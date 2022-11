Βρέθηκαν κάμερες που είχαν εγκαταλειφθεί πριν από 85 χρόνια από εξερευνητές σε παγετώνα

Οι εικόνες που έρχονται στο φως, προσφέρουν «άγνωστα μέχρι στιγμής δεδομένα για την κίνηση των παγετώνων»

Μετά από 85 ολόκληρα χρόνια, εξερευνητές έπεσαν τυχαία επάνω σε φωτογραφικό εξοπλισμό που εγκαταλείφθηκε στο Εθνικό Πάρκο Kluane του Καναδά εξαιτίας δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Ο εξοπλισμός, που εντοπίστηκε σήμερα, ανήκε στους εξερευνητές Bradford Washburn και Robert Bates, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν όσο εξερευνούσαν την περιοχή Yukon στον βορειοδυτικό Καναδά. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι κάμερες είχαν αποθηκευμένες εικόνες από το μέρος, όπως ήταν τότε, δηλαδή πριν 80 χρόνια. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η ομάδα αναζητούσε τον εξοπλισμό. Η πρώτη έγινε την άνοιξη του 2022, ωστόσο, δεν είχε κατορθώσει να βρει κάτι.

Η Teton Gravity Research (TGR) συνεργάστηκε πρόσφατα με τον επαγγελματία εξερευνητή βουνών Griffin Post και τους Luke Copland και Dora Medrzycka, για την αναζήτηση του χαμένου εξοπλισμού. «Όχι μόνο απογοητεύτηκα, αλλά ήξερα ότι λίγο πολύ απογοήτευα τους πάντες», δήλωσε η Medrzycka στο ABC News. «Επειδή τεχνικά, υποτίθεται ότι εγώ είχα τις γνώσεις για να καταλάβω πού βρισκόταν. Οπότε σίγουρα ένιωσα ότι είχα αποτύχει και αυτή η ευθύνη ήταν αρκετά, αρκετά δύσκολη να την αντέξω».

Κάπως έτσι η ομάδα οδηγήθηκε στη λύση του μυστηρίου.

