12 facts που θα σας σώσουν τη ζωή

Ο κόσμος μας είναι γεμάτος κινδύνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζήσουμε μέσα σε μία πλαστική φούσκα, αγωνιώντας συνεχώς για το αν θα σπάσει. Τη ζωή πρέπει να την απολαμβάνουμε στο έπακρο. Αρκούν μόνο μερικές προφυλάξεις για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίσιμη κατάσταση βρεθεί στο δρόμο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πώς θα γίνει αυτό; Μα φυσικά, διευρύνοντας τις γνώσεις με μερικές χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να μας σώσουν τη ζωή.

O χρήστης του Τik Tok με το όνομα Knowledgesaurus, δημιούργησε μία σειρά βίντεο με τίτλο «Facts that can save your life» στα οποία εξηγεί πως μπορούμε να δραπετεύσουμε από επικίνδυνες καταστάσεις ή τουλάχιστον να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιβίωσης μας. Τα βίντεο είχαν τεράστια απήχηση στην πλατφόρμα και καθένα από αυτά έχει εκατομμύρια προβολές.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε κάποια από τα facts που πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε.

1. Αν ποτέ βρεθείτε θαμμένοι σε χαλάσματα και δεν μπορείτε να βγείτε, μην φωνάξετε. Θα καταλήξετε απλώς να σπαταλήσετε ενέργεια και να χάσετε τη φωνή σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι να αρπάξετε κάτι και να αρχίσετε να το χτυπάτε σε τρία διαστήματα. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί στο να παρατηρούν μοτίβα και οι διασώστες θα αρχίσουν να κινούνται προς τα εσάς. Μόλις τους ακούσετε, μπορείτε να αρχίσετε να φωνάζετε.

2. Αν ο ανεμοστρόβιλος μοιάζει να μην κινείται, τότε κατευθύνεται προς τα εσάς.

3. Πολλά σακίδια έχουν μία ενσωματωμένη κρυφή σφυρίχτρα. Το κούμπωμα με κλιπ πολλών μοντέρνων σακιδίων που προορίζονται για πεζοπορία ή κάμπινγκ έχει αυτήν την ενσωματωμένη σφυρίχτρα.

4. Εάν βρίσκεστε ποτέ στην παραλία και δείτε το νερό να υποχωρεί ή να είναι μακριά από το σημείο που είναι συνήθως, τρέξτε. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι έρχεται τσουνάμι. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν αυτήν την πληροφορία το 2004 και την χρησιμοποίησαν, τρέχοντας μακριά από εκεί και σώζοντας τελικά τη ζωή τους.

5. Εάν δείτε ποτέ τετράγωνα κύματα στο νερό, βγείτε αμέσως. Αυτά τα κύματα δείχνουν την ύπαρξη ισχυρών ρευμάτων κάτω από το νερό που μπορούν να σας τραβήξουν και να σας παρασύρουν.

6. Εάν το αυτοκίνητό σας πέσει ποτέ στο νερό, ανοίξτε αμέσως ένα παράθυρο ή μια πόρτα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, η διαφορά πίεσης είναι πολύ μεγάλη και θα κρατήσει τα πάντα κλειστά και θα πρέπει να περιμένετε έως ότου το αυτοκίνητό σας γεμίσει εντελώς με νερό για να βγείτε.

7. Εάν βρεθείτε ποτέ παγιδευμένοι σε ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα που σας ωθεί μακριά από την ακτή, μην προσπαθήσετε να κολυμπήσετε σε ευθεία γιατί θα σας σπρώξει πάλι μέσα και θα χάσετε ενέργεια. Επομένως, πρέπει να κολυμπήσετε πλαγίως έως ότου βγείτε έξω από το ρεύμα και μετά μπορείτε να κολυμπήσετε προς την κατεύθυνση που θέλετε.

8. Εάν χαθείτε ποτέ ή βρεθείτε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχετε το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά δεν έχετε σήμα, μπορείτε να καλέσετε το 112. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιαδήποτε σύνδεση, είτε είναι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας είτε όχι. Και το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες ή την κάρτα σας. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε, είναι απολύτως δωρεάν να καλέσετε στο 112.

9. Πριν από κάποια φυσική καταστροφή, φροντίστε να γεμίσετε την μπανιέρα σας με καθαρό νερό. Σύμφωνα με το FDA, μετά από μεγάλες καταστροφές, το νερό είτε κόβεται είτε μολύνεται. Οπότε είναι σημαντικό να σιγουρευτείτε ότι θα έχετε πρόσβαση σε αρκετή ποσότητα καθαρού νερού.

10. Εάν κάποιος πέσει σε κρύο νερό και είναι κοντά στην υποθερμία, μην τον βάλετε δίπλα σε φωτιά. Πρέπει να ζεσταθεί σταδιακά. Διαφορετικά θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο και θα μπορούσε να βιώσει κάτι που ονομάζεται «afterdrop». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ροή του αίματός δεν μπορεί να προσαρμοστεί αρκετά γρήγορα σε αυτήν την αλλαγή από υπερβολικά κρύο σε ακραίο ζεστό.

11. Εάν βρίσκεστε κάπου και δεν έχετε το σωστό μέγεθος μπαταρίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρότερη μπαταρία και να τοποθετήσετε αλουμινόχαρτο σε αυτόν τον επιπλέον χώρο ανάμεσα στον πόλο και την υποδοχή και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Το αλουμινόχαρτο θα μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια και θα ολοκληρώσει τη δουλειά με επιτυχία.

12. Αν επιστρέψετε στο αυτοκίνητό σας και δείτε κάτι πάνω στο παρμπρίζ, όπως ένα χαρτονόμισμα, μην το αγγίξετε. Αυτή είναι μια συνηθισμένη μέθοδος για απαγωγή όπου ενώ προσπαθείτε να το πάρετε, έρχονται και σας αρπάζουν από πίσω. Επομένως, μην το πάρετε, απλώς μπείτε μέσα και αρχίστε να οδηγείτε. Από τα πιο συνηθισμένα κόλπα είναι είτε το μπλουζάκι γύρω από τον έναν καθρέφτη ή ένα χαρτονόμισμα στο τζάμι.

