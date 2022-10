Σερβιτόροι ντυμένοι Power Rangers, σώζουν γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από άνδρα σε εστιατόριο

O άντρας μπήκε μέσα στο εστιατόριο με πρόθεση να πνίξει την γυναίκα και οι Power Rangers σερβιτόροι κατάφεραν να τη σώσουν από τα χειρότερα και να παραδώσουν τον δράστη στην αστυνομία

Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη στην Καλιφόρνια, όταν σερβιτόροι, οι οποίοι είχαν ντυθεί με τις στολές των τηλεοπτικών ηρώων Power Rangers, έγιναν και στην πραγματική ζωή ήρωες, σώζοντας μια γυναίκα από τα χέρια ενός επικίνδυνου άντρα.

Το όλο περιστατικό τραβήχτηκε σε βίντεο από έναν πελάτη, που βρισκόταν στο εστιατόριο. Ήταν την περασμένη Παρασκευή λίγο πριν τις 9, όταν μια γυναίκα μπήκε τρέχοντας στο εστιατόριο, προσπαθώντας να ξεφύγει από τα χέρια ενός άντρα, ο οποίος την κυνηγούσε κυριολεκτικά για να την πνίξει. Τότε εκείνη μπήκε τρέχοντας μέσα στο εστιατόριο να σωθεί και ο άντρας την πρόλαβε, ξεκινώντας να την πιάνει από τον λαιμό μέσα στο εστιατόριο.

Χωρίς να χάσουν πολύ χρόνο και συνειδητοποιώντας τι ακριβώς έχει συμβεί, οι ντυμένοι Power Rangers σερβιτόροι, έπεσαν επάνω στον άντρα που έκανε τη επίθεση και κατάφεραν να τον τραβήξουν μακριά από την γυναίκα, κρατώντας τον ακινητοποιημένο μέχρι να έρθει η αστυνομία.

The craziest thing just happened at dinner. I’m at a ramen shop owned by Thai people in Oakland dressed as power rangers, when a woman comes rushing in saying she wasn’t safe—and a man came running in after her and puts her in a chokehold.