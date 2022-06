H Naomi Campbell αποκαλύπτει ότι στα 52 της λατρεύει μια πιο minimal skincare ρουτίνα

Η Naomi Campbell λατρεύει να περιποιείται την επιδερμίδα της αλλά όπως εξομολογείται όσο μεγαλώνει χρησιμοποιεί και λιγότερα skincare προϊόντα δημιουργώντας μια minimal ρουτίνα ομορφιάς

Το super model συνεχίζει να δέχεται προτάσεις και να κλείνει την μία καμπάνια μετά την άλλη. Η ίδια φωτογραφήθηκε για τη Vogue και μίλησε για τα μυστικά ομορφιάς της που πλέον έχουν αλλάξει.

Η ίδια αποκάλυψε ότι αισθάνεται άνετα με το δέρμα της, αφού έχει υιοθετήσει τόσο στην περιποίηση της επιδερμίδας και makeup routine της το «less is more».

«Όταν ήμουν νεότερη και ξεκίνησα το modeling, φορούσα όσο το δυνατόν περισσότερο μακιγιάζ. Σχεδόν σαν μάσκα. Τώρα, νιώθω εντελώς το αντίθετο. Νιώθω σαν να έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι καλύτερο να φοράω όσο το δυνατόν λιγότερο μακιγιάζ. Έτσι μπορείτε να με δείτε. Δεν θέλω να είμαι πίσω από μια μάσκα. Θέλω να με δει ο κόσμος και να με νιώσει. Να δει τις εκφράσεις μου».

Μάλιστα, συνδύασε αυτή της την επιλογή με το γεγονός ότι έγινε μητέρα, κάτι που ήθελε πολύ. Η μητρότητα λοιπόν ενδυνάμωσε τη πεποίθησή της για minimal skincare. «Προφανώς θέλω να φροντίζω τον εαυτό μου, γιατί θέλω να είμαι κοντά στην κόρη μου όσο περισσότερο μπορώ, ήμουν ήδη σε αυτό το δρόμο και πιστεύω ότι είμαι μητέρα το έχει βελτιώσει». Η Naomi δηλώνει υπέρμαχος του skincare και καθόλου άδικα αφού βλέπει στην επιδερμίδα της αποτελέσματα.

«Λατρεύω τη λάμψη και όταν το δέρμα μου δείχνει δροσερό και φρέσκο. Καθώς μεγαλώνουμε, less is best και είναι καλύτερο να έχετε ένα ενυδατωμένο δέρμα σε αντίθεση με μια ματ βάση».

Εμείς κρατάμε τη συμβουλή της Naomi που σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά πώς να διατηρεί την επιδερμίδα της όμορφη και γεμάτη ζωντάνια.



