Ήξερες πως μπορείς να μετατρέψεις το παλιό σου κινητό σε κάμερα ασφαλείας;

Κι όμως, μπορείς να το μεταμορφώσεις σε μια νέα κάμερα ασφαλείας για το σπίτι σου

Αν αγόρασες πρόσφατα κάποιο iPhone και δεν ξέρεις τι να κάνεις με το παλιό σου κινητό, υπάρχει μια αρκετά «προστατευτική» λύση. Μπορείς να το μετατρέψεις σε κάμερα ασφαλείας αρκεί το smartphone που σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις ξανά, να είναι σε σωστή κατάσταση λειτουργίας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επαναχρησιμοποιήσετε τα παλιά σου τηλέφωνα, είτε πρόκειται για Android είτε για iPhone αλλά ένας από τους πιο χρήσιμους τρόπους είναι να χρησιμοποιήσεις το παλιό σου τηλέφωνο ως κάμερα ασφαλείας για το σπίτι σου. Αν αναρωτιέσαι πώς να το κάνεις, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Εγκατάστησε μια εφαρμογή κάμερας ασφαλείας στο παλιό σου smartphone.

Βήμα 2: Επίλεξε ένα σημείο όπου θέλεις να τοποθετήσεις την κάμερα του τηλεφώνου του.

Βήμα 3: Τοποθέτησε και ρύθμισε τη νέα κάμερα ασφαλείας.

