5 facts που δε γνωρίζατε για τον Steve Jobs μέχρι τώρα

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία των υπολογιστών, έφυγε σαν σήμερα το 2011. O διορατικός επιχειρηματίας υπήρξε συχνά αιτία αντιπαράθεσης για διάφορα θέματα, ωστόσο το project που ξεκίνησε, η Apple, κατέληξε η πολυτιμότερη επιχείρηση στον κόσμο.

Το πάθος του να αφήσει ένα αποτύπωμα στο σύμπαν και η ανάγκη του για τελειότητα οδήγησαν στη δημιουργία τριών εμβληματικών προϊόντων, του Macintosh (1984), του iPod (2001), και του iPhone (2007). H δουλειά και η ζωή του ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό τις αρχές του Βουδισμού και της θεωρίας του Ζεν, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στα μίνιμαλ ζιβάγκο του, όσο και στο αφαιρετικό design των προϊόντων της Apple.

Ο Jobs διαγνώστηκε με από καρκίνο στο πάγκρεας το 2003 και πέθανε στα 56 του, στις 5 Οκτωβρίου του 2011. Επτά χρόνια μετά, τον θυμόμαστε με αυτές τις πέντε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από τη ζωή του:

1. Ήταν υιοθετημένος

Οι βιολογικοί γονείς του Steve Jobs ήταν οι Abdulfattah Jandali και Joanne Schieble. Ο συριακής καταγωγής Jandali και η Γερμανο-Ελβετή καθολική Joanne, γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin, και έκαναν τον Steve Jobs όταν ήταν 23. Έδωσαν το παιδί για υιοθεσία, oπότε και το ανέλαβαν ο Paul και η Clara Jobs.

2. Η βιολογική αδερφή του είναι γνωστή συγραφέας

Ο Steve Jobs γνώρισε τη βιολογική αδερφή του, όταν ήταν 27. Η Mona Simpson, κόρη επίσης του Jandali και ης Schieble, είναι γνωστή και βραβευμένη συγγραφέας στην Αμερική. Στο πρώτο της μυθιστόρημα "Anywhere but here", η Simpson μιλάει για τη σχέση της με τους γονείς της.

3. Aρνήθηκε την πατρότητα

Ο Jobs έκανε ένα παιδί με την κοπέλα του από το λύκειο, Chrisann Brennan. Ωστόσο, ακόμα και μετά από το τεστ DNA που απέδειξε ότι είναι κόρη του, ο Jobs αρνήθηκε την πατρότητα. Αργότερα, αποδέχτηκε τη Lisa ως κόρη του και ονόμασε έναν υπολογιστή "Apple Lisa".

4. O Jobs ζήτησε από τη Google να αλλάξει το δεύτερο "ο" στο logo της

Ο συνιδρυτής της Apple, κάλεσε τον πρώην Αντιπρόεδρο της Google Vic Gundotra για να τον ενημερώσει ότι έχει χρησιμοποιηθεί λάθος απόχρωση στο κίτρινο "ο" της Google και ότι θα το αλλάξει.

5. Οι τελευταίες του λέξεις παραμένουν ένα μυστήριο

Ο Steve Jobs πέθανε στο σπίτι του στο Palo Alto, με την οικογένειά του στο πλάι του. Οι τελευταίες του λέξεις ήταν "Oh wow. Oh wow. Oh wow" αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει τι σήμαιναν.