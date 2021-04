Oscars: Οι πιο αστείες στιγμές που θυμόμαστε μέχρι σήμερα

Τα Oscars είναι η μεγαλύτερη βραδιά της χρονιάς για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, τα οποία προσφέρουν θέαμα, μόδα, λάμψη, αλλά και πολύ γέλιο!

Μπορεί τα Oscars να είναι από τις πιο σημαντικές βραδιές για τον καλλιτεχνικό κόσμο, παράλληλα όμως μας έχουν προσφέρει άφθονες στιγμές γέλιου και παραφροσύνης.

Κι ενώ τα φετινά βραβεία να είναι ίσως λίγο διαφορετικά λόγω της πανδημίας Covid-19, ευελπιστούμε για νέες τέτοιες στιγμές που θα καταφέρουν να μπουν στη λίστα μας!

Όλοι έμειναν έκπληκτοι κατά τη διάρκεια των βραβείων του 1974 όταν ένας άνθρωπος με το όνομα Robert Opal έτρεξε γυμνός μπροστά από τον David Niven, καθώς η Elizabeth Taylor ήρθε για να ανακοινώσει την Καλύτερη Ταινία.

Οι τηλεθεατές ήταν ενθουσιασμένοι όταν η Ellen DeGeneres παρέδωσε πίτσα στα μέσα της εκπομπής του 2014, στην οποία ήταν οικοδεσπότης, (μία από τις καλύτερες στην ιστορία μάλιστα). Ο Brad Pitt ήταν εκεί και εκτέλεσε χρέη pizza boy!

Όταν ο Palance κέρδισε το Όσκαρ για τον Καλύτερο Β' Ηθοποιό για την κωμωδία City Slickers το 1992, κάλεσε τους παραγωγούς του Χόλυγουντ να χρησιμοποιήσουν πιο μεγάλους ηλικιακά ηθοποιούς για γηραιότερους ρόλους, (αντί να βάζουν μακιγιάζ σε νεότερους ηθοποιούς). Για να δείξει την πεποίθησή του, έκανε μερικά push-ups - συμπεριλαμβανομένων μερικών που ήταν με ένα μόνο χέρι.

Η Melissa Leo ήταν πολύ ενθουσιασμένη που κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης B' Ηθοποιού για τον ρόλο της στο The Fighter - τόσο πολύ που... είπε κάτι ακατάλληλο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη για την προσβολή των θεατών.

Ο master της κινηματογραφικής αγωνίας ήταν υποψήφιος για πέντε Όσκαρ κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, αλλά ο Hitchcock δεν κέρδισε ποτέ μέχρι το 1968. Αντί να κερδίσει όμως μία από τις παραδοσιακές κατηγορίες της Ακαδημίας, του απονεμήθηκε το βραβείο Irving G. Thalberg Memorial Award, το οποίο είναι τιμητικό για τους σκηνοθέτες. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος με αυτό και έτσι έδωσε μία από τις συντομότερες ομιλίες αποδοχής στην ιστορία του Όσκαρ: Ένα απλό «ευχαριστώ».

Παρόλο που η νίκη του Cuba Gooding Jr. για το Jerry Maguire το 1997 δεν ήταν ακριβώς μια έκπληξη, η ομιλία αποδοχής του τράβηξε την προσοχή όταν άρχισε να φωνάζει πάνω από την ορχήστρα. Για περίπου ένα λεπτό, φώναζε από τον ενθουσιασμό, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του για όλους καθώς τον έδιωχναν από τη σκηνή.

I wonder why people still discuss dresses at the #Oscar after

Björk's swan dress, 2001. Nobody could ever top that. pic.twitter.com/7HpyLOezcw

— Gebackene Maus (@gebackenemaus) February 28, 2016