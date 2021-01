Paul Newman: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ζεν πρεμιέ του Hollywood με τα πιο εκφραστικά μάτια

Αν αναλογιζόμασταν ποια είναι τα πιο όμορφα μάτια που έχουν περάσει από τον κόσμο του θεάματος, τότε αυτά θα ήταν σίγουρα του Paul Newman. Ο θρυλικός ηθοποιός του Hollywood, που λατρεύτηκε από εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο για τον χαρακτήρα, την ομορφιά του και το στιλ του, γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 26 Ιανουαρίου του 1925, στο Ohio της Αμερικής.

Ο Paul Newman ήταν από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες του 20ου αιώνα και το απόλυτο sex symbol. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει πιλότος, ωστόσο η αχρωματοψία του δεν το επέτρεψε. Στην ηλικία των επτά ετών εκδήλωσε ενδιαφέρον για το θέατρο και έτσι άρχισε να συμμετέχει σε σχολικές παραστάσεις. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Ohio, από το οποίο μάλιστα εκδιώχθηκε, προτού υπηρετήσει στο Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τελειώνοντας τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε υποκριτική στο πανεπιστήμιο του Yale και στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου σπούδασε στο Actor’s studio. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, τον περίμενε μια τεράστια καριέρα. Οκτώ φορές προτεινόμενος για Όσκαρ για ερμηνείες του και μία φορά σε ρόλο σκηνοθέτη, ο Newman έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο το 1986 για την ερμηνεία του στην ταινία «The Color Of The Money». Άλλες γνωστές ταινίες του είναι: «The Hustler» (1961), «Cool Hand Luke» (1967), «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) και «The Verdict» (1982).

Ο Paul Newman ήταν θερμός υποστηρικτής των Δημοκρατικών, εχθρός και κατακριτής του Richard Nixon και γνωστός πλακατζής. Το στιλ του ήταν χαρακτηριστικό της εποχής, ενώ τα ρολόγια που φορούσε, είχαν γίνει το σήμα κατατεθέν του. Ο ίδιος μάλιστα είχε δηλώσει την εξής διαχρονική ατάκα: «Ένας από τους λόγους που δεν το έχασα ποτέ με το στυλ, είναι επειδή είχα πάντα το δικό μου». Και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο! Μαχητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φιλάνθρωπος και πιστός σύζυγος, κάτι που τον χαρακτήρισε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αφού είχε έναν από τους πιο μακροχρόνιους γάμους στο Hollywood.

Ο Newman γνώρισε την Joanne Woodward κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Τhe Long, Hot summer» και ενώ ήταν ήδη παντρεμένος με την Jackie Witte, δεν άργησε να χωρίσει για να είναι μαζί με εκείνη που πραγματικά αγαπούσε. Το «χρυσό ζευγάρι» του Hollywood όπως ονομάστηκαν, παρέμειναν παντρεμένοι για 50 χρόνια έως το 2008, μέχρι το θάνατο του ηθοποιού.

Η απόφαση τους να ζήσουν μακριά από την πολυκοσμία του Los Angeles, στο ήσυχο Connecticut, ίσως έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μακροβιότητα του γάμου τους. Όταν ρωτήθηκε αν ποτέ του πέρασαν σκέψεις για απιστία, είχε πει: «Γιατί να πάω έξω να φάω hamburger, όταν έχω μπριζόλα στο σπίτι;».

Ακόμη μία μεγάλη του αγάπη ήταν οι αγώνες αυτοκινήτου, που συνέχισε να απολαμβάνει και σε προχωρημένη ηλικία. Ο ίδιος ο Newman δεν θεωρούσε τον εαυτό του τίποτε άλλο πέρα από οδηγό αγώνων. Και το απέδειξε. Κατάφερε να κερδίσει δεκάδες νίκες και πρωταθλήματα σε διάφορες κατηγορίες, ενώ συμμετείχε σε αγώνες μέχρι και το 1995, σε ηλικία 80 ετών!

Διαχρονικός, και ένα από τα «χρυσά» αγόρια του Hollwood, όταν απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 από καρκίνο στον πνεύμονα, άφησε πίσω του μια μεγάλη κληρονομιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία.

