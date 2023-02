Τι κάνουν οι Γαλλίδες στα 50 και έχουν νεανική επιδερμίδα;

Μερικά skincare tips που καλό είναι να ακολουθήσουμε

Οι Γαλλίδες μετά τα 50 συνεχίζουν να ακτινοβολούν υγεία και φρεσκάδα. Η ισορροπία, το μέτρο και η απλότητα είναι μερικές έννοιες που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να εφαρμόσουν τόσο στο στιλ τους όσα και στα καθημερινά τους beauty looks. Eίναι λάτρεις του skincare και από μικρές μαθαίνουν πώς να φροντίζουν σωστά το δέρμα τους. Το αποτέλεσμα; Ο χρόνος του συμπεριφέρεται με ευγένεια.

Η Juliette Levy-Cohen, ιδρύτρια της «Oh My Cream» αναφέρει στο The Telegraph: «Οι Γαλλίδες έχουν ένα καλά μελετημένο "καθεστώς" ομορφιάς που τo έχουν κληρονομήσει από τις μητέρες τους. Το skincare τους πρέπει να είναι γρήγορο και αποτελεσματικό χρησιμοποιώντας μόνο δοκιμασμένα προϊόντα. Δεν είναι πολύ καλές στο να δοκιμάζουν νέα πράγματα – όταν βρίσκουν ότι κάτι λειτουργεί, επιμένουν». Το μότο τους είναι ξεκάθαρα το «less is more» και δεν λείπει από την ρουτίνα τους ένα ποιοτικό καθαριστικό, μια ενυδατική κρέμα και μια μάσκα. Et voila!

H θρύλος των καλλυντικών Terry de Gunzburg (ιδρυτής της μάρκας μακιγιάζ και περιποίησης By Terry και δημιουργός του Touche Eclat της YSL) συμφωνεί: «Ξεκινάει από τις μητέρες μας. Θυμάμαι τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου να μου λένε πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζω το δέρμα μου κάθε βράδυ. Μια Γαλλίδα δεν πηγαίνει για ύπνο χωρίς να κάνει ντεμακιγιάζ. Νομίζω ότι έχουμε και εμμονή με την ενυδάτωση μετά από κάποια ηλικία. Και οι περισσότερες Γαλλίδες γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ ενυδάτωσης και θρέψης. «Επίσης, αγαπάμε μια εβδομαδιαία μάσκα – και αν δεν έχετε μάσκα, ένας καλός ορός ενυδάτωσης μπορεί να λειτουργήσει.

«Ένα κόλπο που μου αρέσει είναι να εφαρμόζω μια επιπλέον στρώση serum το βράδυ και να κοιμάμαι σε αυτό αντί να κάνω μάσκα».

Η Dr Marine Vincent, ιδρύτρια του The French Pharmacy στο Marylebone του Λονδίνου συμφωνεί ότι η εβδομαδιαία μάσκα είναι γαλλική υπόθεση, «ειδικά αν ζείτε σε μια πόλη όπου η ρύπανση θα φράξει τους πόρους είναι απαραίτητο βήμα».

Η ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Camille Joly, με έδρα το Λονδίνο, τονίζει ότι: «Η αβίαστη γαλλική αισθητική του να φαίνεσαι όσο το δυνατόν πιο φυσική απαιτεί στην πραγματικότητα αρκετή συντήρηση – οι Παριζιάνες επισκέπτονται πολύ συχνά το κομμωτήριο. Οι φίλες μου πηγαίνουν κάθε τρεις εβδομάδες για ένα φρεσκάρισμα. Αλλά ποτέ δεν επιλέγουν να κάνουν extreme αλλαγές».

