Four Lives: Η νέα σειρά του BBC είναι η αληθινή ιστορία 4 φόνων που καθυστέρησαν να εξιχνιαστούν λόγω ομοφοβίας

Η νέα δραματική σειρά του BBC, Four Lives, που έκανε πρεμιέρα χθες, εξερευνά τους φόνους τεσσάρων ανδρών από τον serial killer και βιαστή, Stephen Port, φέρνοντας στο φως μία από τις πιο σκοτεινές αληθινές υποθέσεις που συνέβησαν ποτέ στην ιστορία.

To πρώτο επεισόδιο του Four Lives προβλήθηκε στις 3 Ιανουαρίου στο BBC One, καθηλώνοντας τους θεατές μέσα από την εξιχνίαση τεσσάρων εγκλημάτων που συνέβησαν σε διάστημα 16 μηνών, από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο Stephen Port, γνωστός κι ως "Grindr killer", έρχεται αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη για τους φόνους των Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth και Jack Taylor. Η δραματική σειρά εστιάζει στις αστοχίες των αστυνομικών αρχών που καθυστέρησαν την εξέλιξη της έρευνας αλλά και τον ακατάπαυστο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων για απόδοση της δικαιοσύνης.

Η σειρά, η οποία γράφτηκε από τους Jeff Pope και Neil McKay, «έχει σκοπό να ρίξει φως στην ιστορία από μια διαφορετική σκοπιά, μέσα από την οπτική της κάθε οικογένειας και των φίλων των τεσσάρων θυμάτων». Θέλει ουσιαστικά να αποκαλύψει όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην έρευνα από βασικά λάθη και ατοπήματα της αστυνομίας.

Μεταξύ άλλων, στο cast του Four Lives, συμμετέχει ο Stephen Merchant που υποδύεται τον Stephen Port, η Sheridan Smith, η οποία κάνει τη Sarah Sak, τη μητέρα του Anthony Walgate και η Jaime Winstone που υποδύεται τη Donna Taylor, μία από τις αδερφές του Jack Taylor.

Το πρώτο επεισόδιο έχει ήδη προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των τηλεθεατών ενώ πολλοί φορτίστηκαν συναισθηματικά κυρίως από τις ιστορίες του 23χρονου Anthony Walgate (Tim Preston) και του 22χρονου Gabriel Kovari (Jakub Svec).

How completely devastating was #FourLives? Sheridan Smith, Stephen Merchant and the entire cast wonderful, and the tone so subtly terrifying. The scene where Gabriel confesses to his neighbour that he doesn’t like Stephen sent shivers down my spine. Heartbreaking January 3, 2022

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχωρίζουν, είναι κι εκείνο που λέει πως είναι «τρομακτικό όταν η αστυνομία ξεχωρίζει ποια θύματα αξίζουν τον χρόνο της βάσει προκαταλήψεων».

It’s frightening how the police choose which victims are worth their time by their own prejudice #FourLives January 3, 2022

I really like that they’ve avoided showing gore & violence and instead give us an insight into who the actual victims were #FourLives — 🤱 (@thoughtsforwhy) January 3, 2022

How brilliant is Stephen Merchant as Stephen Port, great to see him in a serious role. I'm glad the BBC have dramatised this shocking and sad failure by the police. #FourLives pic.twitter.com/w5AKJ42lXi — Codsall Si (@codsallsi) January 3, 2022

Η αληθινή ιστορία πίσω από το Four Lives

Μέσα σε διάστημα 16 μηνών, μεταξύ του 2014 και του 2015, ο Port σκότωσε τέσσερις άνδρες, δίνοντάς τους υπερβολική δόση από τη γνωστή ως "date rape" ναρκωτική ουσία (GHB), μέσα στο σπίτι του στο ανατολικό Λονδίνο. Τα θύματα αφού γνώρισαν τον δολοφόνο τους μέσα από το site γνωριμιών, Grindr, επισκέφθηκαν το διαμέρισμά του στο Barking στο ανατολικό Λονδίνο.

Τα άψυχα σώματά τους βρέθηκαν πεταμένα κοντά στο νεκτροταφείο, που απήχε από το σπίτι του θύτη μόλις 500 μέτρα. Το 2016, o Port καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη αφού αρνήθηκε 29 κατηγορίες εναντίον του. Η μεγαλύτερη βαρύτητα για την καθυστέρηση των ερευνών και της όλης υπόθεσης πέφτει επάνω στην αστυνομία, η οποία καθυστέρησε με «λάθη» τις εξελίξεις.

Για την ακρίβεια, οι θάνατοι των τεσσάρων ανδρών δεν θεωρούνταν ύποπτοι μέχρι τη στιγμή που συνέβη και ο τέταρτος φόνος! Οι οικογένειες των θυμάτων χαρακτήρισαν την υπόθεση ως «μία από τις πιο γνωστές θεσμικές αποτυχίες στη σύγχρονη ιστορία».

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση έφεραν στο φως τα ατοπήματα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τα οποία γνωστοποιήθηκαν αναλυτικά από τις δικαστικές αρχές και εμπόδισαν σημαντικά το έργο των εγκληματολογικών ερευνών όσο ο Port κυνηγούσε τα επόμενα θύματά του.

Σύμφωνα με δικηγόρους των οικογενειών, η καθυστέρηση στην εξέλιξη των τεσσάρων υποθέσεων από πλευράς της αστυνομίας, συνέβη εξαιτίας της ομοφοβίας αφού όπως αποδείχθηκε, οι αρχές αγνοούσαν επιδεικτικά τα στοιχεία που συνέδεαν τους πρώτους φόνους με την ενοχή του Port.