώσεις.

Με γιλέκο

Ένα γιλέκο με ένα denim short μπορεί να δημιουργήσει το πιο ενημερωμένο και κομψό καλοκαιρινό outfit. Κράτησε μια μεγάλη raffia τσάντα και φόρεσε statement γυαλιά ηλίου για τις βόλτες στο νησί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Με ένα oversized λινό blazer

Το καλοκαίρι στο νησί θα χρειαστείς ένα ελαφρύ πανωφόρι για τα μελτέμια του Αυγούστου, τι πιο στιλάτο λοιπόν από ένα λινό blazer σε απαλή απόχρωση πάνω από το jort σου; Επέλεξε να το ταιριάξεις με σαγιονάρες ή με φλατ σανδάλια.

