Best of: Τα gel καθαρισμού που θα κάνουν τo πρόσωπο σου λείο και λαμπερό

Τα gel καθαρισμού που αξίζει να βάλεις στην ρουτίνα σου

Τα gel καθαρισμού θα αναβαθμίσουν το καθημερινό σου skincare. Ένα είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις το πρωί μόλις ξυπνήσεις και το τελευταίο πριν κοιμηθείς και αυτό δεν είναι άλλο από τον καθαρισμό προσώπου. Ο καθαρισμός προσώπου είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία της επιδερμίδας. Πολλές γυναίκες μάλιστα θεωρούν πως δεν χρειάζεται να γίνεται αν δεν έχει προηγηθεί μακιγιάζ και πως αρκεί ένας βραδινός καθαρισμός με κάποιο καθαριστικό προσώπου.

Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Ο καθαρισμός προσώπου πρέπει να γίνεται κάθε μέρα, ιδανικά πρωί και βράδυ, ανεξάρτητα από το μακιγιάζ. Δεν είναι τυχαίο που τα brands λανσάρουν καθαριστικά προσώπου για όλους τους τύπους της επιδερμίδας. Φυσικά με τα σωστά καθαριστικά προσώπου, ο καθαρισμός απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Για παράδειγμα, αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα και χρησιμοποιείς κάποιο gel καθαρισμού, τότε αυτό ρυθμίζει από κοινού με τα άλλα καθαριστικά την λιπαρότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας σου.

Μην ξεχνάς ότι το σωστό skincare περιλαμβάνει και την απολέπιση καθώς και την ενυδατική μάσκα, πριν την κρέμα προσώπου.

Βρες παρακάτω τα 5 top καθαριστικά gel για να κάνεις το δέρμα σου να λάμπει από καθαριότητα:

KORRES GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙ - Βρες το εδώ.

Δροσιστικό gel καθαρισμού, ιδανικό για νεανικό δέρμα με ατέλειες. Απομακρύνει αποτελεσματικά μακιγιάζ, ρύπους, λιπαρότητα και καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, χαρίζοντας λείο και ισορροπημένο δέρμα. Εμπλουτισμένη με: ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΟΔΙΟΥ - Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και τανίνες, μειώνει την εμφάνιση των πόρων και χαρίζει λαμπερή επιδερμίδα.

Lancaster Purifying Express Cleanser -Βρες το εδώ.

Καθαριστικό προσώπου βιώσιμης προέλευσης all in one με άνθη που καταπραΰνουν, αμαμηλίς που καθαρίζει και μελισσόχορτο για απαλότητα. Αφαιρεί το μακιγιάζ σε πρόσωπο και μάτια και απομακρύνει τους ρύπους γρήγορα και αποτελεσματικά. Ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους τύπους δέρματος.

LA ROCHE POSAY EFFACLAR CLEANSING FOAM GEL - Βρες το εδώ.

Αφρώδες gel καθαρισμού για το μικτό-λιπαρό δέρμα. Το Effaclar Cleansing Foaming Gel καθαρίζει απαλά το δέρμα χάρη στα καθαριστικά του στοιχεία που έχουν επιλεγεί για να σέβονται το λιπαρό και ευαίσθητο δέρμα. Απομακρύνει τα ξένα σώματα και το πλεονάζον σμήγμα, αφήνοντας το δέρμα καθαρό και δροσερό. Περιέχει το καταπραϋντικό, αντι-ερεθιστικό ιαματικό νερό της Roche-Posay.

GARNIER BIO CLEANSING GELL LEMONGRASS - Βρες το εδώ.

Εμπλουτισμένο με βιολογικό νερό κενταύριας, φυτική γλυκερίνη και αναζωογονητικό άρωμα 100% φυσικής προέλευσης με φυτικές νότες, αυτό το gel καθαρισμού Bio Lemongrass απομακρύνει τη λιπαρότητα, τη σκόνη και τους ρύπους, χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα.

CLINIQUE ANTI-BLEMISH SOLUTIONS CLEANSING GEL - Βρες το εδώ.

Καθαριστικό προσώπου για αποτελέσματα ισάξια με κορυφαία θεραπευτική αγωγή. Ξεκινά άμεσα τη δράση από την πρώτη στιγμή που θα το εφαρμόσετε. Προλαμβάνει την εμφάνιση νέων ανεπιθύμητων σημαδιών από σπυράκια. Κάντε την υγιή επιδερμίδα τρόπο ζωής.