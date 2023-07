Βιταμίνη C: Πώς δρα και σε ποια ηλικία πρέπει να την χρησιμοποιήσεις στη ρουτίνα σου

Μάθε τα πάντα για τη βιταμίνη C

Μπορεί να έχεις διαβάσει ότι η βιταμίνη C πρέπει να είναι το πρώτο βήμα στην καθημερινή σου ρουτίνα περιποίησης, αλλά η δερματολόγος Άννα Σανταμαρίνα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ξανασκεφτείς την καθημερινή εφαρμογή, επειδή ορισμένες φόρμουλες βιταμίνης C διαρκούν περισσότερο από άλλες. «Η καθαρή βιταμίνη C δημιουργεί μια δεξαμενή στο δέρμα»,τονίζει. «Μπορεί να συσσωρευτεί για έως και τρεις ή τέσσερις ημέρες, επομένως η καθημερινή χρήση δεν θα ήταν απαραίτητη, εφόσον η Βιταμίνη C έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά».

Όπως σημειώνει στην British Vogue, αυτό δεν μπορεί να γίνει με όλα τα σκευάσματα: πρέπει να είναι ένα προϊόν με 10 έως 15% ασκορβικό οξύ σε pH 3,5 ή χαμηλότερο. «Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συσσωρευτεί στους ιστούς για έως και τέσσερις ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα», αναφέρει. Στην πραγματικότητα, η μελέτη «Topical L-Ascorbic Acid: Percutaneous Absorption Studies», που διεξήχθη από τον γιατρό Σέλντομ Πίνελ, διαπίστωσε ότι ένα ασκορβικό οξύ 15% που διαμορφώθηκε σε pH 3,2 είχε χρόνο ζωής στο δέρμα περίπου τεσσάρων ημερών.

Οι ειδικοί συνιστούν ορό υψηλότερο από 8%, με χρυσό πρότυπο περίπου 12%, αλλά η Άννα Σανταμαρίνα υπογραμμίζει ότι το pH πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. «Η συγκέντρωση δεν είναι πάντα το πιο σημαντικό πράγμα, ούτε είναι αυτό που κάνει το δραστικό συστατικό περισσότερο ή λιγότερο βιοδιαθέσιμο και αποτελεσματικό», συνεχίζει. «Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων όπως το pH και η αντηλιακή προστασία. Το κύριο μειονέκτημα της καθαρής βιταμίνης C είναι η αστάθειά της.»

Αν επιλέξεις μια αμπούλα (ένα σφραγισμένο φιαλίδιο που περιείχε υγρό) ή έναν ορό με βιταμίνη C με 10 έως 15% ασκορβικό οξύ σε pH 3,5 ή χαμηλότερο, θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αυτό το δραστικό συστατικό μαζί με άλλα για να βοηθήσεις στην προστασία του δέρματος. Μια επιλογή για εκείνες τις μέρες που δεν χρησιμοποιείς βιταμίνη C είναι η χρήση νιασιναμίδης. «Είναι αντιοξειδωτικό και επίσης βελτιώνει τον τόνο του δέρματος». Επιπλέον, είναι εξαιρετικό για όλους τους τύπους δέρματος και είναι αντιφλεγμονώδες.

Pexels

Αν και είναι ένα δημοφιλές συστατικό, η βιταμίνη C δεν είναι για όλους. Υπάρχουν και άλλες αντιοξειδωτικές φόρμουλες που μπορούν να βοηθήσουν με παρόμοιο τρόπο. «Η καλή φήμη της βιταμίνης C είναι πράγματι δικαιολογημένη, αλλά δεν λειτουργεί σε όλους το ίδιο καλά. Φυσικά, μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικές φόρμουλες που να κάνουν καλύτερη δουλειά στο δέρμα σας».

Ακόμη, κάτι που πρέπει να γνωρίζεις για την εφαρμογή της είναι ότι (εφόσον σου λειτουργεί) μπορείς να την απλώσεις τόσο το πρωί όσο και το βράδυ.

«Το πρωί, είναι ένα εξαιρετικό αντιοξειδωτικό ικανό να απορροφήσει τη βλάβη που προκαλούν οι ακτίνες UV στο δέρμα», λέει η Santamarina. «Ο συνδυασμός ασκορβικού οξέος 15% με βιταμίνη Ε μειώνει την εμφάνιση ηλιακού εγκαύματος. Η βιταμίνη C μπορεί επίσης να προστατεύσει το δέρμα από τη ρύπανση της πόλης.»

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη βιταμίνη C είναι η σταθερότητά της, που σημαίνει ότι αν δεν έχει πολύ σταθερή σύνθεση, μπορεί εύκολα να οξειδωθεί. «Όταν η βιταμίνη C γίνεται πορτοκαλί, είναι επειδή έχει οξειδωθεί - και αν είναι καφέ, ήρθε η ώρα να την απορρίψετε», εξηγεί.

Τέλος, η Άννα Σανταμαρίνα συνιστά τη χρήση της βιταμίνης C από την ηλικία περίπου των 25 ετών και μετά. «Όταν τα ένζυμα που αποδομούν το κολλαγόνο αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται - και μια καλή βιταμίνη C μας βοηθά να διεγείρουμε τη σύνθεση».

Παρακάτω, συγκεντρώνουμε μερικά από τα καλύτερα προϊόντα βιταμίνης C για προστασία, λάμψη και ομοιομορφία του τόνου της επιδερμίδας: