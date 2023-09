Πριγκίπισσα Κατζάρ: Η ιστορία της γυναίκας πίσω από τα viral και εντελώς ψευδή memes

Ποτέ δεν αυτοκτόνησαν για εκείνη 13 άνδρες, ούτε υπήρξε η ωραιότερη του Ιράν. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε ποτέ

Σίγουρα την έχεις δει στα σόσιαλ, σε αναρτήσεις που την αποκαλούν «επιτομή της ομορφιάς». Κάποιοι λένε ότι 13 άνδρες αυτοκτόνησαν για χάρη της, πως ήταν η ωραιότερη του Ιράν. Η ιστορίες τους σίγουρα πουλάνε, εύκολα τις πιστεύεις και δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάξεις την αλήθεια - το λένε άνθρωποι στο ίντερνετ, οπότε μάλλον θα ισχύει.

Ήταν η Πριγκίπισσα Κατζάρ - ή, καλύτερα, δεν ήταν. Δεν ήταν, διότι δεν υπήρξε ποτέ. Δεν ήταν «ανδροφάγος». Οι φωτογραφίες που βλέπεις αποτελούν εξαιρετικό προϊόν photoshop, καθώς συνδυάζουν δύο διαφορετικές πριγκίπισσες της περσινής δυναστείας Κατζάρ. Παρακάτω, βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους.

She is Princess Qajar. She was a symbol of Persian beauty, 13 men committed suicide because she rejected them. pic.twitter.com/ikmsQfyDHT