Αν έχεις κάνει το viral κουίζ "Little Miss" στο TikTok, έχουν πάρει και τα προσωπικά σου δεδομένα

Εδώ και λίγες εβδομάδες, ένα από τα κυρίαρχα trends του TikTok είναι τα κουίζ της "Little Miss". Τα δοκιμάσαμε στο σπίτι, τα ξανακάναμε τάση στο γραφείο, τα μοιραστήκαμε με συναδέλφους, γελάσαμε με τους χαρακτηρισμούς αλλά τελικά δεν είναι όσο ακίνδυνα μοιάζουν.

Οι διάσημες καρικατούρες από τον Βρετανό συγγραφέα και εικονογράφο, Roger Hargreaves μάς πάνε δεκαετίες πίσω αλλά τον τελευταίο καιρό έχουν επιστρέψει δυναμικά, εισβάλλοντας σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χωρίς καν να το καταλάβουμε. Little Miss Doing The Most, Mr. Struggling Freelance Artist, Little Miss Trauma Dumps on Close Friends Story είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που σίγουρα έχουμε δει γύρω μας.

Τα δημοφιλή κουίζ για την προσωπικότητά μας, όπως το "Which Little Miss Do I Think You Are? από τη χρήστη vickova ή το "what little miss character are you? από τον χρήστη imm6y, κάνουν εδώ και καιρό, τον γύρο του TikTok, καθώς φιλοξενούνται στην online πλατφόρμα uQuiz.

Οι περισσότεροι που τα δοκιμάζουν, συνήθως μοιράζονται τα αποτελέσματά τους με το hashtag #littlemissquiz, ή κάνοντας tweets με screenshots. «Όλοι αγαπάμε τις Μικρές μας Κυρίες. Απάντησε σε αυτές τις τυχαίες ερωτήσεις και θα σου πω με ποια μοιάζεις περισσότερο», είναι τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή της vickova και κάπως έτσι ξεκινάει ο εθισμός. Στα περισσότερα αποτελέσματα συνήθως συμπεριλαμβάνονται χαρακτηρισμοί όπως: "Little Miss Substance Abuse," "Little Miss Self Sabotage," και "Little Miss Mentally Ill".

Αν έχετε αρχίσει να προβληματίζεστε, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε πως το uQuiz συλλέγει τα προσωπικά μας δεδομένα. Κάτω από την πολιτική ιδιωτικής προστασίας της πλατφόρμας, αναγράφεται ότι το site συλλέγει «προσωπικές- αναγνωρίσιμες πληροφορίες» και ότι αυτό εξαρτάται από τις λειτουργίες.

Αν κάνετε ένα τεστ στο site, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω κουίζ, οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται, στη συνέχεια συλλέγεται και αποθηκεύεται από τον δημιουργό του κουίζ. Όλη αυτή η «παραβίαση» φυσικά εξαρτάται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τελικά παρέχετε. Όλες οι απαντήσεις περνούν στον δημιουργό του κουίζ, όπως το όνομα που συμπληρώσατε στην αρχή, οι απαντήσεις σας, ο χρόνος που σας πήρε για να τις δώσετε και τα τελικά αποτελέσματα.

Το uQuiz ισχυρίζεται ότι μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών αλλά για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας online με το site. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε κάποιο σημείο: «Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας δώσετε κάποιες πληροφορίες αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα χαρακτηριστικά του site». Αυτό φυσικά συμβαίνει και με πολλά ακόμη κουίζ που κυκλοφορούν στα social και θέλει λίγο παραπάνω την προσοχή σας, όπως για παράδειγμα το BetterMe's "Childhood Trauma Test".