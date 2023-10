Mira Me Athens: Βρήκαμε την ταράτσα που θα πηγαίνουμε για after work drinks όλο τον χειμώνα

Για ευφάνταστα κοκτέιλ, αλλά και γεύσεις που μας παρασύρουν σε ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό ταξίδι, το rooftop του Mira Me Athens μετατρέπεται στο place to be κάθε εποχή του χρόνου.

Η αλήθεια είναι πως για κάποιο λόγο έχουμε συνδέσει τις ταράτσες της Αθήνας με το καλοκαίρι. Τα κοκτέιλ και οι δημιουργικές γεύσεις με θέα την Ακρόπολη, όμως, δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο μιας και μόνο εποχής του χρόνου. Τουλάχιστον όχι στο rooftop του Mira Me Athens στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Θα το βρεις στην οδό Ερμού, ανάμεσα στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησείο και στην πλατεία Μοναστηρακίου, στον τελευταίο όροφο ενός ανακαινισμένου κτιρίου του Μεσοπολέμου με μια μεγάλη τζαμαρία. Το Mira Me Athens Boutique Hotel είναι ένα μικρό και κομψό ξενοδοχείο που έχει καταφέρει να ενώσει το χθες με το σήμερα. Διαθέτει επτά δωμάτια, το καθένα με το δικό του μπαλκόνι, τα οποία «συνομιλούν» με την ιστορική συνοικία και ξεχωρίζουν για την αισθητική τους.

Ο γαστρονομικός του θησαυρός βρίσκεται στην ταράτσα. Όταν περνάς το κατώφλι του Mira Me Athens, διαπιστώνεις ότι είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό εστιατόριο. Είναι μια πύλη που σε μεταφέρει σε μια μαγευτική γαστρονομική οδύσσεια.

Το πραγματικό ταξίδι ξεκινά από το πιάτο. Υπό την καθοδήγηση του Άρη Ρούσσου και με την άρτια εκτέλεση του Γρηγόρη Μπονιάκου, η κουζίνα του Mira Me μεταμορφώνεται σε ένα εργαστήριο δημιουργικότητας.

Διαλέγοντας εκλεκτές πρώτες ύλες από μικρούς ελληνικούς παραγωγούς και κοιτώντας με νοσταλγία τις παραδοσιακές συνταγές, αυτή η εξαιρετικά δημιουργική ομάδα προσφέρει πιάτα που είναι ταυτόχρονα γνώριμα και καινοτόμα.

Φαντάσου τη λεπτότητα των Γαλλικών τεχνικών συνδυασμένη με την φρεσκάδα της Δανικής κουζίνας, όλα αυτά αναμεμειγμένα με την πλούσια παράδοση της ελληνικής γαστρονομίας.

Αποτέλεσμα; Πιάτα που συγκινούν, που αφηγούνται ιστορίες, που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν.

Μην ξεχνάμε, όμως, τα κρασιά και τα κοκτέιλ. Η λίστα των κρασιών, επιμελημένη με αγάπη και γνώση, προσφέρει μια ευρεία ποικιλία από ελληνικά κρασιά, ενώ η λίστα των κοκτέιλ είναι πραγματικό έργο τέχνης, που εγγυάται μοναδικές γευστικές απολαύσεις.

Το Mira Me Athens δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο συνάντησης για γευστικές ανακαλύψεις, για αναμνήσεις που χτίζονται και για στιγμές που παραμένουν αξέχαστες.

Το μεγάλο ατού της ταράτσας, όμως, είναι το γεγονός πως είναι προστατευμένη περιμετρικά, ώστε να απολαμβάνεις την υπέροχη θέα που προσφέρει ακόμη και με κρύο καιρό.

Απ’ ότι φαίνεται, βρήκαμε το ιδανικό rooftop για τις after work εξόδους μας με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα τον φετινό χειμώνα.

Mira Me Athens, Ερμού 118, Αθήνα (τηλ. 215 2151930 – 215 2151931)